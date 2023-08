Robert Schwarzman: Erster Einsatz für Ferrari in Zandvoort

Robert Schwarzman, dritter Fahrer des Ferrari-Teams, kommt beim Grand Prix der Niederlande als erster Freitagspilot der Saison 2023 zu einem Einsatz im Rennwagen. Der 23-Jährige darf in Zandvoort das erste Freie Training anstelle von Carlos Sainz bestreiten.

Für den gebürtigen Russen, der mit israelischer Lizenz fährt und der im vergangenen Jahr in Austin und Abu Dhabi für den Rennstall aus Maranello antrat, ist es die erste von zwei Rookiesessions 2023. Jedes Team muss an einem beliebigen Zeitpunkt der Saison einen Rookie einsetzen, der in zwei FT1-Sitzungen während der Saison nicht mehr als zwei Rennen bestritten hat.

Schwarzmans Einsatz wird der erste eines Reserve- oder Nicht-Rennfahrers in diesem Jahr sein, obwohl die FT1-Einsätze von Oscar Piastri, Logan Sargeant und Nyck de Vries beim Auftaktrennen in Bahrain ebenfalls zählten.

Die Planung von Rookie-Einsätzen ist für die Teams in diesem Jahr aufgrund von Sprint-Wochenenden, Überschneidungen mit der Formel 2, Rennen auf Stadtkursen und speziellen Reifenzuweisungen schwieriger denn je.

Ferrari hat mit Schwarzman mehr Flexibilität als andere Teams mit ihren Rookies, da er derzeit nicht in der Formel 2 antritt.

Teamchef Fred Vasseur bestätigt, dass die Entscheidung, auf das FT1 zu verzichten, nach einer Diskussion mit Sainz getroffen wurde: "Robert wird in Zandvoort im Auto von Carlos fahren und in einem anderen, wahrscheinlich in Abu Dhabi, im Auto von Charles", sagt er.

"Es war die Entscheidung der Fahrer. Ich habe ihnen die Wahl gelassen, wo sie es machen wollen. Ich weiß, dass das keine einfache Situation ist. Aber Carlos war mit der Idee einverstanden. Es ist nicht so einfach zu entscheiden, denn man kann es sicher nicht in Singapur, Japan oder Las Vegas machen. Außerdem gibt es einige Sprintrennen in Austin und Katar, bei denen man es nicht machen kann."

"Dann gibt es Rennen, bei denen die Reifenverteilung etwas anders ist, und das ist auch sehr schwierig. Das bedeutet, dass man am Ende des Tages nicht so viele Optionen hat."

Vasseur sagt, dass das Team lieber an Schwarzman festgehalten hätte, als den Mitgliedern der Ferrari-Driver-Academy Oliver Bearman und Arthur Leclerc, die derzeit auf den Plätzen 6 und 14 der Formel-2-Meisterschaft liegen, FT1-Einsätze zu geben.

"Sie müssen sich auf die Formel-2-Meisterschaft konzentrieren", sagt er. "Und wir werden versuchen, ihnen die Möglichkeit zu geben, entweder mit dem Auto für 2021 oder mit einem anderen Auto vor dem Ende der Saison zu testen. Aber ich möchte sie drängen, sich auf die Formel-2-Meisterschaft zu konzentrieren."

