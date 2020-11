Rubens Barrichello: Lewis Hamilton ist besser als Michael Schumacher

Sechs Jahre fuhr Rubens Barrichello an der Seite von Michael Schumacher bei Ferrari und war hautnah dabei, wie der Deutsche mit der Scuderia fünf Weltmeistertitel in Folge einholen konnte. Trotzdem sagt der Brasilianer heute: "In jedem Fall glaube ich, dass Hamilton besser als Schumacher ist."

Eine Begründung liefert der 48-Jährige bei 'Instagram live' nicht, doch Barrichello kann sich insofern eine Meinung bilden, als dass er gegen beide auf der Strecke gefahren ist. 14 Jahre lang fuhr er zusammen mit Schumacher in der Formel 1, davon sechs als dessen Teamkollege. Mit Lewis Hamilton teilte er sich immerhin noch fünf Jahre die Rennstrecke.

"Aber ich habe nur zu Beginn seiner Karriere gegen Lewis gekämpft", sagt Barrichello. In der Zeit holte der Brite "nur" einen WM-Titel und war noch weit entfernt von der Dominanz, die er heute zusammen mit Mercedes ausstrahlt.

Auch einen anderen Weltmeister sieht er in einem gewissen Punkt besser als Schumacher: Fernando Alonso, wenn es um dessen Formel-1-Comeback geht. "Fernando ist bereit zurückzukommen", sagt der Brasilianer. "Er sieht sehr fit aus, und das ist der große Unterschied zwischen ihm und Michael 2010."

Schumacher kehrte damals nach drei Jahren Auszeit in die Königsklasse zurück, hatte in der Zwischenzeit aber kaum weitere Rennerfahrung gesammelt - abgesehen von ein paar Motorrad-Rennen. Alonso hielt sich hingegen in anderen Serien wie der Langstrecken-WM fit und nahm unter anderen an den 24 Stunden von Le Mans, dem Indy-500-Rennen oder der Rallye Dakar teil.

Barrichello war vor Ort, als der Spanier zuletzt in Barcelona einen Filmtag für Renault absolviert hat. "Um ehrlich zu sein, habe ich den Fahrer gesehen, den ich seit 2005 gekannt habe. Er bespricht jedes Detail und schaut immer nach vorne. Ich bin überzeugt, dass er immer noch den gleichen Siegeswillen wie früher hat."

Mit Bildmaterial von LAT.