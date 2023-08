Rob White: So baufällig war die alte Alpine-Fabrik in Enstone

Wie kann ein Formel-1-Team wie Alpine, das seinen Sitz in einer in den 1990er-Jahren eröffneten Anlage hat, in einer Welt, in der sich die Technologie unaufhaltsam weiterentwickelt, auf dem neuesten Stand der Technik bleiben? Eine Herausforderung, der sich viele Teams in den vergangenen Jahren gestellt haben oder die sie derzeit in Angriff nehmen.

Das eine Extrem ist Aston Martin, dessen Werk in Silverstone, das 1991 für die Geburt des ursprünglichen Jordan-Autos errichtet wurde, schon lange ausgedient hatte. Eigentümer Lawrence Stroll verfügte über die nötigen finanziellen Mittel und das nötige Engagement, um ein angrenzendes Grundstück zu kaufen, eine völlig neue Anlage zu bauen und die alte abzureißen, um mehr Platz für die nächste Projektphase zu schaffen.

Nach der Fertigstellung besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Aston-Basis die beste aller aktuellen Teams sein wird, weil sie von Grund auf nach den Spezifikationen der 2020er-Jahre und ohne Kompromisse gebaut wurde.

Andere haben sich dafür entschieden, Einrichtungen, die ihre Wurzeln in einer anderen Ära haben, weiterzuentwickeln, zu vergrößern und generell zu verbessern.

Nach einem bescheidenen Start mit der ehemaligen Stewart/Jaguar-Anlage hat Red Bull einen Campus geschaffen, indem es benachbarte Gebäude erworben und neue errichtet hat, insbesondere für seine wachsende Antriebsabteilung.

Mercedes hat das Gelände, das ursprünglich als Heimat von BAR für die Saison 1999 vorgesehen war, inzwischen stark verändert.

Das ist keine leichte Aufgabe. Abgesehen von dem offensichtlichen Aspekt des Platzes besteht die Herausforderung darin, alles innerhalb eines kostendeckenden Umfelds zu tun und gleichzeitig die Planungs- und Bauvorschriften einzuhalten, die Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umweltfragen abdecken.

Hinzu kommen Überlegungen wie das Wohlbefinden der Mitarbeiter - die Zielpfosten haben sich im Laufe der Jahrzehnte verschoben, und die Teams müssen heute ein optimales Arbeitsumfeld schaffen oder riskieren, Mitarbeiter an lokale Konkurrenten zu verlieren, die mehr bieten können.

Wie Red Bull und Mercedes tut auch Alpine, was es kann, mit einer bestehenden Einrichtung. In diesem Fall einer, die in den frühen 1990er-Jahren als Heimat von Benetton begann. Und der Mann, der mit der Leitung des Standorts in Enstone betraut ist und ihn auf dem neuesten Stand hält, ist Betriebsleiter Rob White.

Er ist vor allem als ehemaliger Leiter der Motorenabteilung in Viry bekannt. Als solcher war er maßgeblich an den V10- und V8-Motoren beteiligt, mit denen die Meisterschaft gewonnen wurde, sowie an den frühen V6-Hybridmotoren, bis er vor ein paar Jahren im Rahmen einer Umstrukturierung eine ganz andere Rolle am britischen Standort übernahm.

"Bevor wir kamen, war das Gelände ein Steinbruch", sagt White über Enstone. "Es wurde für die Leichtindustrie genutzt, für die Herstellung von Betonfertigteilen, Bunkern und Garagen, also für all die Dinge, die in den 60er- und 70er-Jahren üblich waren. Als Benetton das Gelände erwarb, war das alles vorbei, und es lag brach."

Während der Ära von Benetton und Renault - in der sich Michael Schumacher und Fernando Alonso vier Weltmeistertitel teilten - wuchs das Gelände nur stückweise, da das Team versuchte, mit der Konkurrenz mitzuhalten. In der Ära Lotus/Genii gerieten die Investitionen ins Stocken, doch als Renault das Team zurückkaufte, kam neuer Schwung in die Sache.

"Wir haben ein Team, das 2016 von Renault zurückgekauft wurde und in das in der jüngsten Vergangenheit viel investiert wurde", sagt White. "Und was man sieht, ist bereits ein ziemlich überzeugender Indikator für das Engagement der Besitzer, das Team in eine gute Kampfposition zu bringen."

"Es ist wirklich schwierig, das in Worte zu fassen, aber es war weit, weit von dem entfernt, was es sein sollte. Heute sind wir viel besser als früher, aber wir müssen noch stärker und größer werden. Und wir haben bestimmte Ambitionen in Bezug auf Ausrüstung und Infrastruktur."

