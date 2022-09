Robert Schwarzman mit Formel-1-Debüt für Ferrari im FT1 von Austin

Audio-Player laden

Der Ferrari-Testfahrer Robert Schwarzman wird beim Großen Preis der USA Ende Oktober sein offizielles Debüt in der Formel 1 geben, indem er am ersten Freien Training teilnimmt.

Schwarzman wird im Freitagstraining auf dem Circuit of the Americas eines der F1-75-Autos von Charles Leclerc oder Carlos Sainz übernehmen. Dies ist Teil der Verpflichtung jedes Formel-1-Teams seit der Saison 2022, zwei FT1-Sitzungen von Rookies fahren zu lassen.

Ferraris Rennleiter Laurent Mekies verriet bereits, dass Schwarzman, der am Freitag 23 Jahre alt wird, in beiden Fällen am Steuer sitzen wird, wobei der Ort des zweiten Trainings noch nicht feststeht. Teamchef Mattia Binotto hat jedoch durchblicken lassen, dass dies wohl beim Saisonfinale in Abu Dhabi sein wird.

Schwarzman bereits mit vielen F1-Testkilometern

"Für uns wird Robert Schwarzman unsere beiden Trainingssessions fahren", sagte Mekies in Ungarn. "Wir haben aber noch nicht genau entschieden, welche Veranstaltungen das sein werden."

"Rennen wie Singapur oder Orte, bei denen die Stammfahrer mehr Kilometer fahren müssen, würde man nicht wählen. Ich denke aber nicht, dass wir ein Problem damit haben, es an einem der Wochenenden zu machen, an denen wir Pirelli-Tests im ersten Training haben."

Schwarzman wurde in der letztjährigen FIA-Formel-2-Meisterschaft Zweiter hinter Prema-Teamkollege Piastri und holte 2019 die FIA-Formel-3-Krone in seiner ersten Saison. In diesem Jahr kehrte er nicht in die Formel 2 zurück, sondern übernahm stattdessen die Rolle des Testfahrers von Ferrari, der dem Rennteam im Simulator hilft.

Er hat auch Erfahrung mit Formel-1-Boliden, da er sowohl den Ferrari SF21 als auch den Haas VF-21 beim Young Driver Test in Abu Dhabi im vergangenen Dezember ausprobiert hat. Auch auf der Ferrari-Teststrecke in Fiorano testet Schwarzman regelmäßig alte Formel-1-Autos von Ferrari.

Auch Colton Herta im FT1 der USA unterwegs?

Durch den Wechsel von einer russischen zu einer israelischen Rennlizenz ist der in Tel Aviv geborene Schwarzman berechtigt, an Formel-1-Grand-Prix-Wochenenden teilzunehmen. Es bleibt abzuwarten, ob sich McLaren-Testfahrer und AlphaTauri-Wunschkandidat für 2023 Colton Herta sich Schwarzman im FT1 der USA anschließen wird.

Der IndyCar-Pilot wird vor dem Singapur-Wochenende auf dem Hungaroring für Alpine testen, als Teil seiner Vorbereitung auf einen möglichen Rennsitz. Sollte er von der FIA eine Sondergenehmigung für die fehlenden Superlizenzpunkte bekommen, wird Herta den zu Alpine wechselnden Pierre Gasly ersetzen. Andernfalls müsste Gasly bei AlphaTauri bleiben und Alpine sich nach einer anderen Lösung als Ersatz für Fernando Alonso umschauen.

