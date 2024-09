Russell: Es ist ein Mythos, dass Fahrer das Auto selbst entwickeln

Man hat es oft gehört, vor allem während der Zeit von Michael Schumacher: Ein guter Formel-1-Fahrer hilft bei der Entwicklung des Autos mit. In der Formel 1 war es lange Zeit so, dass der Fahrer aktiv an der Entwicklung des Fahrzeugs beteiligt war. Dieser Einfluss ist im Laufe der Jahrzehnte immer weiter zurückgegangen.

Die Zeiten haben sich natürlich geändert: Privates Testen ist mittlerweile verboten, die Entwicklung findet größtenteils in Simulationen und im Windkanal statt, wo auch strenge Arbeitszeitvorgaben gelten.

George Russell winkt ab. Dass die Fahrer das Auto selbst entwickeln, gehöre in der heutigen Formel 1 ins Reich der Fabeln. "Tatsache ist, dass es keinen Fahrer gibt, der das Auto entwirft, oder ein Aerodynamiker wäre, der wirklich einen großen Einfluss auf die Gesamtperformance des Autos hätte", sagt er.

"Unsere Hauptaufgabe ist es, Feedback zu geben und zu sagen, dass wir in diesem Teil der Kurve etwas mehr Abtrieb an der Vorderachse brauchen, wenn wir in diesem Teil der Kurve Probleme haben, sei es bei hoher oder bei niedriger Geschwindigkeit, was auch immer, und dann geht das Team hin und versucht, das Auto nach unseren Bedürfnissen zu konstruieren.

Anlass war die Frage, ob er selbst angesichts des bevorstehenden Wechsels von Lewis Hamilton zu Ferrari innerhalb des Mercedes-Teams an Einfluss gewinnen würde. Dass Mercedes zumindest 2025 zum "Russell-Team" wird, ist eine gerne in den Raum geworfene Hypothese.

"Es ist nicht so, dass Lewis am Anfang einen Haufen Arbeit hatte und jetzt plötzlich herumsitzt und Däumchen dreht, die Arbeit für uns bleibt im Wesentlichen gleich", betont der zweimalige Grand-Prix-Sieger.

"Es ist so, dass das Team immer sehr transparent mit uns umgegangen ist, was die Updates für die Entwicklung angeht, mehr um uns auf dem Laufenden zu halten, damit wir ein ganzheitliches Verständnis davon haben, was in der Entwicklung passiert. Nichts wird sich ändern, was [den Umgang mit unserem] Feedback angeht."

Mercedes wird 2025 mit Russell und Rookie Andrea Kimi Antonelli in der Formel 1 vertreten sein. Lewis Hamilton verlässt das Team nach zwölf gemeinsamen Saisons, die in sechs gemeinsamen Weltmeistertiteln gipfelten.