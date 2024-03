Ricciardo: Nach Bahrain werden sich die Leute wegen RB beruhigt haben

Daniel Ricciardo glaubt, dass die Aufregung um das Racing-Bulls-Team nach dem Formel-1-Wochenende in Bahrain abebben wird. Der ehemalige AlphaTauri-Rennstall hatte bei den Testfahrten einen guten Eindruck hinterlassen und galt als starker Anwärter auf ein Top-10-Ergebnis, was durch die Bestzeit Ricciardos im ersten Training am Donnerstag noch einmal unterstrichen wurde.

Allerdings - so die Meinung einiger - kommt der Aufschwung auch durch eine engere Zusammenarbeit mit Red Bull zustande. Die Racing Bulls haben unter anderem die Vorder- und Hinterradaufhängung des erfolgreichen RB19 des Vorjahres übernommen und so einiges an Performance gewinnen können.

"Ich glaube, einige Leute denken, dass wir der Aston Martin des letzten Jahres oder der pinke Mercedes von vor ein paar Jahren sein werden", so der Australier. Vor allem der Racing Point hatte 2020 für Aufsehen gesorgt, weil man eine eindeutige Kopie des erfolgreichen Mercedes war.

Doch bezüglich RB wiegelt Ricciardo ab: "Ich würde mich gerne selbst überraschen und um ein Podium kämpfen, aber ich würde sagen, wenn wir das Ergebnis des Wochenendes haben, werden sich die Leute ein wenig beruhigen."

"Natürlich haben wir einige Komponenten, die wir verwenden dürfen, aber es ist nicht auf dem Niveau, das einige Leute denken", stellt er klar.

Vor dem ersten Qualifying der Saison herrscht eine Menge Rätselraten über die Performance aller Teams, doch der Australier versucht den kleinen Hype um den VCARB 01 zu ersticken und meint, dass man nicht mehr Pace habe als man bei den Testfahrten gezeigt hatte.

"Das wird die Zeit zeigen, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht", meint er. "Ich möchte sagen, dass wir nach den Tests eine ungefähre Vorstellung von dem Abstand zu den Führenden haben, plus/minus ein paar Zehntel. Aber da wir das wissen, denke ich, dass es immer noch ein ziemlich großer Abstand ist."

Er glaubt, dass der Abstand groß genug sei, sodass noch ein paar andere Teams in diese Lücke reinpassen. Daher gibt er als Ziel aus: "Wenn wir hier mit Q3 und Punkten abreisen könnten, wären wir sehr glücklich darüber. Ob ich jetzt hier stehe und sage, dass wir definitiv in Q3 und in die Punkte fahren werden? Das ist noch etwas unsicher."

Die Daten aus dem Training am Freitag waren trotz der Bestzeit in der ersten Session noch nicht spitzenmäßig. In Sachen Longruns scheint man zwar dem Hinterfeld entkommen zu sein, viel mehr ist es aber auch nicht. Auf Red Bull fehlte etwa eine Sekunde.

Der VCARB 01 ist im Grunde die Weiterentwicklung des letztjährigen AlphaTauris, der vor dem letzten Rennen in Abu Dhabi mit Blick auf 2024 noch einmal ein umfangreiches Upgrade bekommen hatte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.