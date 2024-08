Ruanda will Formel-1-Rennen: Erste Gespräche mit den Chefs geplant

Die Formel 1 wird im Sommer 2024 Gespräche mit Verantwortlichen in Ruanda führen, die die Königsklasse nach Ostafrika bringen wollen. Eine weitere Ausweitung des Kalenders ist im Gespräch, doch viele Länder sind daran interessiert, die Weltmeisterschaft in ihre Region zu holen. Die Formel 1 hat sich jedoch zum Ziel gesetzt, ein Rennen in Afrika zu veranstalten.

Ruanda scheint mit seinen Planungen bereits so weit zu sein, dass sich ernsthafte Gespräche über einen möglichen Grand Prix lohnen. Im Exklusivinterview mit Motorsport.com verrät Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali, dass es Gespräche mit den Verantwortlichen in Ruanda über das mögliche Projekt geben wird.

"Sie meinen es ernst", so der Formel-1-Chef. "Sie haben einen guten Plan vorgelegt und wir werden uns Ende September mit ihnen treffen. Es wäre ein Rennen auf einer permanenten Rennstrecke." Ruanda will den Motorsport im Land fördern, deshalb waren auch Entwicklungsbeauftragte nach Monaco gereist, um sich mit der Führung des Automobil-Weltverbandes FIA zu treffen.

Investitionen müssen stimmen

Im Dezember wird in Kigali, der Hauptstadt Ruandas, eine FIA-Preisverleihung stattfinden. Nach der erfolgreichen Expansion in die USA mit drei Rennen will die Formel 1 nun weitere Teile der Welt erobern. Zuletzt wurde 1993 in Südafrika ein Formel-1-Rennen auf dem Kontinent ausgetragen, weshalb die Königsklasse dorthin zurückkehren will.

"Aber es braucht die richtigen Investitionen und die richtige Strategie", sagt Domenicali. "Es muss der richtige Zeitpunkt sein und wir müssen sicherstellen, dass wir in diesem afrikanischen Land gut aufgenommen werden, vor allem, wenn sie andere Prioritäten haben. Wir müssen vorsichtig sein und die richtigen Entscheidungen treffen."

Mittelfristige Pläne werden diskutiert

"Mit 24 Rennen, und diese Zahl wird stabil bleiben, können wir die potenziellen Events verfeinern, die diskutiert werden, um zu sehen, was mittelfristig möglich ist. Kurzfristig sehe ich keine großen Veränderungen, aber wir werden in den nächsten Monaten über die Jahre 2026, 2027 und 2028 diskutieren. Wir haben verschiedene Optionen, aber wir sind in einer guten Position."

Eine weitere Strecke, die in naher Zukunft in den Kalender aufgenommen werden könnte, ist Thailand. Domenicali sagt, man werde das Land nach dem Rennen in Singapur besuchen, um sich das Projekt anzusehen. Ein Straßenrennen in Bangkok war einmal geplant, aber die Pläne könnten jetzt ganz anders aussehen.