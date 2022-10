George Russell: Nyck de Vries war der beste von uns im Kartsport

Audio-Player laden

George Russell ist der Meinung, dass sein ehemaliger Formel-2-Rivale Nyck de Vries es verdient hat, dass die "Sterne in einer Reihe stehen" für seine erste Formel-1-Saison im kommenden Jahr mit AlphaTauri.

Die beiden begegneten sich zum ersten Mal im Kartsport, allerdings in verschiedenen Kategorien, da der ältere de Vries zuerst aufstieg. Dennoch fuhren sie in der FIA-Formel-2-Meisterschaft 2018 gegeneinander, die Russell vor Lando Norris, Alex Albon und de Vries gewann.

De Vries befand sich in Gesprächen mit mehreren Formel-1-Teams über einen Einsatz im Jahr 2023, doch sein Auftritt als Ersatz für Albon bei Williams beim Großen Preis von Italien katapultierte ihn als potenziellen Ersatz für Pierre Gasly bei AlphaTauri an die Spitze der Liste.

Russell: Sterne standen nicht günstig für de Vries

"Von den Kart-Jungs war Nyck der einzige, der es nicht in die Formel 1 geschafft hatte und der es wahrscheinlich verdient gehabt hätte, in die Formel 1 zu kommen", sagt Russell auf die Frage nach dem Aufstieg des Niederländers.

"Also diese fünf Fahrer, zwischen mir, Alex, Max [Verstappen], Charles [Leclerc] und Nyck, die in der Zeit zwischen 2011 und 2012 gegeneinander gefahren sind. Und wie ich schon sagte, Nyck war der einzige, der es nicht geschafft hat, also bin ich froh, ihn [jetzt bei AlphaTauri] zu sehen."

Auf die Frage, ob er ihn höher schätze, nachdem sie bei Mercedes zusammengearbeitet haben, sagt Russell: "Ich habe ihn immer geschätzt. Im Go-Kart war er der Mann, den es zu schlagen galt. Ich bin nie gegen ihn gefahren, aber von uns allen war er wahrscheinlich der erfolgreichste im Kartsport."

"Ich habe ihn nie nicht hoch eingeschätzt. Ich denke, um in die Formel 1 zu kommen, muss man den Job zur richtigen Zeit machen, wenn sich eine Gelegenheit in der Startaufstellung bietet, und manchmal stehen die Sterne nicht gerade günstig."

"Aber mit der Menge an Sternen, die in Monza zusammenkamen, hat er das Pech von vor ein paar Jahren wahrscheinlich wieder wettgemacht", sagt der Mercedes-Pilot.

Russell: De Vries kann "großer Formel-1-Fahrer werden"

De Vries wird zu Beginn der nächsten Saison 28 Jahre alt sein, und Russell gab zu, dass er gespannt ist, wie er sich schlagen wird, nachdem er so viel Erfahrung in anderen Kategorien gesammelt hat, unter anderem in der Formel E, wo der Niederländer 2021 den Titel holen konnte.

"Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich schlagen wird", sagt Russell. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass er gut abschneiden wird. Er hat alle Möglichkeiten, ein großer Formel-1-Fahrer zu werden. Ich bin mir sicher, dass er sich gut schlagen wird."

"Natürlich hat er es verdient, er hat in Monza einen guten Job gemacht, als er eingesprungen ist. Er hat seinen Wert bewiesen, und wir werden nächstes Jahr sehen, was er tun kann", sagt Norris.