Enstone ist zwar von Feldern umgeben und nicht so eingeengt wie andere Teamstandorte, aber das macht es nicht einfacher, zu expandieren: "Das Privileg, an diesem fabelhaften Ort inmitten der Landschaft von Oxfordshire zu sein, bedeutet, dass wir verantwortungsbewusst sein müssen", sagt White.

"Das ist zum Glück relativ selbstverständlich. Wir haben die Pflicht, das Gelände zu verbessern und zu pflegen, und wir nehmen alle Auswirkungen unserer Tätigkeit hier sehr ernst. Wir haben den Standort in der letzten Zeit in jeder Phase verbessert, und das wird auch in Zukunft so sein."

"Wir mussten dort Dinge tun, die wir nicht aus geschäftlichen Gründen tun mussten oder wollten, sondern aus Gründen der Regulierung und der Gesetzgebung, um den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren. Wir sind durch die Art der Umgebung gezwungen. Jedes Mal, wenn wir den Standort berühren, müssen wir eine ökologische Verbesserung vornehmen, wir können nichts verschlechtern."

"Wir nehmen das sehr ernst, und das haben wir natürlich schon seit Jahren getan, lange bevor die Bauvorschriften dies vorschrieben. Das bedeutet aber auch, dass wir von unseren unmittelbaren Nachbarn gut unterstützt werden."

Dazu gehört auch eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden: "Wir haben eine sehr transparente Beziehung zu all diesen Leuten, um dazu beizutragen, eine gute Nachricht für die Region zu verbreiten", sagt White.

"Wir sind bei weitem der größte Arbeitgeber in der Region und eine Prestigemarke im Herzen eines sehr schönen Teils von England. Es ist auf jeden Fall eine große Verantwortung, diese Aufgaben unter einen Hut zu bringen."

"Alles, was außerhalb des Gebäudes geschieht, muss ebenfalls einen positiven Beitrag leisten. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, um einen funktionierenden Ökologieplan zu erstellen. Wir haben einige sehr wertvolle und interessante Pflanzen und Tiere auf dem Gelände. Wir haben sie in jeder einzelnen Phase gepflegt und verbessert, ohne ihnen zu schaden."

Der CO2-Fußabdruck der Formel 1 ist zu einem wichtigen Thema für den gesamten Sport geworden, und alle Teams haben ihre Standorte aktiv umweltfreundlicher gestaltet. Im Fall von Alpine hat eine kürzliche Erweiterung des in die Jahre gekommenen Hauptgebäudes dazu beigetragen, einen großen Schritt nach vorne zu machen.

"Es gibt 1.000 Quadratmeter neue Bürofläche", sagt White. "Wir mussten das Gebäude, das über 30 Jahre alt ist, auf Vordermann bringen. Und wir mussten es auf einen moderneren Standard bringen. Wir haben das Dach repariert - es leckt nicht mehr, wenn es regnet! Aber wir haben auch die Isolierung massiv verbessert, was sich positiv auf unseren Energieverbrauch und unsere CO2-Bilanz auswirkt."

"Wir haben die Raumheizung auf dem gesamten Gelände durch den Einsatz hocheffizienter Wärmepumpen auf Strom umgestellt, sodass wir nicht mehr mit Gas oder der altmodischen elektrischen Direktheizung heizen müssen. Wir haben im Laufe der Zeit Strategien entwickelt, von denen ich überzeugt bin, dass sie uns dabei helfen, den Standort zu einem guten Arbeitsplatz zu machen."

Der Klimawandel hat einen noch direkteren Einfluss auf den Betrieb von Enstone: "Wir müssen uns mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die der Betrieb auf dem Planeten Erde im Jahr 2023 mit sich bringt", sagt White. "Heutzutage regnet es viel häufiger, als Folge der globalen Erwärmung, die wir alle kennen. Wenn es viel regnete, drang das Wasser, wie gesagt, in das Gebäude ein und überschwemmte einen großen Teil der Maschinenhalle. Das ist jetzt nicht mehr der Fall."

"Es ist nicht ganz so sexy wie ein neuer Simulator, aber wir haben jetzt wesentlich bessere Regenabflüsse als früher. Und wir müssen wieder bessere Abwasserkanäle bauen. Auch hier handelt es sich in gewissem Maße um gesetzliche Anforderungen."

