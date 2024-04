Robson: Williams-Verbesserung wie "eine Reifenreparatur während der Fahrt"

Bei Williams gibt es derzeit viele Baustellen: Der Rennstall aus Grove aktualisiert seine Werksinfrastruktur und ändert die Arbeitsabläufe, versucht aber gleichzeitig, auch auf der Rennstrecke Fortschritte zu erzielen. "Es ist ein bisschen so, als würde man versuchen, einen Plattfuß am Fahrrad zu reparieren und gleichzeitig damit zu fahren", schmunzelt Dave Robson, Leiter der Fahrzeugperformance bei Williams.

"Es ist schwierig, das Programm zu pausieren und allen die Möglichkeit zu geben, neue Arbeitsweisen zu übernehmen", weiß der Brite. "Es ist nicht einfach, aber wir machen weiter. Es gibt viel zu tun. Das ist klar. Es ist schon viel getan worden. Es geht einfach darum, die Werkzeuge und die Software zu verbessern."

"Und dann muss jeder verstehen, was wir damit machen können und wie wir diese Werkzeuge maximieren können, um das ganze Programm voranzubringen", weiß Robson. Teamchef James Vowles und Technikdirektor Pat Fry hatten zuletzt deutlich gemacht, dass Williams vor allem wegen der Verzögerungen beim neuen Auto ins Hintertreffen geraten ist.

Im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe von Motorsport.com, einer Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, räumt Robson ein, dass Vowles und Fry Recht haben und Williams noch einige Optimierungen vornehmen muss - nicht nur am Auto, sondern auch an den teaminternen Abläufen.

Robson ehrlich: "Nicht immer sehr effizient"

Das Fehlen eines Ersatzchassis, das zum Startverzicht von Logan Sargeant beim Australien GP führte, war ein deutliches öffentliches Zeichen dafür, dass sich das Team verbessern muss. "Es gibt immer noch viel zu tun", mahnt Robson. "Ich denke, wir wissen seit langem, dass die Art und Weise, wie wir es tun oder getan haben, nicht immer sehr effizient ist."

"Aber es ist eine Menge menschlicher Klebstoff erforderlich, um alles zusammenzubringen", zieht der Techniker einen weiteren Vergleich. "Es wird faszinierend sein, zu erfahren, wo die anderen Teams stehen. Ich bin sicher, dass die besten Teams ganz anders vorgehen, als wir es tun. Ich weiß aber nicht, ob das bei allen so ist."

"In gewisser Weise, so denke ich, liegt der große Unterschied in der Ehrlichkeit, mit der Pat [Fry] und James [Vowles] an die ganze Sache herangehen, vielleicht mehr als in den eigentlichen Problemen selbst. Abgesehen davon sind die Probleme da, und sie müssen behoben werden, und wir haben das getan. Wir wussten es schon lange."

Saisonstart 2024: Williams fährt aktuell neben der Spur Foto: Motorsport Images

"Müssen noch ein bisschen länger durchhalten"

Robson betont, dass das Team Fortschritte gemacht hat, die sich auch weiterhin in Form von Leistungen auf der Rennstrecke auszahlen werden, auch wenn es einige Zeit dauern kann, bis sich die Ergebnisse voll entfalten. "Es ist ein gewaltiger Unterschied zu dem, was wir vor vier oder fünf Jahren hatten", sagt er. "Es ist sehr aufregend, und es besteht kein Zweifel daran, dass es sich als Leistung bemerkbar machen wird, definitiv."

"Wir müssen also mit dem weitermachen, was wir auf der Rennstrecke tun, und das Beste aus dem machen, was wir haben. Und es ist toll, dass es noch besser wird", freut sich Robson. "Daran gibt es keinen Zweifel, wir wollen nur, dass es so schnell wie möglich passiert. Das können wir natürlich nicht, also müssen wir noch ein bisschen länger durchhalten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.