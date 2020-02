Robert Kubica nach Bestzeit: "Haben noch was in der Hinterhand"

Der Blick auf die Zeitentabelle war für Robert Kubica nach dem Testvormittag am Mittwoch ein ungewohntes Gefühl. "Normalerweise war ich immer der Erste von unten", lacht er nach seiner überraschenden Bestzeit im Alfa Romeo. "Von daher fängt man immer an, erst einmal unten auf dem Monitor zu schauen."

Doch Kubicas Blick täuscht nicht: Der Pole hatte mit 1:16.9 Minuten wirklich die Sessionbestzeit aufgestellt. Natürlich muss man relativierend sagen, dass er dabei auf dem weichsten aller Reifen unterwegs war, dem C5. Der bringt gegenüber einem C3-Reifen schnell mal eine ganze Sekunde, zudem weiß niemand, mit welchen Spritladungen die Fahrer unterwegs waren.

Von daher kann Kubica die Sachlage recht realistisch einschätzen: "Darauf kommt es nicht an", sagt er zu seiner Bestzeit. "Worauf es ankommt, ist das Gefühl", betont Kubica. Und das sei am Mittwoch recht gut gewesen. Er fühlt sich im neuen Alfa Romeo wohl und ist mit den Fortschritten seit der vergangenen Woche sehr zufrieden.

Es kommen noch neue Teile

"Wir haben ein paar Bereiche verbessert, in denen wir in der Vorwoche ein paar Probleme hatten und in denen ich und eigentlich alle Fahrer gespürt haben, dass wir etwas verbessern müssen", sagt er. Die Reaktion des Teams sei darauf sehr gut und sehr schnell ausgefallen. "Es ist schön, wenn das Team so schnell reagiert und auf das, was du sagst, Wert legt", so der Pole.

Zwar habe es auch bei den Schweizern ein paar kleine Probleme gegeben, "aber glücklicherweise hatten die keinen Einfluss. Ich würde sagen, dass wir 90 Prozent von dem geschafft haben, was wir uns für den Morgen vorgenommen haben", so Kubica, der 53 Umläufe fuhr.

Doch was ist die Bestzeit von Alfa Romeo wert? Hat das Team sein Pulver damit etwa schon verschossen? "Ich denke, wir haben noch etwas in der Hinterhand", verrät der Pole. "Definitiv werden noch neue Teile kommen, von daher können wir ziemlich optimistisch sein."

Völlig neues Gefühl nach Williams

Für ihn selbst war der Run im Alfa Romeo übrigens auch eine neue Erfahrung. Denn während des Grand-Prix-Wochenendes schaffte der damalige Williams-Pilot im Qualifying keine Zeit unter 1:20 Minuten, jetzt war er gleich mehr als drei Sekunden schneller.

"Ich weiß, wie es sich hier anfühlt, und dann konnte ich spüren, dass ich noch mehr Abtrieb habe und schneller fahren kann. Aber mein Kopf hat gesagt, dass das bisher unmöglich war", erzählt er. "Von daher hat es ein wenig gedauert, bis ich das echte Gefühl freigesetzt habe."

Denn er weiß, dass es in diesem Sport "einen echten, großen Freund" gibt. Und der heißt Abtrieb. "Wenn du das hast, dann ist es ein riesiger Freund und hilft dir enorm", so Kubica.