"Aber in der Regel sind wir den gesetzlichen Mindestanforderungen voraus, weil wir optimierter sind oder uns mehr auf die Leistung und Effizienz unserer Anlagen konzentrieren. Ich würde es einfach nicht dulden, dass die Maschine, die die Muster für die nächste Bodenverbesserung herstellen soll, angehalten wird, weil es geregnet hat und die Abflüsse übergelaufen sind."

Abgesehen von solchen Überlegungen nutzt das Team den bestehenden Standort optimal, indem es Platz für neue Infrastrukturen findet: "Wir haben durch die Aufstockung eines bestehenden zweistöckigen Gebäudes um ein drittes Stockwerk mehr als 700 Quadratmeter Nutzfläche geschaffen", sagt White. "Wir haben quasi ein neues drittes Stockwerk auf Stelzen darüber gesetzt."

"Dies ist eine neue Produktionsanlage für Verbundwerkstoffe. Wir verfügen zwar über einen hochmodernen Reinraum für Verbundwerkstoffe, aber der vorgelagerte Teil des Produktionsprozesses für Verbundwerkstoffe befand sich noch immer im Inneren der Fabrik, so wie es vor 20 Jahren der Fall gewesen wäre, und ist nun in das neue Gebäude umgezogen."

"Wenn wir unmittelbar nach der Fertigstellung des Gebäudes für Verbundwerkstoffe schauen, ist unser nächstes Projekt der Bau einer neuen Anlage, die einen hochmodernen Simulator beherbergen wird. Der Bauantrag für das Gebäude ist bereits eingereicht."

"Die schlechte Nachricht ist, dass wir die Fitnesshalle abreißen mussten. Die gute Nachricht ist, dass das Simulationsgebäude in zweiter Linie das neue Human-High-Performance-Center beherbergen wird, die neue Sporthalle, die eine große Bereicherung für die Akademie und die Rennfahrer-Entwicklungsgruppen sein wird, aber auch eine Bereicherung für die Mitarbeiter."

"Es wird ein Netto-Null-Gebäude sein, das wie das neue Produktionsgebäude für Verbundwerkstoffe auf allen verfügbaren Flächen mit Solaranlagen ausgestattet sein wird. Ich möchte das nicht überbewerten, denn es ist einfach Teil unserer Arbeit."

"Als wir das bestehende Simulatorgebäude bauten, das vor langer Zeit eröffnet wurde, verfügte es bereits über eine kleine PV-Anlage. Diese ist nun eher am Ende ihrer Lebensdauer als am Anfang. Aber dieser neue Erweiterungsbau wird wirklich netto null sein."

Es geht nicht nur um die grundlegenden Strukturen, sondern auch darum, wie sie genutzt werden. Die bereits erwähnte zusätzliche Bürofläche hat dazu beigetragen, einen großen offenen Bereich für die Designer und Ingenieure zu schaffen.

Alle Teams haben sich im Laufe der Jahre in diese Richtung entwickelt - ein ähnlicher Bereich ist das Herzstück der Aston-Entwicklung -, aber Enstone war bis vor kurzem zurückgeblieben. Der letzte Schritt der Integration wurde während der Sommerpause in diesem Monat abgeschlossen.

"Es war ein großes Unterfangen, diesen erstaunlichen, offenen, gemeinschaftlichen Arbeitsbereich zu bauen und gleichzeitig den Rennwagen weiter zu entwerfen, zu entwickeln und zu betreiben", sagt White.

"Wir konnten den Standort nicht schließen, wir konnten ihn nicht auf einem Feld nebenan bauen und einziehen, wenn er fertig war. Also mussten wir die Leute an provisorischen Orten unterbringen."

"Wir haben eine Zeit lang die Heimarbeit hochgefahren und einen sehr aggressiven Zeitplan aufgestellt. Aber es geht nicht nur darum, Licht, Platz und Schreibtische zu schaffen, sondern auch darum, das Arbeitsumfeld der Mitarbeiter zu managen."

"Wir waren der Zeit weit voraus, was den sicheren Betrieb von Gebäuden während COVID anbelangt. Und einige dieser Lektionen haben wir in unsere Pläne für die Zukunft übernommen."

Die offene Arbeitsweise mit 280 Mitarbeitern in einem Raum trägt dazu bei, die Kommunikation zu optimieren: "Wir haben viel Wert auf die Fragen der Menschen gelegt, die dort arbeiten werden", sagt White. "Es ist wie bei der Konstruktion eines Rennwagens: Man muss eine mehrdimensionale Optimierung vornehmen."

