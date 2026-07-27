Rückkehr nach Sepang: Martin Brundle lobt Flexibilität der Bosse

Der ehemalige Formel-1-Pilot und Sky-Sports-F1-Kommentator Martin Brundle hat die Verantwortlichen der Königsklasse für ihr "Denken um die Ecke" gelobt, nachdem die Rückkehr der Weltmeisterschaft auf den Sepang International Circuit in Malaysia offiziell bestätigt wurde.

Nach wochenlangen Spekulationen gaben die Formel 1 und der Automobil-Weltverband (FIA) Ende Juli offiziell bekannt, dass der verschobene Grand Prix von Bahrain nach Sepang verlegt wird. Aufgrund des andauernden Konflikts im Nahen Osten musste der ursprüngliche April-Termin in Sachir abgesagt werden. Nun springt Malaysia ein und richtet den Großen Preis von Bahrain vom 2. bis 4. Oktober 2026 aus.

In der Berichterstattung im Vorfeld des Großen Preises von Ungarn bei Sky Sports F1 äußert sich Brundle positiv über diesen Schritt.

"Das ist ein ziemlich gutes Denken um die Ecke, weil wir in absehbarer Zeit nicht nach Bahrain fahren können", sagt er. "Bahrain ist seit 2004 ein großer Freund der Formel 1 und alle haben kooperiert, genau wie die malaysische Regierung."

"Für die Formel 1 ist es aus mehreren Gründen wichtig, den Kalender so weit wie möglich über der Marke von 20 Rennen zu halten - teilweise aus kommerziellen Gründen und teilweise, um sicherzustellen, dass die Meisterschaft so vollständig wie möglich ausgetragen wird."

"Für die Teams wird es hart, denn das bedeutet sechs Rennen an sieben Wochenenden an weit entfernten Orten. Logistisch wird das also für alle eine echte Herausforderung. Ich mag diese Flexibilität und dass alle ihren Geist dafür öffnen."

Malaysia hat seit seinem Ausstieg aus der Rennserie nach dem Rennen 2017 aufgrund hoher Austragungsgebühren und sinkender Ticketverkäufe keinen Grand Prix mehr veranstaltet. Max Verstappen gewann das bisher letzte Rennen dort und stand gemeinsam mit Lewis Hamilton sowie Daniel Ricciardo auf dem Podium.