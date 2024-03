Ricciardo lobt Mekies: Bringt frische Energie und Enthusiasmus mit

Daniel Ricciardo freut sich, nach langer Zeit wieder mit Laurent Mekies arbeiten zu können. Beide hatten bereits beim Team zusammengearbeitet, als es noch Toro Rosso hieß. Ricciardo war 2012 und 2013 dort Fahrer, Mekies zu dem Zeitpunkt Chefingenieur, bevor er sich 2014 in Richtung FIA verabschiedete.

Nun treffen beide bei den Racing Bulls wieder aufeinander. Dort ist Mekies nun neuer Teamchef und ersetzt Franz Tost, der die Geschicke des Teams jahrelang geleitet hatte. Dass mit ihm nun frischer Wind ins Team kommt, kann für RB nur gut sein, findet Ricciardo.

"In vielen Situationen braucht man manchmal einfach ein paar frische Augen, eine frische Perspektive oder frische Energie. Und genau das bringt er mit, finde ich", lobt der Australier, der seit Mitte 2023 wieder beim Team ist, wo er Nyck de Vries ersetzte.

Beim ehemaligen AlphaTauri-Rennstall ist 2024 vieles neu - allen voran der Name und die Identität. RB möchte sich neu aufstellen und sich vom Status als Red-Bull-Juniorteam emanzipieren. Dazu soll auch Mekies beitragen, der von Ferrari losgeeist wurde, um das Team anzuführen.

Und bislang macht er seine Aufgabe "wirklich gut", betont Ricciardo. "Er bringt eine Menge Enthusiasmus mit und einen entschlossenen Ansatz - aber auch eine Politik der offenen Türen", sagt er. "Er ist offen für jede Art Kommentare, Kritik, Feedback - alles. Ich denke, er hat das richtige Maß an Nahbarkeit behalten, und das mag ich sehr."

"Ich habe schon vor zehn Jahren mit ihm zusammengearbeitet, von daher ist es schön, wieder mit ihm zu arbeiten."

Die Racing Bulls gehen als Anwärter auf einen Einzug in Q3 und Punkte in das erste Saisonrennen in Bahrain. Der VCARB 01 hatte bei den Testfahrten einen guten Eindruck hinterlassen und sollte sich vom Ende des Feldes wegbewegt haben. 2023 hatte AlphaTauri den achten Platz in der Konstrukteurs-WM geholt.

