Rote Flagge, VSC & Feuer: Cadillac sorgt in Spielberg für Chaos

Der Freitag beim Formel-1-Rennen von Österreich 2026 (live im Ticker verfolgen) entpuppte sich als ein höchst problematischer Tag für Cadillac. Das amerikanische Team reiste dank eines zehn Upgrades umfassenden Pakets, das am MAC-26 eingeführt wurde, mit hohen Erwartungen an die Strecke in Spielberg, doch die Evaluierung dieser Komponenten konnte nicht ordnungsgemäß abgeschlossen werden.

Denn Cadillac hatte am Freitag mit großen Problemen und zahlreichen Defekten an beiden Autos von Sergio Perez und Valtteri Bottas zu kämpfen, die das Team zurückwarfen. Perez hatte am Ende des ersten Trainings eine rote Flagge und in der zweiten Session ein virtuelles Safety-Car ausgelöst, die laut Cadillac auf das gleiche Problem zurückzuführen waren.

Dabei hatten die Mechaniker die elektronische Steuereinheit an seinem Wagen zwischenzeitlich komplett ausgetauscht. "Es ist ein elektrisches Problem, das dazu führt, dass das Auto abschaltet", erklärt Technikchef Nick Chester.

"Wir arbeiten das gerade auf, also haben wir einige der Komponenten ausgetauscht. Wir arbeiten uns jetzt durch weitere Komponenten, damit wir für das dritte Training bereit sind", sagt er.

Die Probleme weiteten sich auch auf Bottas' Seite der Garage aus. Während dem Finnen im ersten Training eine ordentliche Evaluierung der Komponenten gelang, hatte er früh im zweiten Training mit einem Feuer an der Vorderkante seines Unterbodens zu kämpfen.

"Beim Unterboden an Valtteris Auto hatten wir ein Montageproblem im mittleren Frontbereich. Dadurch lag das Auto zu tief", erklärt Chester und merkt an, dass dies der Grund für das Ausbrechen eines kleinen Feuers war.

Auf die abschließende Frage, warum man sich entschieden habe, das mit Hochspannung erwartete Ferrari-Motoren-Upgrade an diesem Wochenende nicht einzuführen - insbesondere angesichts der hohen Temperaturen -, argumentierte Chester, dass das massive Aerodynamik-Paket alle verfügbaren Ressourcen in der Fabrik aufgebraucht habe.

"Teilweise wegen des Upgrades, das wir mitgebracht haben. Es ist so viel Arbeit, dieses Upgrade für beide Autos zu bringen. Da gleichzeitig noch einen Wechsel der Antriebseinheit einzuschieben, wäre einfach zu viel gewesen. Es steht noch nicht sicher fest, [wann der Motor eingeführt wird]. Es könnte Silverstone sein, es könnte Spa sein."

Das Upgrade des Teams umfasst Bodywork, Unterboden, Diffusor und Heckflügel und zielt darauf ab, den Reifenverschleiß einzudämmen. Obwohl mechanische Defekte die Laufleistung von Perez drastisch einschränkten und Cadillac zwangen, lediglich mit einer aktualisierten Kraftstoffspezifikation zu fahren, sorgten die ersten Eindrücke mit Bottas im ersten Training für Optimismus.

"Nun, es ist offensichtlich noch früh. Wir hatten das FT1 und sind nicht so viele Runden gefahren. Ja, nach dem, was wir sehen können, sieht es wie ein kleiner Schritt nach vorne aus. Aber warten wir den morgigen Tag mit dem FT3 und dem Qualifying ab, um zu sehen, wo wir landen", meint Chester.