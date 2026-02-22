Rob Smedley enthüllt: Darum ist Verstappen eine "Gewinnmaschine"

In einem Auftritt beim High Performance Podcast wurde der ehemalige Ferrari-Renningenieur Rob Smedley vor die Wahl gestellt, für welchen Fahrer er gerne einmal arbeiten würde. Die Entscheidung des Briten fiel auf den viermaligen Champion Max Verstappen - vor allem wegen dessen Eigenmotivation und dem Drang, seine Gegner regelrecht zu "demütigen".

"Weil er genau mein Typ Fahrer ist", erklärt Smedley seine Wahl. "Er ist durch und durch ein Racer."

Smedley zieht einen Vergleich zum Geschäftsleben: "Ich führe jetzt mein eigenes Unternehmen. Wenn man Leute interviewt und fragt: 'Wie sehr sind Sie ein Selbststarter?', dann ist das eigentlich eine lächerliche Frage. Wer würde schon antworten: 'Ich bin kein Selbststarter. Ich kann gar nichts. Sie müssen mir 24 Stunden am Tag sagen, was ich zu tun habe'?"

Smedley: Verstappen ist eine "Gewinnmaschine"

Für den Ex-Ingenieur von Felipe Massa ist der Red-Bull-Star das Paradebeispiel für intrinsische Motivation: "Max ist der Inbegriff von jemandem, der jede Stunde an jedem Tag seine eigene Motivation und seinen Antrieb mitbringt. Er ist so motiviert. Er ist eine Gewinnmaschine. Er will gewinnen. Er ist so wettbewerbsorientiert. Da gibt es nie auch nur den geringsten Zweifel."

"Natürlich will jeder Fahrer gewinnen", räumt Smedley ein. "Aber wie sehr können sie das jede Stunde, jeden Tag abrufen? Wie sehr können sie sich motivieren, der Beste zu sein? Und nicht nur der Beste zu sein, sondern einen riesigen Vorsprung zwischen sich und den Nächstbesten zu bringen? Denn genau das ist es, was er will."

Laut Smedley reicht es Verstappen nicht, einfach nur vorne zu liegen: "Er findet diese Motivation irgendwo - als ob der Abstand zum nächsten Fahrer im Grid noch nicht groß genug wäre. Er denkt sich: 'Ich brauche einen größeren Vorsprung, ich muss mich selbst übertreffen und das Team mitreißen.' Wenn du jemanden wie ihn auf deiner Seite hast, der so eigenmotiviert ist, dann ist das wie eine Droge."

"Das Gesamtpaket eines kompletten Fahrers"

Die fahrerische Qualität setzt Smedley dabei voraus: "Man muss die Kompetenz und das Können haben, das ist in der Formel 1 quasi gegeben. Aber dieses gewisse Extra an Selbstvertrauen zu besitzen, sich selbst und die Menschen um sich herum motivieren zu können - das ist für mich das, was einen kompletten Fahrer ausmacht."

Nach einem schwierigen Start in die Saison 2025 meldete sich Verstappen nach der Sommerpause mit einem Formschub zurück und forderte Lando Norris und Oscar Piastri im Kampf um die Weltmeisterschaft heraus. Letztlich belegte er hinter Norris den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

"Er will es immer noch zu 110 Prozent. Er will es mehr als jeder andere. Es ist offensichtlich", so Smedley weiter. "Auch wenn es für die anderen 19 Fahrer wahrscheinlich schmerzhaft ist, das zu hören: Das ist der Grund, warum er so erfolgreich ist. Weil er jeden Morgen aufsteht und abliefert."

Will Verstappen seine Gegner "demütigen"?

Smedley beschreibt Verstappen als einen Piloten, der keine Schwäche zeigt: "Er ist der klassische Fahrer, dem man den kleinen Finger reicht und er nimmt die ganze Hand. Und was macht das mit seinen Konkurrenten? Es wirft sie noch weiter zurück, weil er einfach immer weiter macht. Ich bin sicher, die meisten schauen ihn an und denken: 'Komm schon, Max. Mach doch mal einen Tag frei. Nur einen Tag. Bitte nimm dir ein Wochenende frei, damit wir anderen auch mal zum Zug kommen.'"

Doch laut Smedley wird dieser Fall nicht eintreten: "Er tut es nicht, weil es ihm nicht reicht, die Leute einfach nur zu schlagen. Es ist fast so, dass er die Leute demütigen will. Und das meine ich nicht negativ oder bösartig, aber das ist es, was in seinem Kopf vorgeht. Er ist der ultimative Kämpfer."