"Und es ist eine große Herausforderung, die Leistung des Teams ganz oben auf die Liste zu setzen und sicherzustellen, dass alle Entscheidungen, die man trifft, darauf ausgerichtet sind, das Beste aus den Mitarbeitern herauszuholen und die beste Leistung auf der Strecke zu erbringen."

"Einige der Auftragnehmer oder Zulieferer, mit denen wir zu tun haben, sind es nicht gewohnt, dass ihre Produkte und Dienstleistungen von einer Person oder einer Gruppe von Mitarbeitern, die so leistungsorientiert sind, in Frage gestellt werden."

"Und ich denke, dass wir einen guten Wert und eine gute Leistung von ihnen bekommen, wenn wir ein bisschen Formel-1-Logik auf andere Dinge als nur das Design des Rennwagens anwenden."

Die Entrümpelung des Arbeitsbereichs war ein Schlüsselelement der Neugestaltung: "Alles, was die High-End-Ingenieure benutzen, CAD-Stationen, CFD, die gesamte Rechenleistung, wird jetzt zentral in Datenzentren gehalten, auf die man von den Schreibtischen aus zugreifen kann."

"Im Grunde haben wir die klassischen Dinge getan, wir haben die Unterteilung aufgehoben, wir haben alles geöffnet und wir haben Tageslicht hereingebracht, um die Siestazeit zu unterbrechen."

"Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist sehr agil, man kann sehr schnell funktionsübergreifende Teams bilden, wir können Leute mit ihren wichtigsten Mitarbeitern sehr, sehr leicht zusammenbringen."

"Und wenn Sie ein Konstrukteur, ein Statiker oder ein CFD-Spezialist sind, können Sie Ihren Laptop auf einem der Schreibtische abstellen und auf die Geräte und Software zugreifen, die Sie für Ihr Spezialgebiet benötigen. Und Ihr Kollege neben Ihnen kann entweder ein Klon von Ihnen selbst sein oder ein Kollege, mit dem Sie an einem Projekt arbeiten."

Eine effizientere Anordnung der Schreibtische mag ein wenig esoterisch klingen, aber dies ist ein Sport der marginalen Gewinne, und es darf kein Stein auf dem anderen bleiben: "Jeder Entwurf, jede Entwicklung, jede Änderung der Infrastruktur, alles, was wir tun, wird von der Rundenzeit angetrieben, von der Gewinnung von Leistung oder von Verbesserungen der Rennergebnisse, die in Punkte umgerechnet werden", sagt White.

"Wir alle wissen, dass wir sehr fokussiert sein müssen, um die Hindernisse zu beseitigen, die uns daran hindern, Leistung zu generieren, und um Leistung schneller zu generieren, um Leistung mit einer feineren Auflösung zu erkennen, sodass wir bessere Entscheidungen treffen und mehr Entscheidungen schneller treffen können, damit wir die Leistung ins Auto bringen können."

Einer der Schlüssel zu Renaults Ambitionen für Alpine ist es, den Standort Enstone so effektiv wie möglich zu gestalten und gleichzeitig ein Umfeld zu schaffen, in dem die besten Mitarbeiter arbeiten wollen.

"Das Team auf allen Ebenen ist fest entschlossen, wieder dorthin zu gelangen, wo wir hinwollen", sagt White. "Dies ist ein ernsthaftes Programm. Meiner Meinung nach hat keiner von uns, die in den vergangenen Jahren Rennen oder Meisterschaften gewonnen haben, auf dem Niveau gearbeitet, auf dem wir jetzt arbeiten müssen, um das nächste Rennen oder die nächste Meisterschaft zu gewinnen."

"Das Spiel bewegt sich in einem solchen Tempo, die Messlatte liegt so hoch, und es gibt keine Silberkugeln. Und es sind die klassischen Menschen, Werkzeuge, Prozesse, und es ist ein sehr, sehr lineares System, es fügt sich alles irgendwie zusammen. Dies ist eine Sache, die Entschlossenheit, Entschlossenheit, Ehrgeiz und Leistung auf dem richtigen Niveau in jeder Disziplin erfordert."

"Und damit dieses Unternehmen, dieses Team auch in Zukunft Bestand hat, müssen wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern, und wir müssen eine Gruppe von Menschen aufbauen, die sich umeinander kümmern. Wir kanalisieren Werte, von denen wir absolut glauben, dass sie uns auf das richtige Niveau in der Formel 1 bringen werden."

Mit Bildmaterial von Renault.