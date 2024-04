Das Nürburgring-Highlight in 2024: das ADAC RAVENOL 24h-Rennen. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni stellen sich mehr als 100 Rennteams der ultimativen Herausforderung. Zwei Mal rund um die Uhr geht es nonstop auf der längsten permanenten Rennstrecke der Welt zur Sache. Mit dabei sind dann auch wieder die leidenschaftlichen Fans, die zu tausenden entlang der Strecke für eine einzigartige Atmosphäre sorgen werden.

Aber auch an vielen weiteren Wochenenden gibt es von März bis November Langstrecken-Motorsport bei verschiedenen Serien zu erleben. Die Nürburgring Endurance Serie, die Nürburgring Langstrecken-Serie und die Rundstrecken-Challenge RCN bieten zahlreiche Möglichkeiten, packende Action in der Grünen Hölle zu erleben.

Open-Air-Feeling beim Nürburgring Festival-Sommer

Gleich drei Open-Air-Höhepunkte umfasst der diesjährige Eventkalender: So stehen Rock am Ring, Loco Beach und das Festival beim Truck-Grand-Prix an. Mit Loco Beach feiert ein neues Party-Festival vom 22. bis 24. August seine Premiere und überzeugt dabei mit einer vielseitigen Auswahl an Künstlern: Scooter, Alexander Marcus, Bausa, Mia Julia, HBz oder Mickie Krause stehen auf den Bühnen.

Rund 60 Events locken dieses Jahr an den Nürburgring Foto: Gruppe C Photography

Auf die Mischung aus Country-Klängen und Party-Musik können sich währenddessen die Besucher des Int. ADAC Truck-Grand-Prix freuen (11. bis 14. Juli). Am Freitag und Samstag des Events können Sie auf der Bühne in der Müllenbachschleife die Künstler erleben.

Rennaction mit PS-Giganten und GT3-Boliden

Auch auf der Rennstrecke begeistert das Trucker-Event wieder mit knackigem Rennsport. Die gigantischen Race Trucks sorgen dieses Jahr vom 11. bis 14. Juli für glückliche Besucher. Im Rahmenprogramm mit dabei ist zum zweiten Mal die ADAC GT Masters. Die "Liga der Supersportwagen" kommt mit 30 Fahrzeugen von sieben verschiedenen Herstellern.

Rund 60 Events locken dieses Jahr an den Nürburgring Foto: Nürburgring

IDM und Ferrari Racing Days kehren zurück

Zwei beliebte Veranstaltungen feiern dieses Jahr ihre Rückkehr auf die Grand-Prix-Strecke: Mit der IDM reist Deutschlands Motorrad-Elite vom 30. August bis 1. September in die Eifel - ein Fest für Zweirad-Fans! Eine Woche später (6. - 8. September) dreht sich bei den Ferrari Racing Days alles um die legendären Sportwagen aus Maranello. Höhepunkt: Das Schaulaufen der F1 Clienti mit atemberaubenden Formel 1-Fahrzeugen der Scuderia Ferrari.

Mit der Nürburgring Classic (26. - 28. Mai), dem BELMOT Oldtimer-Grand-Prix (9. - 11. August) und dem ADAC 1000 km Rennen (20. - 22. September) stehen gleich drei Events ganz im Zeichen historischer Rennwagen.

Sportlich durch die Grüne Hölle - auf dem Fahrrad oder zu Fuß

Rund 60 Events locken dieses Jahr an den Nürburgring Foto: Rad am Ring

Saisonstart mit Darts am Ring und Touristenfahrten

Wer selbst mit dem eigenen Fahrzeug am Nürburgring aktiv werden möchte, findet wieder zahlreiche Touristenfahrten-Tage, an denen der Ring von jedermann befahren werden kann. Nordschleife und Grand-Prix-Strecke öffnen an weit mehr als 100 Tagen ihre Schranken für passionierte Auto- und Motorradfahrer. Hier finden Sie die Nürburgring-Öffnungszeiten in der Übersicht.

Mit Bildmaterial von Gruppe C Photography.