Riskantes Manöver: Keine Strafe für Lawson nach Duell mit Hadjar

Liam Lawson konnte beim Sprint zum Grand Prix von Großbritannien den achten Platz abstauben. Dabei hatte der Racing-Bulls-Pilot eigentlich eine Verwarnung für sein Manöver gegen Isack Hadjar kassiert. Einer Strafe konnte der 24-Jährige allerdings entgehen.

Nach dem Start war Hadjar bis auf Position 13 zurückgefallen, während Lawson sich in den Top 8 festsetzen konnte. Dennoch gelang es dem Red-Bull-Fahrer, sich Stück für Stück zurück in Richtung der Punkteplätze vorzukämpfen und sich kurz vor Rennende mit Lawson zu duellieren.

In der vorletzten Runde versuchte Hadjar, seinen ehemaligen Teamkollegen auf der Hangar-Straight zu überholen, wobei sich Lawson hier vehement verteidigte.

Kurz vor dem Einlenkpunkt zog Lawson nach innen, was nicht zuletzt zu einem wütenden Funkspruch des Red-Bull-Piloten führte: "Meine Güte, das war verrückt", so Hadjar am Funk. "Er ist beim Bremsen so hart herübergezogen!"

Trotz einer Untersuchung und der Verwarnung für Lawson gab es nach dem Sprint keine Strafe. In der Urteilsbegründung der FIA wird dies folgendermaßen erklärt:

"Der Fahrer des Autos Nummer 30 [Lawson] hat angegeben, dass er sich zum Zeitpunkt [des Manövers] noch unter Vollgas befand und noch nicht begonnen hatte, zu bremsen. Zudem war die Bewegung des Autos Teil der Verzögerung und Vorbereitung auf die Kurve, anstatt eines Herüberziehens beim Bremsen."

"Der Fahrer in Auto Nummer 6 [Hadjar] hat angegeben, dass das Manöver zwar spitz war, aber [Lawson] genug Raum gelassen und einen Kontakt somit vermieden hat. Seiner Meinung nach hat der Vorfall keine Strafe benötigt."

Des Weiteren hat Hadjar gegenüber den Rennkommissaren betont, dass die beiden Boliden zum Zeitpunkt des Aufeinandertreffens in verschiedenen Energiezuständen unterwegs waren. Folglich lautet das Urteil:

"Die Rennkommissare akzeptieren, dass es sich nicht um eine signifikante Richtungsänderung nach der Bremszone gehandelt hat, und akzeptieren zudem, dass Auto Nummer 30 Auto Nummer 6 ausreichend Raum zur Verfügung gestellt hat, um einen Kontakt zu vermeiden."

Da die Rennkommissare das Manöver trotzdem als äußerst spät und aggressiv kategorisierten, folgte die Warnung für Lawson. Nach dem Sprint zeigten sich beide Fahrer in den Interviews äußerst gelassen.

"Wir hatten da einfach einen engen Moment", erklärt Hadjar gegenüber unserem Schwesterportal Motorsport.com. "Ich habe nie danach gefragt, dass [Liam] bestraft wird. Das Team hat das gefordert, nicht ich."

Gegenüber Motorsport.com erläutert Lawson nach dem Qualifying: "Mir ist eine Verwarnung lieber als eine Strafe. Aber ich denke, wenn man sich den Zwischenfall anschaut, dann war es eine faire Entscheidung."

Nach dem Qualifying sieht die Welt für beide Piloten nicht allzu schlecht aus. Hadjar startet beim Grand Prix von Großbritannien schließlich vor seinem Teamkollegen Max Verstappen. Zwar darf sich Lawson derweil über einen Start in den Top 10 freuen, doch wirkt der 24-Jährige nach der Session unzufrieden.

"Wir hatten unseren Höhepunkt im Q1, aber danach wurde die Balance immer schlechter und schlechter", erklärt der Racing-Bulls-Pilot.

"Daher waren wir dann langsamer. Zum Glück hat das für Q3 gereicht, aber unsererseits sollten wir uns während des Qualifyings stetig weiterentwickeln. Wenn wir das schaffen, dann können wir mit einigen Top-Teams fighten."