Ritterorden: König Charles ehrt Ron Dennis und Christian Horner

Charles III., König des Vereinigten Königreichs, hat im Zuge seiner traditionellen Neujahrsliste, die am Freitagabend veröffentlicht wurde, auch zwei Persönlichkeiten mit Formel-1-Hintergrund geehrt. Es handelt sich dabei um den langjährigen McLaren-Teamchef Ron Dennis und den derzeitigen Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Die Aufnahme in den britischen Ritterorden erfolgt in fünf Stufen. Die obersten beiden Stufen stellen eine Erhebung in den Adelsstand dar und dürfen den Titel "Dame" beziehungsweise "Sir" führen. Dennis wird vom König in der zweithöchsten Stufe, als Knight Commander (KBE), zum Ritter geschlagen und darf sich damit in Zukunft offiziell als "Sir Ron Dennis" bezeichnen.

Der 76-Jährige, zuletzt unter anderem für die britische Regierung tätig, wurde bereits bisher als Commander of the British Empire (CBE) geführt und steigt jetzt eine Stufe höher. Horner war seit 2013 schon Officer of the British Empire (OBE) und steigt jetzt in den Stand des CBE auf. Damit darf er sich allerdings, anders als Dennis, nicht offiziell als "Sir" bezeichnen.

Der 50-Jährige erklärt, dass es schon vor zehn Jahren, damals nach dem Gewinn von vier WM-Doubles hintereinander, unerwartet gekommen sei, in den Ritterorden aufgenommen zu werden, und ist "dankbar" und fühlt sich "enorm geehrt", jetzt eine Stufe höher zu rücken, infolge der herausragenden Saison, die sein Red-Bull-Team in der Formel-1-Saison 2023 abgeliefert hat.

"Es ist ein großes Privileg, ein so phänomenales Team zu leiten [...] und außerdem in einer Branche zu arbeiten, die so viel zur britischen Wirtschaft beiträgt. Ich bin enorm stolz auf das, was wir mit Red Bull in der Formel 1 und im breiteren Umfeld der Hochtechnologie erreicht haben, und ich fühle mich sehr geehrt, für diese Leistung Anerkennung zu erhalten", sagt Horner.

Red Bull hat 2023 21 von 22 Grands Prix gewonnen und damit den alten Rekord von Dennis' McLaren-Team (1988 15 Siege in 16 Rennen) übertroffen. Max Verstappen wurde Weltmeister, das Team gewann auch die Konstrukteurswertung, und Sergio Perez belegte Platz 2 im Gesamtstand. Ein WM-Doppelsieg stellte auch für Red Bull ein Novum dar.

Horner glaubt, dass viele der 2023 aufgestellten Rekorde nicht so bald übertroffen werden: "Ich glaube nicht, dass wir eine Wiederholung davon erleben werden. Sicher nicht zu unseren Lebzeiten. Was wir dieses Jahr erreicht haben, mit einem so dominanten Auto wie dem RB19", das sei herausragend, unterstreicht er.

