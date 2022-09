Russell: "Ob schnell oder langsam, am Ende stehen wir auf dem Podium!"

Audio-Player laden

Punktehamster George Russell hat beim Großen Preis von Italien erneut zugeschlagen und stand zum mittlerweile schon siebten Mal in der Saison 2022 mit dem unterlegenen Mercedes auf dem Podium. Der Brite profitierte von den Gridstrafen seines Teamkollegen Lewis Hamilton sowie Carlos Sainz und Sergio Perez, weshalb er ein "einsames Rennen" auf dem dritten Platz fuhr.

"Ich glaube, ich habe es schon über Funk zum Team gesagt, dass es egal ist, ob wir schnell oder langsam sind, wir holen immer wieder diese Podiumsplätze", so Russell. "Leider waren wir an diesem Wochenende definitiv nicht da, wo wir als Team sein wollten, aber trotzdem können wir auf diese drei vergangenen Rennen positiv zurückblicken: Zwei Podien und ein P4. Damit müssen wir zufrieden sein."

Der Mercedes-Pilot scheint ohnehin neben Weltmeister Max Verstappen die konstantesten Leistungen aller Fahrer abzuliefern, da er bisher immer unter den ersten fünf war, wenn er ins Ziel gekommen ist. Nur sein Ausfall in Silverstone nach dem Unfall mit Guanyu Zhou stellt den einzigen Ausreißer dar.

Warum hat man bei Russell den harten Reifen genommen?

Mit sieben Podien in der aktuellen Saison hat er genauso viele wie Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Red-Bull-Fahrer Sergio Perez, die in der WM-Wertung beide nur knapp vor Russell liegen. Einzig für einen Rennsieg hat es in dieser Saison noch nicht gereicht, denn auch in Monza war Mercedes erneut etwas zu langsam.

"[Mit dem harten Reifen im zweiten Stint] wollten wir etwas ausprobieren, da wir mit Max und Charles kämpfen wollten, aber leider waren sie einfach zu schnell für uns", analysiert Russell sein Rennen in Italien. "Ich bin aber froh, dass wir etwas ausprobiert haben. Das müssen wir in der Position, in der wir uns gerade befinden, auch tun."

"Wir hatten nicht wirklich vor, den harten Reifen zu verwenden, weil wir dachten, dass es kein fantastischer Reifen ist. Aber wir hatten einfach das Gefühl, dass wir etwas anderes machen mussten als Max und Charles. Es war also ein Risiko, das es wert war, eingegangen zu werden. Mit dem Medium wäre das Rennen auch nicht anders ausgegangen."

Mercedes von Ferrari-Pace "überrascht"

"Um ehrlich zu sein, war es ein ziemlich langes und einsames Rennen", fügt Russell hinzu. "Unser Auto hat auf dieser Strecke sicherlich nicht seine beste Leistung gezeigt. Ich denke, wir wissen, woran das liegt, sind aber trotzdem froh, dass wir diese Hochgeschwindigkeitsstrecken mit wenig Abtrieb hinter uns haben."

Mercedes hat damit gerechnet, dass Red Bull mit Max Verstappen in Monza unerreichbar sein würde, doch die starke Performance von Ferrari kam auch für die Silberpfeile überraschend, wie Russell bestätigt.

Russell: Rennstart "spannendster Moment des gesamten Rennens"

Somit war die einzige Chance für Russell, der infolge einer Flut von Gridstrafen auf dem zweiten Platz in der ersten Reihe neben Polesetter Leclerc ins Rennen ging, der Rennstart. Der Monegasse kam etwas besser weg, doch Russell versuchte ein Manöver außenherum in Kurve eins, was Leclerc jedoch hart abblockte.

Darauf angesprochen, sagt Russell: "Das wurde ganz schön knapp! Aber Charles war auf der Innenseite und hatte damit auch das Recht, mich etwas rauszudrücken. Ehrlich gesagt, war das der spannendste Moment meines gesamten Rennens."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.