Russell atmet in Spielberg auf: Erster Sieg seit dem Saisonauftakt

George Russell atmet auf: Bei hochsommerlichen Temperaturen auf dem Red-Bull-Ring feiert der Mercedes-Pilot seinen zweiten Saisonsieg - den ersten seit dem Saisonauftakt in Australien - und schiebt sich in der Formel-1-WM 2026 wieder näher an Teamkollege Kimi Antonelli heran.

Der Italiener muss sich nach 71 Runden mit Rang drei begnügen. Zweiter wurde Max Verstappen (Red Bull), der im Schlusssprint nicht genügend Kohlen im Feuer hatte und trotz frischerer Reifen nicht mehr zu Russell aufschließen konnte.

Ferrari erlebte derweil ein äußerst enttäuschendes Rennen: Charles Leclerc fand in seinem SF-26 überhaupt keine Pace und wurde als Achter Schlechtester der vier Topteams, Lewis Hamilton kämpfte zu Beginn lange mit Verstappen, bevor Ferrari einen taktischen Fehler beging.

Die Scuderia hatte Hamilton während einer virtuellen Safety-Car-Phase deutlich früher als geplant zum zweiten Boxenstopp geholt, doch trotz weicher Reifen konnte er den Pacevorteil nicht nutzen und musste sich am Ende auch Oscar Piastri (McLaren) im Kampf um Rang vier geschlagen geben.

Weltmeister Lando Norris (McLaren) wurde hinter Isack Hadjar (Red Bull) enttäuschender Siebter, die letzten Punkte gingen an die beiden Racing Bulls von Liam Lawson und Arvid Lindblad.

Audi ging als Elfter (Gabriel Bortoleto) und Zwölfter (Nico Hülkenberg) erneut leer aus und wartet weiterhin seit dem Saisonauftakt auf den nächsten Punkt.

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Wie lief der Start?

Russell konnte seine Führung am Start behaupten, doch dahinter wurde es durchaus turbulent. Beide Ferraris kämpften gegeneinander, wobei sich Hamilton in Kurve 4 schließlich gegen Leclerc durchsetzen konnte.

Dahinter erkundete Antonelli gleich mehrfach die Auslaufzone. Sowohl in Kurve 1 als auch in Kurve 3 fuhr der Mercedes-Pilot richtig weit nach außen, verlor dabei aber keine Positionen. In der zweiten Rudne griff er in Kurve 1 nach Leclerc und fuhr erneut weit raus - er musste den Ferrari vorbeilassen und verlor dabei auch eine Position gegen Verstappen, der sich in Runde zwei auch Leclerc zurechtlegte und auf Rang drei preschte.

Wie lief der Kampf um den Sieg?

Russell behielt seine Führung am Start und setzte sich in den ersten Runden leicht von Verfolger Hamilton ab. Dessen Pace brach recht früh ein, sodass er sich gegen Verstappen wehren musste und in Runde 13 als erster zum Boxenstopp abbog, um harte Reifen aufzuziehen - eine Runde vor Teamkollege Leclerc.

Verstappen folgte den beiden Ferraris nach 18 Runden und sortierte sich zunächst hinter Hamilton wieder ein. Eine Runde später reagierte auch Russell und kam komfortabel vor beiden wieder auf die Strecke.

Es kam zum zweiten Duell zwischen Verstappen und Hamilton, bei dem sich der Niederländer in Kurve 6 gegen den Ferrari durchsetzen konnte.

Und Antonelli? Der blieb zunächst weiter draußen und verlor gegen Russell Runde für Runde ein gutes Stück an Zeit. In Runde 25 kam der Italiener dann doch rein (unglücklicherweise ganz kurz vor einer virtuellen Safety-Car-Phase) und hinter Leclerc auf Rang fünf wieder auf die Strecke.

Diese virtuelle Safety-Car-Phase nutzte aber Ferrari für einen zweiten Stopp von Hamilton, der auf Softreifen ging und zunächst auf Rang sieben lag. So wirklich schien die Taktik aber nicht aufzugehen, denn als er in Runde 43 zum dritten Stopp abbog, lag er sogar hinter dem zeitgleich stoppenden Piastri auf Rang fünf.

