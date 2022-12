Rossi: Alpine beim ersten F1-Test 2022 "mit einem Scherbenhaufen"

Audio-Player laden

Alpine schloss die Formel-1-Saison 2022 mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung ab - als führendes Mittelfeldteam hinter Red Bull, Ferrari und Mercedes und mit 14 Punkten Vorsprung auf McLaren, die Platz vier noch im Vorjahr innehatten.

Es war das beste Ergebnis für Alpine/Renault in der Konstrukteursmeisterschaft seit 2018 und eine große Wende im Vergleich zu den schwachen Leistungen bei den Vorsaisontests.

Von der Fähigkeit des Teams, seine Konkurrenten im Laufe des Jahres auszustechen und die Dinge umzukehren, zeigt sich Alpine-CEO Laurent Rossi im Rückblick beeindruckt. Denn er räumt ein, dass das Team beim ersten Vorsaisontest nicht in guter Form war.

Rossi lobt Alpine-Entwicklung

"Wir haben die Saison in einem schlechten Zustand begonnen. Wir kamen in Barcelona mit einem Scherbenhaufen an, könnte ich sagen", gesteht Rossi. "Die Idee war, es von da an weiterzuentwickeln, denn es war ein brandneues Auto, und dann zu versuchen, uns in der Startaufstellung nach vorne zu arbeiten."

"Ich erinnere mich, dass uns damals niemand über den achten Platz hinaus gesehen hat. Und McLaren hatte ein sehr schnelles Auto. Ich bin also recht froh, dass wir es geschafft haben, aufzuholen und sie dann zu überholen, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind", zeigt sich Rossi mit dem Ergebnis zufrieden.

Obwohl Esteban Ocon und Fernando Alonso in dieser Saison nicht auf dem Podium standen, konnten beide regelmäßig punkten und belegten am Ende Platz acht und neun.

Neue Struktur führt zum Erfolg

Somit war es ein erfolgreiches erstes Jahr für Alpine unter der neuen Managementstruktur mit Rossi an der Spitze und Otmar Szafnauer als Teamchef, nachdem Geschäftsführer Marcin Budkowski am Ende der vergangenen Saison zurückgetreten war.

Rossi erklärt, dass die neue Teamstruktur immer darauf abzielte, einen aggressiven Upgrade-Ansatz während des Jahres zu verfolgen, was zum vierten Platz beitrug. "Zu Beginn der Saison war das Ziel, eine neue Struktur zu schaffen, was wir auch getan haben", sagt er.

"Diese Struktur sollte über die gesamte Saison hinweg Innovationen und Upgrades liefern, um wettbewerbsfähiger zu sein. Und genau das haben wir getan, was letztendlich zu einer besseren Position führte. Es war also wichtig, den vierten Platz zu erreichen, nicht nur finanziell, sondern auch für die Dynamik."

"Wir haben gesagt, dass wir jedes Jahr versuchen würden, Fortschritte zu machen, um so weit wie möglich zu den Spitzenteams aufzuschließen. Es ist wichtig, dass wir den ersten Schritt nicht verpasst haben." 2023 soll die Lücke zu den Top 3 weiter schmelzen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.