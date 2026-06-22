RTL-Fahrplan: Diese Formel-1-Rennen laufen 2026 im Free-TV

Lange mussten Formel-1-Fans in Deutschland auf Nachrichten warten, wie es mit der Free-TV-Übertragung der Königsklasse in der Saison 2026 aussehen würde. In Monaco fiel dann endlich der Startschuss, und jetzt steht fest, wie es für die Formel 1 in diesem Jahr auf dem Privatsender RTL weitergehen wird.

Die Kölner werden im restlichen Jahresverlauf noch vier weitere Grands Prix inklusive Qualifying frei empfangbar ausstrahlen: Als nächstes steht der beliebte Klassiker in Spa-Francorchamps (Belgien) am 19. Juli auf dem Programm, bevor man am 23. August das vorerst letzte Formel-1-Rennen in Zandvoort (Niederlande) übertragen wird.

Wer gespannt auf das neue Rennen auf dem brandneuen Stadtkurs in Madrid, dem Madring, ist, der kann sich freuen: Auch das Debüt in Spanien am 13. September wird live auf RTL zu sehen sein. Zum Abschluss gibt es noch das US-Prunkstück aus Las Vegas zur Frühstückszeit am 22. November zu sehen, wo wie 2024 vielleicht die WM-Entscheidung fallen könnte.

In Großbritannien (4. Juli) und Singapur (10. Oktober) wird es jeweils das Sprintrennen im Free-TV geben, bei den drei Events in Ungarn (25. Juli), Italien (5. September) und Austin (24. Oktober) wird zumindest das Qualifying auf RTL ausgestrahlt.

Bei allen weiteren Rennwochenenden werden entweder Qualifying oder Sprint auf der Streamingplattform RTL+ angeboten, dann aber als Übertragung des Originalstreams von Sky Deutschland. Alle Rennen werden wie üblich auf dem PayTV-Sender zu sehen sein.

RTL hatte Sky am 1. Juni übernommen und in Monaco Qualifying und Rennen frei empfangbar ausgestrahlt und dabei die bekannten Gesichter beider Sender für eine gemeinsame Übertragung zusammengeholt.

"Mit unserem ersten gemeinsamen Super-Sport-Wochenende machen wir für die Fans unmittelbar erlebbar, was der Zusammenschluss von RTL Deutschland und Sky Deutschland bedeutet", hatte RTL-Geschäftsführerin Inga Leschek gesagt. "Das ist ein Vorgeschmack auf die Sport-Erlebnisse, die wir künftig gemeinsam für die Fans schaffen werden."

Aber: Die Planung zeigt auch, dass in diesem Jahr nur insgesamt fünf - nicht wie im Vorjahr sieben - Formel-1-Läufe im Free-TV zu sehen sein werden.

RTL setzt in der Regel auf das Stammpersonal aus Moderator Florian König, Kommentator Heiko Waßer, den Boxenreportern Kai Ebel und Alessa-Luisa Naujoks sowie den Experten Christian Danner und Günther Steiner.