Ricciardo: Tsunoda hat alles, um in der F1 den nächsten Schritt zu machen

Daniel Ricciardo ist der Überzeugung, dass sein Racing-Bulls-Teamkollege Yuki Tsunoda das Potenzial hat, in der Formel 1 erfolgreich zu sein. Er glaubt, dass der Japaner einfach nur beweisen muss, dass er Chancen auf Siege nutzen kann, wenn sie sich bieten.

Tsunoda hat sich in seiner vierten Saison in der Formel 1 als faktischer Teamleader bei Racing Bulls etabliert, wurde jedoch von der Red-Bull-Führung übergangen, die Liam Lawson und Daniel Ricciardo als mögliche Nachfolger für Sergio Perez in Betracht zog. Am Ende hielt man dann doch an Perez fest.

Ungeachtet dessen hat Tsunoda in den letzten zwei Jahren eine deutliche Reife entwickelt und trotz einer schwierigen Saison 2023 mit wenig konkurrenzfähigem Material starke Ergebnisse für das AlphaTauri/Racing-Bulls-Team erzielen können.

Ricciardo ist der Ansicht, dass Tsunoda nun viel positiver wahrgenommen wird und lobt seine zunehmende Reife und Konstanz in ihrem ersten gemeinsamen Jahr als Teamkollegen.

Tsunoda "definitiv stark gewachsen"

"Ich denke, jetzt bekommt er wahrscheinlich die Anerkennung, die er verdient", sagt Ricciardo im Interview mit Motorsport.com. "Viele Leute denken vielleicht immer noch an sein erstes Jahr, in dem er viele Fehler gemacht hat, und es fühlte sich an, als ob er sich nicht richtig an die Formel 1 anpassen konnte und alles ein bisschen zu viel für ihn war."

"Gasly hat ihn (2021/22; Anm. d. T.) konstant geschlagen, aber ich erinnere mich, dass er in der zweiten Hälfte des Jahres tatsächlich wahrscheinlich besser abgeschnitten hat als Gasly. Er ist in den letzten Jahren definitiv stark gewachsen."

"Also ja, er ist schnell. Schätze ich ihn? Das tue ich. Er ist sich wahrscheinlich auch mehr über seine Einstellung bewusst geworden. Ich denke, er macht einen wirklich guten Job."

Bezüglich Tsunodas Chancen, in einem Team mit konkurrenzfähigem Material abzuliefern, meinte Ricciardo, dass es schwierig sei, dies im Voraus zu beurteilen. Er ist jedoch der Ansicht, dass Tsunoda einfach sein Potenzial ausschöpfen muss.

"Ich denke, Yuki ist in den letzten Jahren stark gewachsen und zeigt wirklich gute Geschwindigkeit und Fähigkeiten", sagt der Australier. "Ich denke, er zeigt jetzt mehr Konstanz. Man weiß einfach nicht, was passiert, wenn es auf die nächste Stufe geht."

Parallelen zu Norris in der Saison 2021

"Ich denke dabei auch an Lando in Monza (2021)", zieht er Parallelen zu Lando Norris. "Ich habe gewonnen, er wurde Zweiter. Im nächsten Rennen stand er auf der Pole und führte. In diesem Moment haben die Erfahrung und die Ruhe von Lewis (Hamilton) ihm den Sieg eingebracht und Lando das Rennen gekostet."

"Vielleicht war das vor drei Jahren für Lando noch etwas zu viel. Was ich damit sagen will, ist, dass man erst weiß, ob jemand es wirklich schaffen kann, wenn man in dieser Situation ist."

"Wir alle haben die Geschwindigkeit, aber wenn es wirklich zählt, wer kann dann immer noch die richtigen Entscheidungen treffen und am ruhigsten bleiben? Yuki muss das noch beweisen, aber meine Antwort ist definitiv nicht nein. Ich denke, er hat das Potenzial, aber es liegt bei ihm", urteilt Ricciardo.

Waren zwei Jahre lang Teamkollegen: Pierre Gasly und Yuki Tsunoda Foto: Motorsport Images

"Ich habe immer gesagt, Yuki ist sehr schnell. Ich habe es gesehen. Er hat es in den letzten Saisons bewiesen und wird es weiterhin beweisen", so Gasly.

"Natürlich kann es für ihn ziemlich frustrierend sein. Aber ich habe mit ihm darüber gesprochen. Wir haben Gespräche geführt und ich weiß, dass er mehr will und das Gefühl hat, dass er mehr verdient."

"Ich war in der Vergangenheit in einer ähnlichen Position wie er, und was ich ihm sozusagen mitgeben kann: 'Mach einfach weiter wie bisher, solange du konkurrenzfähig bist, wirst du irgendwann den richtigen Platz bekommen.'"

"Aber es ist keine leichte Position. Persönlich hätte ich es gerne gesehen, dass er bei Red Bull eine Chance bekommt", betont Gasly. "Aber ich bin nicht Helmut Marko."