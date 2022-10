Russell erleichtert über Albon-Comeback: "Sah zeitweise sehr beängstigend aus"

Audio-Player laden

George Russell ist froh, dass sich sein Kumpel Alexander Albon so schnell von seiner Blinddarmentzündung und den in der Folge aufgetretenen Komplikationen während des Rennwochenendes in Monza erholt hat und in Singapur wieder für Williams an den Start gehen kann.

"Ich stand am Samstagabend [von Monza] in Kontakt mit seiner Familie, und natürlich sah es zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr beängstigend aus", sagt der Mercedes-Pilot. "Aber es ist beeindruckend zu sehen, wie schnell er sich nach den Ereignissen in Monza erholt hat."

Ab dem dritten Freien Training wurde Albon in Italien von Nyck de Vries ersetzt, der seine Chance nutzte und mit den Williams mit Platz neun zwei Punkte holen konnte. Der Thailänder gab zu, dass er nicht mit seinem Comeback in Singapur gerechnet hatte, der Genesungsprozess jedoch schneller als erwartet verlaufen ist.

Russell: Albon-Rückkehr in Singapur "gewagt"

"Ich denke, der menschliche Körper ist eine beängstigende Sache", fügt Russell hinzu. "Das zeigt nur, dass in der einen Minute alles in Ordnung ist und in der nächsten Minute kann sich alles ändern, fast völlig außerhalb der eigenen Kontrolle."

"Es wird also interessant sein, zu sehen, wie er sich an diesem Wochenende schlägt. Es ist auf jeden Fall gewagt, zum härtesten Rennen der Saison zurückzukehren, nachdem er sich gerade erst erholt hat, aber ich denke, das zeigt, was für einen Biss und welche Entschlossenheit er hat. Ich drücke ihm die Daumen, dass er an diesem Wochenende gut zurechtkommt."

Russell: Albon bei Williams jetzt gut aufgehoben

Zudem hat sich Russell auch über das Formel-1-Comeback von Albon in diesem Jahr geäußert, nachdem der Thailänder Ende 2020 bei Red Bull vor die Tür gesetzt wurde und 2021 ein Übergangsjahr in der DTM bei Ferrari absolviert hat, ehe er in diesem Jahr zu Williams in die Formel 1 zurückgekehrt ist.

"Ich denke, wenn man sich in einer Abwärtsspirale befindet, ist es manchmal schwierig, sich davon zu erholen. Der Neuanfang für ihn bei Williams war also großartig. Und ich denke, er zeigt der Welt, wozu er fähig ist", so Russell.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.