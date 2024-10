Rückzug von Michael Andretti: "Das ist kein Abschied!"

"Das ist kein Abschied", verspricht Michael Andretti nach der jüngsten Umstrukturierung im amerikanischen Familienteam. Ende September hatte der Rennstall verkündet, dass sich Michael Andretti als Eigentümer von Andretti Global zurückziehen würde und Dan Towriss, CEO des Anteilseigners Group 1001, die Führung übernehmen würde.

Beide hatten bislang vergeblich versucht, in der Formel 1 Fuß zu fassen. Die Zusage der FIA hatten die Amerikaner zwar, doch die Formel 1 selbst lehnte den Bewerber knallhart ab. Trotzdem schreiten die Vorbereitungen auf einen Einstieg 2026 weiter unbeirrt voran, weil man immer noch zuversichtlich ist, es in die Startaufstellung zu schaffen.

Inwiefern der Rückzug des Namensgebers und des Gesichts von Andretti etwas mit der Formel 1 und möglichen neuen Entwicklungen zu tun hat, ist aktuell nur Spekulation. Doch Andretti hatte angekündigt, dem Team, das in diversen Rennserien wie der IndyCar oder der Formel E am Start ist, als Berater treu zu bleiben und eine "strategischere Rolle" einzunehmen.

In einem offenen Brief hat sich Andretti nun an die Öffentlichkeit gewandt: "Jahrzehntelanger Vollgaseinsatz kommt nicht ohne Opfer aus, und nach reiflicher Überlegung in den letzten Monaten bin ich zu dem Entschluss gekommen, einen Schritt zurückzutreten", heißt es darin.

"Schon bevor ich aus dem Rennwagen ausgestiegen bin, habe ich mich um das Tagesgeschäft gekümmert, und jetzt ist es an der Zeit, den Staffelstab an meinen Partner und Freund Dan Towriss weiterzugeben."

"Ich weiß, dass diese Entscheidung, die ich für mich, meine Familie und das Team treffe, für viele ein Schock ist", schreibt er weiter, versichert aber: "Ich gehe nicht weg - ich werde dem Team als Berater zur Verfügung stehen und helfen, wo immer ich kann."

"Auch wenn ihr mich vielleicht weniger auf der Rennstrecke sehen werdet, solltet ihr wissen, dass meine Leidenschaft für den Sport und meine Unterstützung für unser Team und seine Mitarbeiter ungebrochen sein werden."

Andretti weiter: "Ich freue mich auf die Gelegenheit, mehr Zeit mit meiner wunderbaren Familie, einschließlich meiner zehnjährigen Zwillinge, zu verbringen, meinen neuen Titel als Nonno anzunehmen und neue Dinge auf persönlicher Ebene und mit meinen anderen Geschäften zu entdecken."

"Dies ist also kein Abschied", betont er. "Es ist nur ein Umblättern der Seite."

Das Team hatte nach der Meldung zuletzt verkündet, dass man in den kommenden Wochen "mehr dazu sagen" werde.