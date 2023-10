Rückstand auf Red Bull verringert? McLaren geht von "Illusion" aus

McLaren-Teamchef Andrea Stella hält es für "illusorisch" zu glauben, dass die Formel-1-Rivalen aufgrund der schrumpfenden Abstände im Qualifying näher an Red Bull herankommen. Durch die umfangreichen Updates der Rivalen von Red Bull scheinen Teams wie McLaren, Ferrari und Mercedes immer näher an das Spitzenteam der Formel 1 heranzurücken.

Dies schien vor allem am Samstag im Sprint-Shootout-Qualifying zum Großen Preis der USA auf dem Circuit of The Americas in Austin der Fall zu sein, als die ersten vier Teams nur etwas mehr als eine Zehntelsekunde trennten.

Doch im Sprint holte Max Verstappen seine Rivalen auf den Boden der Tatsachen zurück. Hatte er sich im Shootout mit nur 0,055 Sekunden Vorsprung den ersten Startplatz gesichert, gewann er den Sprint mit einem souveränen Vorsprung von 9,4 Sekunden vor Lewis Hamilton.

Nur auf frischen weichen Reifen auf Augenhöhe mit Red Bull

Stella, dessen Fahrer Lando Norris am Sonntag beim Großen Preis der USA aus der ersten Reihe starten wird, glaubt, dass die Erkenntnisse aus den Sprintrennen den wahren Vorteil von Red Bull gegenüber der Konkurrenz etwas verschleiern.

"Wenn einige Autos etwas Grip auf den weichen Reifen haben, vor allem McLaren, dann können wir die Lücke zu Red Bull fast schließen - wie in Q3 oder im Sprint-Shootout in Q3", erklärt Stella. "Aber ich denke, es war schon im Shootout auf Medium klar, dass sie diesen Vorteil haben."

"Im Rennen, wenn die Reifen abbauen und man weniger Grip hat, sieht man, dass sie den wahren Vorteil aus ihrem Auto herausholen können", so der McLaren-Teamchef weiter. Ein Blick auf das Sprint-Shootout am Samstag bestätigt diese Einschätzung. Während Verstappens Vorsprung auf Charles Leclerc in SQ3 auf den Softs 0,055 Sekunden betrug, waren es in SQ2 auf den Mediums 0,205 Sekunden.

Weshalb Red Bull im Rennen so stark ist

Im Rennen, wenn der Grip der Reifen nachlässt, kommt laut Stella die wahre Brillanz des Red Bull zum Vorschein. "Dafür gibt es zwei Gründe", erklärt er. "Ich denke, das Auto funktioniert gut mit wenig Grip und es funktioniert auch gut, wenn man die Reifen schont. Ich denke, wir verstehen langsam, warum man bei Red Bull heutzutage das Auto auf eine bestimmte Art und Weise fahren muss, damit es aggressiver zu den Reifen ist. Und daran arbeiten wir."

"Auf Strecken wie dieser, wo der Reifenabbau so hoch ist, war ich nicht wirklich überrascht, dass das passiert und sie so einen Vorteil haben. Wenn man sich nur die neuen Reifen ansieht, vor allem die neuen weichen, könnte man der Illusion erliegen, dass wir aufgeholt haben", fuhr Stella fort. "Aber das ist nur der Vorteil, den man mit den neuen weichen Reifen hat. Und wenn man dann im Rennen ist, sieht man, dass er die Pace im Sprint wirklich kontrolliert."

Red-Bull-Teamchef Christian Horner sagt, dass sich sein Team bewusst darauf konzentriert hat, ein Rennauto zu bauen, das unter Rennbedingungen viel besser ist - auch wenn das manchmal bedeutet, dass die Qualifying-Pace nicht weit von der Konkurrenz entfernt ist.

"Wir haben das ganze Jahr über gesehen, dass wir die Entwicklung des RB19 sehr stark auf das Rennen ausgerichtet haben", sagt er. "Das Sprintrennen heute mit 9,4 Sekunden Vorsprung in 19 Runden zu gewinnen, zeigt einmal mehr, dass das Auto sehr gut mit den Reifen umgeht."

"Ich denke, es war ein sehr starker Samstag für uns. Wir haben nicht nur die Pole geholt, wenn auch nur um ein halbes Zehntel, sondern auch im Rennen eine sehr starke Leistung gezeigt. Das hat das Motto des Jahres bestätigt", so Horner weiter.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.