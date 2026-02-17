Rob Smedley erklärt: Das lief bei Lewis Hamilton und Riccardo Adami falsch
Lewis Hamilton bekommt 2026 einen neuen Renningenieur: Ex-Ferrari-Ingenieur Rob Smedley erklärt, warum die Zusammenarbeit mit Riccardo Adami nicht funktionierte
Robert Smedley hat bei Ferrari und Williams mit Felipe Massa gearbeitet
Foto: Ferrari Ferrari
Die Beziehung zwischen Lewis Hamilton und seinem letztjährigen Renningenieur Riccardo Adami sorgte in der vergangenen Saison für Diskussionen. Offenbar, so der Eindruck von außen, herrschte zwischen den beiden eine angespannte Atmosphäre, weshalb Hamilton in dieser Saison wohl einen neuen Ingenieur bekommt.
Nun hat sich auch der langjährige Ferrari-Ingenieur Rob Smedley, der unter anderem mit Felipe Massa zusammenarbeitete, dazu geäußert. "Wenn man es mit Max und GP [Gianpiero Lambiase] vergleicht, ist Lewis neu im Team, und die Beziehung zu seinem Ingenieur steckt noch in den Kinderschuhen", meint der Brite.
Besonders eine Situation aus dem Vorjahr habe das gezeigt, nämlich als Hamilton scherzte, dass sich Adami doch einen Tee machen solle, während er auf die Antwort auf seine Frage warte. "Wenn solche Kommentare über Funk passieren, ist die Beziehung noch nicht vollständig ausgebildet, und genau dort kann es ungesund werden."
Rob Smedley wird deutlich: "Das ist kein Callcenter"
"Es ist ein klares Zeichen dafür, dass Frustrationen überkochen", betont Smedley im aktuellen High Performance Podcast. Für den 52-jährigen Familienvater, der mittlerweile eine kostengünstige Nachwuchs-Kartserie mit Elektro-Karts betreibt, hätten Hamilton und Adami schlichtweg nicht harmoniert.
Smedley übt sogar Kritik an Adami. "Übrigens ist es die Aufgabe des Renningenieurs, genug über das Auto zu wissen und in seiner Arbeit so bewandert zu sein, dass man die Frage des Fahrers schnell beantworten kann", ergänzt er. "Es schmerzt mich, wenn ich höre: 'Wir melden uns später.' Das ist kein Callcenter."
"Der Fahrer versucht, 10/10 zu liefern, während er mit 320 km/h fährt. Antwortet ihm und gebt ihm Sicherheit. Wenn du antwortest, dass du erst jemand anderen fragen musst, nagen diese kleinen Momente am Vertrauen, und die Beziehung wird angespannt."
Ingenieur muss Verständnis für den Fahrer zeigen
Smedley betont, dass die Rolle des Renningenieurs ungefähr zu 50:50 aus technischem Verständnis und der Zusammenarbeit mit dem Fahrer bestehe. "In einem Formel-1-Team ist der Renningenieur im Grunde der Headcoach für diesen Fahrer, also kann man nicht einfach auftauchen, ohne eine Ahnung von der technischen Seite des Jobs zu haben."
"Es ist wirklich wichtig, dass man versteht, wie das Auto funktioniert, wie der Fahrer mit dem Fahrzeug interagiert und wie man dieses Gesamtpaket optimiert", sagt der Ingenieur. "Aber wenn man nicht versteht, dass ein Mensch im Auto sitzt - ein Athlet mit all den Schwächen, die wir 'gewöhnlichen Sterblichen' haben -, wird es niemals funktionieren."
Dass Adami bereits mit Sebastian Vettel bei Ferrari gut zusammengearbeitet habe, sei deshalb kein Garant für Erfolg gewesen. "Er hatte eine großartige Beziehung und viel Erfolg mit Sebastian", ergänzt Smedley. "Aber manchmal ist es wie meine Geschichte mit Felipe 2006: Wenn es nicht passt, funktioniert es einfach nicht."
Diese Story teilen oder speichern
Lewis Hamilton: "Beim Bobfahren würde ich alles abräumen!"
"Hoffe, dass das geregelt wird": Lewis Hamilton mischt sich im Motorenzoff ein
Nach Ferrari-Debakel: Button verrät Hamiltons geheimen Vorteil für 2026
Befürchtungen bestätigt? Topteams dominieren ersten Bahrain-Test 2026
Verdacht von George Russell: Hat Ferrari einen Startvorteil?
Red Bull vorne? Die Einschätzung von Charles Leclerc
Aktuelle News
Chefdesigner macht Schluss! Red Bull muss neuen Personalabgang verkraften
"Unglaublicher Konstrukteur": Alonso glaubt weiterhin an Adrian Newey
Le Mans 2026: Warum der Hypercar-Boom für Fans zum Problem wird
Rob Smedley erklärt: Das lief bei Lewis Hamilton und Riccardo Adami falsch
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.