An der Spitze schien derweil Russell im weiteren Rennverlauf wie in Barcelona etwas die Puste auszugehen. Sein Vorsprung auf Verstappen schmolz sukzessive, doch bevor der Red Bull angreifen konnte, bog Russell in Runde 44 an die Box, um sich harte Reifen zu holen.

Red Bull reagierte nicht sofort und ließ Verstappen noch draußen, um ein möglichst großes Reifendelta am Rennende zu haben. Erst sechs Runden später kam Verstappen, ging auf harte Reifen und auf die Jagd nach Russell, der jedoch zu dem Zeitpunkt elf Sekunden Vorsprung herausgefahren hatte.

Der Niederländer knabberte am Vorsprung und lag zehn Runden vor dem Ende nur noch fünf Sekunden hinter Russell. Doch ganz konnte er seinen Rückstand nicht tilgen und musste sich mit Rang zwei begnügen.

Gab es Ausfälle?

Für Cadillac wurde der Österreich-Grand-Prix zum Albtraum, denn bereits nach vier Runden waren beide Fahrer mit technischen Problemen ausgeschieden. Valtteri Bottas meldete schon nach zwei Runden, dass seine Bremsen Feuer fangen würden - er stellte seinen Boliden in der Box ab.

Nur zwei Runden später meldete auch Sergio Perez Rauch im Cockpit und bog in die Garage ab. Damit war das Rennen für die Amerikaner gelaufen.

Der nächste Ausfall betraf Carlos Sainz, der seinen Williams in Runde 25 auf der Start-und-Zielgerade mit einem Elektronikproblem abstellte und das virtuelle Safety-Car notwendig machte. Sein Bolide konnte aber kurzerhand durch eine Öffnung in die Boxengasse geschoben werden, sodass es nach kurzer Zeit weitergehen konnte.

In Runde 47 war dann der Arbeitstag von Lance Stroll beendet, der von seinem Team angewiesen wurde, seinen Aston Martin in der Box zu parken - alle vier Ausfälle waren somit technisch bedingt.

Was sagt Nico Hülkenberg nach dem Rennen?

Der Deutsche wartet auch nach dem achten Saisonrennen weiter auf den ersten Punkt. Für ihn ging es als Zwölfter wieder einmal knapp an den Top 10 vorbei. "Ich glaube, meine Pace war recht stark übers Rennen hinweg", sagt er gegenüber Sky. "Aber leider [gab es] keine Belohnung."

Denn von Ausfällen konnte Audi in Spielberg nicht profitieren: Alle vier Ausfälle passierten Autos, die in Q1 ausgeschieden waren. Das heißt, alle vier Topteams haben schon einmal acht Positionen blockiert. "Die hatten vorne einen richtig großen Abstand", sagt Hülkenberg. "Dann [waren] die Racing Bulls und wir und Alpine relativ nah beieinander."

Zwar konnte Audi Alpine diesmal schlagen, die Punkte gingen letztendlich jedoch an die Racing Bulls. "Wir haben versucht, uns mit dem späten ersten Stopp abzusetzen oder was anderes zu machen, um später mit frischen Reifen was zu bewirken", erklärt Hülkenberg seine Taktik. "Aber dann kamen am Ende die ganzen blauen Flaggen von den Leadern. Da ist man dann relativ schnell schachmatt gestellt."

So geht es weiter beim Grand Prix von Österreich 2026

Der Rennsonntag in Barcelona ist für eingefleischte Formel-1-Fans noch nicht vorbei. Denn am Sonntagabend geht es noch in eine ausführliche Nachbereitung des Grand Prix, gehostet von Kevin Scheuren, der mit Stefan Ehlen über alle wichtigen Themendes Rennens spricht. Der Livestream findet um 21 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de und auf Twitch parallel statt. Kanalmitglieder haben dabei die Möglichkeit, am Ende des Streams Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. (Jetzt Kanalmitglied werden!)

Nach Spielberg geht es unvermittelt mit dem Großen Preis von Großbritannien am kommenden Wochenende weiter. Nach einer Woche Pause steht mit Belgien und Ungarn der letzte Doubleheader vor der Sommerpause an. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)

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