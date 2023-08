Ricciardo möchte Genesung "richtig angehen": Wie lange fällt er aus?

Daniel Ricciardo will nach dem Bruch eines Mittelhandknochens im Training zum Formel-1-Rennen in Zandvoort 2023 nichts überstürzen und einen Fokus auf die richtige Genesung legen. Damit droht der Australier länger auszufallen als nur beim Grand Prix in den Niederlanden an diesem Wochenende.

Ricciardo war beim zweiten Training in Zandvoort in Kurve 3 verunfallt, als er auf den gestrandeten Oscar Piastri aufgelaufen war und diesem ausweichen musste. Beim Einschlag in die Streckenbegrenzung bekam er von seinem Lenkrad einen Schlag auf die Hand und musste anschließend ins Krankenhaus, wo der Bruch festgestellt wurde.

"Das ist wirklich bedauerlich und frustrierend, aber ich werde versuchen, mich so schnell wie möglich zu erholen", sagt Ricciardo im Anschluss. "Natürlich würde ich gerne bald zurückkehren, aber ich möchte auch sicherstellen, dass wir die Dinge richtig angehen, damit ich stark und konkurrenzfähig zurückkomme."

Das heißt, dass der AlphaTauri-Pilot auch das Wochenende in Monza verpassen könnte, das nur eine Woche später stattfindet. Nach einer Woche Pause geht es dann nach Singapur und Japan.

Es heißt, dass Red Bull mit dem berühmten MotoGP-Arzt Xavier Mir zusammenarbeiten möchte. Dieser hatte neben zahlreichen MotoGP-Piloten auch Lance Stroll nach dessen Fahrradunfall im Februar operiert, der dadurch die Testfahrten in Bahrain auslassen musste. Eine Woche später fuhr er aber schon wieder den Saisonauftakt an gleicher Stelle.

Über den Unfall sagt Ricciardo: "Ich erinnere mich, dass ich in Kurve 3 kam. Ich war bereits in die Kurve hineingefahren und sah Piastri, also musste ich entweder ihn oder die Wand treffen", so der Australier. "Als ich die Wand traf, hatte ich nicht genug Zeit, die Hände vom Lenkrad zu nehmen, also kam das Lenkrad und traf meine Hand."

Am Abend gab es dann die Gewissheit, dass der achtmalige Grand-Prix-Sieger nicht am weiteren Wochenende würde teilnehmen können. AlphaTauri gibt dafür Ersatzfahrer Liam Lawson die Chance, der in Zandvoort zu seinem Formel-1-Debüt kommen wird.

"Ich wünsche dem Team alles Gute und es tut mir leid, dass sich die Pläne erneut geändert haben", sagt Ricciardo. "Es ist eine Chance für Liam, es zu versuchen, und ich wünsche ihm und dem Team ein starkes Wochenende."

Lawson, der derzeit in der japanischen Super Formula fährt, steht bei seinem Debüt vor einer schwierigen Aufgabe. Der Neuseeländer ist bislang noch keinen Grand Prix gefahren, hat den Trainingsfreitag verpasst und saß 2023 noch nicht im aktuellen Formel-1-Boliden. Zudem wartet mit Zandvoort eine schwierige Strecke, auf der auch noch Regen erwartet wird.

"Es ist alles sehr schnell gegangen, aber Liam hat gezeigt, dass er mehr als bereit ist, sich der Herausforderung zu stellen", glaubt AlphaTauris Chef-Renningenieur an den Rookie. "Und er hat das ganze Team hinter sich."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.