Ricciardos Entlassung als Teil eines größeren Plans von Red Bull

Die Entscheidung von Red Bull und Racing Bulls, Daniel Ricciardo mitten in der Saison zu entlassen, hat nichts damit zu tun, dass er so schlecht performte, dass ein sofortiger Wechsel nötig war. Tatsächlich machte Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies am vergangenen Wochenende unmissverständlich klar, dass der Australier, wenn das Auto nach seinem Geschmack war, immer noch über den reinen Speed verfügte, um das Beste daraus zu machen. So geschehen beim Sprint von Miami im Mai.

Stattdessen geht der Fahrertausch mit Liam Lawson vor allem darum, dass Red Bull mit seinen Fahrerplänen für 2026 einen Schritt nach vorne machen muss. Wenn wir ein wenig zurückspulen, müssen wir uns daran erinnern, dass Ricciardos Comeback für Racing Bulls im vergangenen Jahr letztlich ein Vorsprechen für Red Bull war.

Da Sergio Perez in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 einige Probleme hatte, wusste Red Bull, dass Ricciardo, wenn er die gleiche Geschwindigkeit wie bei dem Test nach dem Grand Prix in Silverstone im RB19 im letzten Jahr zeigen würde, ein Kandidat sein würde, falls Perez sich nicht steigern könnte. Doch die Dinge begannen nicht gerade optimal, als Ricciardo sich in Zandvoort das Handgelenk brach und Lawson die Tür öffnete, um in fünf Rennen für das Team zu überzeugen.

Braucht Red Bull für 2026 zwei neue Fahrer?

Und obwohl Perez zu Saisonmitte des Jahres 2024 massive Probleme hatte, konnte Ricciardo aufgrund seiner unbeständigen Form Red Bull nicht davon überzeugen, dass er automatisch aufsteigen würde. Es gab eine kurze Phase rund um die Grands Prix von Ungarn und Belgien, in denen Ricciardo im Rennen zu sein schien, als Red Bull beinahe die Hoffnung auf Perez verlor. Doch nachdem das Team sich dazu entschloss, am Mexikaner festzuhalten, waren die Ereignisse dieser Woche vorprogrammiert.

Denn im Hinterkopf der Red Bull-Führungsetage steht die Frage, was mit den Fahrern für 2026 geschehen soll - auch wenn theoretisch Max Verstappen sogar bis 2028 unter Vertrag steht. Doch Red Bull kann sich nicht sicher sein, den Niederländer für den neuen Reglementzyklus halten zu können, während Perez weiterhin unter Beobachtung steht.

Das Team muss sicherstellen, dass es an zwei Fronten abgesichert ist. Zum einen muss man die Top-Talente anderer Teams im Auge behalten - weshalb Red Bull-Teamchef Christian Horner mit der Aussage, dass George Russell in Zukunft ein Ziel für ihn sein könnte, für Aufregung gesorgt hat.

Aber Red Bull muss vor allem wissen, wer aus dem aktuellen Pool an jungen Fahrern am besten geeignet ist - und der einzige Weg, sich da sicher zu sein, ist, die Vergleiche sofort ins Rollen zu bringen. Da Ricciardo auf lange Sicht keine Option ist, konnte Red Bull nicht bis Anfang 2025 warten, um Lawson wieder einzusetzen und ein endgültiges Urteil darüber zu erhalten, wie er im Vergleich zu Yuki Tsunoda abschneidet.

Was ist mit Hadjar und Iwasa?

Perez' anhaltend unbeständige Form bedeutet, dass selbst sein Sitz für das kommende Jahr noch nicht in Stein gemeißelt ist, ganz zu schweigen von 2026, und wenn sich die Dinge bis zum Ende der Saison nicht verbessern, muss Red Bull sicher sein, wer im Bedarfsfall die beste Alternative wäre.

Es ist ziemlich klar, dass Red Bull Yuki Tsunoda nicht für den richtigen Ersatz für Max Verstappen hält, aber Lawson zu verpflichten, ohne dass er in einer Reihe von Rennen sein Potenzial unter Beweis gestellt hat, wäre ein großes Risiko. Und wenn Perez geht und Lawson dem nicht gewachsen ist, könnte Red Bull auf einmal zwei Fahrer benötigen.

Es wäre zwar schön gewesen, Ricciardo die Chance auf eine Abschiedstournee zu geben, um die Saison zu beenden, aber die Zeit ist nicht auf Red Bulls Seite. Deshalb muss man sich so schnell wie möglich Gewissheit über Lawson verschaffen, um zu wissen, wo er hingehört: Ist er auf dem besten Weg zum Spitzenteam oder braucht er mehr Zeit, um sich zu entwickeln?

Und dann ist da noch die Debatte, was mit den anderen Nachwuchsfahrern geschehen soll. Isack Hadjar hat in der Formel 2 einen guten Job gemacht und klopft an die Tür zur Formel 1, während Ayumu Iwasa in der Super Formula auf dem Podium steht.

Marko: "Wir müssen in die Zukunft blicken"

Wie Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko in einem Video mit Formel1.de erklärte, gibt es hier ein größeres Bild, das im Spiel ist: "Ricciardo wurde mit der Chance zurückgebracht, zu Red Bull Racing zu kommen, wenn er bei Racing Bulls die entsprechende Leistung zeigt.", sagt er.

"Aber man muss das in einem größeren Zusammenhang sehen. Wir haben eine ganze Reihe von jungen Fahrern. Da ist Hadjar, da ist Lawson. Und dann ist da noch Iwasa, ohne dass wir sie in eine Rangliste einordnen können. Und wir müssen in die Zukunft blicken. Und wir wollen auch Vergleiche anstellen: Wo steht Lawson im Vergleich zu Yuki? Und dann, für die Zukunft, wie sieht die Fahrerpaarung für unsere beiden Teams aus?"

Das ist also das Spiel, um das es geht. Bei Red Bulls Fahrerwechsel für den Grand Prix der Vereinigten Staaten geht es nicht darum, jetzt Ergebnisse zu erzielen, sondern darum, was in 18 Monaten oder auch schon im kommenden Jahr passiert.