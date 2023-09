Rückenprobleme! Norris "würde nicht nein sagen, wenn Autos weicher sind"

Lando Norris klagt über Rückenprobleme! Seit der Einführung der neuen Bodeneffekt-Autos ("Groundeffect") zu Beginn der Saison 2022 hat der McLaren-Pilot nach eigenen Angaben "viele Probleme" gehabt. "Ich habe viel mit meinem Rücken gekämpft", verrät Norris. "Ich musste ziemlich viele Sitze umbauen und viel mehr trainieren, um meinen unteren Rücken zu stärken."

Das Problem: Die aktuelle Generation der Formel-1-Boliden muss möglichst tief am Boden liegen und sehr steif gefedert sein, damit der Venturi-Tunnel am Unterboden in Verbindung mit dem Heckdiffusor den besten Abtrieb erzeugen kann und der "Venturi-Effekt" überhaupt wirkt.

Bei vielen Teams trat in der Saison 2022 das sogenannte "Porpoising" auf, also ein starkes Springen beziehungsweise Hüpfen des Fahrzeugs. In der letzten Saison klagten daher viele Fahrer über Probleme mit dem Rücken. Lewis Hamilton hatte nach dem Rennen in Baku sogar Schwierigkeiten, überhaupt aus seinem Mercedes auszusteigen.

Norris "hat sich damit schwergetan"

Aus diesem Grund würde es Lando Norris "lieben", wenn die zünftigen F1-Konzepte wieder mit weicheren Fahrwerken funktionieren würden. "Ich würde nicht nein sagen, wenn wir weichere Autos haben könnten oder etwas, das ein bisschen mehr wie in den Jahren 2019, 2020 und 2021 ist", sagt Norris, der seit 2019 für McLaren in der Königsklasse am Start ist.

Der 23-Jährige habe in den letzten Monaten "ähnlich wie Carlos [Sainz]" viele Probleme gehabt. Norris glaubt, dass "jeder unterschiedliche Probleme hatte und die Autos sehr unterschiedlich sind", aber ein Großteil der Probleme auf die Steifigkeit der Auto zurückzuführen sind. "Ich habe mich ziemlich schwergetan."

Wenig Zuspruch von der Konkurrenz

Unterstützung erhielt Norris allerdings kaum. Nico Hülkenberg, Charles Leclerc und Sergio Perez, die ebenfalls an der Pressekonferenz vor dem Monza GP teilnahmen, konnten nicht von ähnlichen Rückenproblemen berichten. Alfa Romeo-Pilot Valtteri Bottas scherzte: "Mein Rücken war schon 2015 zerstört [als er für Williams fuhr], ich habe also kein Gefühl mehr, daher ist es egal!"

durch das Reglement verbessert werden, nicht durch die Teams - denn die Teams würden nicht weicher fahren, wenn es langsamer ist."

Leclerc, der im Vorjahr ebenfalls mit dem störenden Porpoising zu kämpfen hatte, nimmt die Sache locker: "Selbst das Porpoising war nichts, was mich wirklich gestört hat - ich weiß nicht, warum."