Fotostrecke Liste Der Frontflügel 1 / 10 Foto: Alfa Romeo Alfa Romeo hat sein aggressives Frontflügeldesign beibehalten: Die einzelnen Flaps neigen sich hin zur Endplatte bis fast auf die Basisebene des Frontflügels herunter. Änderungen im Detail gibt es am Hauptprofil, womit das Team mehr Luft unter den Flügel kriegen will. Der Frontflügel 2 / 10 Foto: Giorgio Piola Rückblick: Mit diesem Flügeldesign trat Alfa Romeo in der vergangenen Saison an. Im Vergleich dazu wirkt die 2020er-Variante wesentlich ausgeklügelter. Die Nase 3 / 10 Foto: Alfa Romeo Auch bei der Frontpartie hält Alfa Romeo an Bewährtem fest. 2020 gibt es wieder drei Öffnungen in der Nase, allerdings mit einem kleinen Unterschied zu 2019: Die zentral gelegene Öffnung imitiert den klassischen Alfa-Romeo-Kühlergrill. Da spielt also auch ein bisschen Marketing mit. Die "Hörner" 4 / 10 Foto: Alfa Romeo Vergangenes Jahr hatte Alfa Romeo noch kleine "Hörner" auf der Nase, am Ausgang des S-Schachts auf der Oberseite des Chassis. In diesem Jahr fehlen diese Zusätze. Was aber nicht bedeuten muss, dass die aerodynamischen Helferlein nicht noch ein Comeback geben. Die "Hörner" 5 / 10 Foto: Giorgio Piola Rückblick: Insgesamt acht kleine Luftleitbleche waren 2019 am C38 links und rechts des S-Schachts angebracht. Sie fehlen 2020 bislang komplett. Die Windabweiser 6 / 10 Foto: Alfa Romeo Die vor den Seitenkästen befindlichen Windabweiser und Luftleitbleche wurden für dieses Jahr dramatisch überarbeitet. Der C39 verfügt jetzt über zwei Bumerang-Elemente, wie wir sie in ähnlicher Form schon bei Ferrari gesehen haben. Der obere Bumerang geht fließend in die seitlichen Luftleitbleche über. Dort gibt es neue Formen, die ihrerseits auch noch eingeschnitten sind. Die Vorderradaufhängung 7 / 10 Foto: Alfa Romeo Alfa Romeo hat schon früh mit einem Zapfen gearbeitet, um die Vorderradaufhängung insgesamt höher zu lagern. Die oberen Querlenker liegen so aus aerodynamischer Sicht günstiger. 2020 ist man aber noch einen Schritt weiter gegangen und hat die gesamte vordere Aufhängung nochmals angehoben. Der untere Querlenker liegt nun beinahe auf der Höhe der Radnabe. Die Airbox 8 / 10 Foto: Alfa Romeo Bei der Gestaltung der Airbox über dem Cockpit hat sich Alfa Romeo vom Ferrari-Design inspirieren lassen und nutzt nun eine Öffnung in Dreiecksform. Direkt im Anschluss ist allerdings befinden sich auf beiden Seiten des Fahrzeugs weitere große Öffnungen, wo Kühlluft eintreten soll, um die Temperatur von Antriebsstrang und Aggregaten zu reduzieren. Der Heckflügel 9 / 10 Foto: Alfa Romeo Alfa Romeo hat viel Arbeit investiert, um den Luftwiderstand an den Kanten des Heckflügels zu reduzieren. Die Endplatte zum Beispiel wurde deutlich geneigt. Die diversen senkrecht angebrachten Streben unterstützen den gewünschten Effekt. Der Heckflügel 10 / 10 Foto: Giorgio Piola Bereits beim C38 aus der Saison 2019 hat Alfa Romeo mit geneigten Endplatten experimentiert. Dieses Design hatte zunächst Toro Rosso mit dem STR14 geprägt.

Und obwohl der Routinier in dieser Woche schneller war als in der Vorwoche, sei es heute für ihn deutlich schwieriger gewesen." Aber das ist normal", betont er. Denn wenn man das erste Mal ein neues Auto mit mehr Abtrieb fahre, dann sei alles einfacher. "Aber wenn man jetzt Performance herauskitzelt, dann fängt man an, am Limit zu sein - und dann hat man Probleme", so der Pole.

Für ihn sind die Testfahrten jetzt aber erst einmal beendet. "Wenn ich das nächste Mal im Auto sitze, wird es in einer anderen Serie sein", sagt er. Denn Kubica tritt in der kommenden Saison auch in der DTM an. Und wann sitzt er wieder im Alfa Romeo? "Früher oder später, schätze ich. Wann, das weiß ich aber nicht."

