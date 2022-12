Russell: Sehe keinen Grund, warum wir 2023 nicht Weltmeister werden sollten

Audio-Player laden

In der Formel-1-Saison 2022 hatte Rekordweltmeister Mercedes mit dem Kampf um den Titel nichts zu tun. Zu groß war der Rückstand auf die Konkurrenz von Red Bull und Ferrari zu Beginn des Jahres. In der zweiten Saisonhälfte holte Mercedes zwar auf, blieb aber insgesamt nur die dritte Kraft.

George Russell, der sein erstes Jahr im neuen Team mit dem vierten Platz beendete, ist jedoch überzeugt, dass Mercedes in der nächsten Saison wieder titelfähig sein wird.

"Auf jeden Fall. Wir sehen keinen Grund, warum wir es nicht schaffen sollten, und ich denke, dass wir mit unseren Zielen, die wir uns über den Winter gesetzt haben, wirklich konkurrenzfähig sein werden", sagt der 24-Jährige mit Blick auf das nächste Jahr.

"Selbst wenn wir nicht mit dem schnellsten Auto an den Start gehen, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir ein Auto haben werden, das viel näher dran ist als in diesem Jahr." 2022 sei die Entwicklung vor allem dadurch eingebremst worden, dass man lange nach einer Lösung für das "Porpoising" suchen musste.

Russell: Alle im Team spüren den Fortschritt

"Man kann das mit jemandem wie Red Bull vergleichen, der dieses Problem nicht hatte", sagt Russell. "Als wir das überwunden hatten, war zu sehen, wie wir diese Lücke ziemlich schnell schließen können." Das sei auch Antrieb für die kommende Saison.

"Ich denke, dass die Motivation im Team sehr groß sein wird, denn man kann den Fortschritt sehen, wir alle spüren ihn, und ja, jeder freut sich auf diesen Winter und darauf, wenn wir in Bahrain zum ersten Mal wieder auf die Strecke gehen", blickt Russell voraus.

Über sein erstes Jahr bei Mercedes sagt er: "Ich denke, dass ich mich in diesem Jahr in gewisser Weise wie ein Rookie gefühlt habe, weil das Niveau, auf dem dieses Team arbeitet, ein Niveau ist, das ich noch nie zuvor erlebt habe, und ich spreche von Dingen, von denen ich in der Formel 1 noch nie gehört habe."

"Zu lernen, alle verfügbaren Ressourcen zu nutzen, um mehr Leistung zu bringen, ist viel mehr, als ich je gewohnt war. Es hat eine Weile gedauert, bis ich das erfasst habe."

Mercedes: Williams gute Schule für Russell

Dass ihm das gelingen würde, daran hatte Mercedes nie Zweifel. "George hat gute Arbeit geleistet, um mit den Problemen des Autos umzugehen", lobt ihn Andrew Shovlin. "Die Zeit, die er bei Williams verbracht hat, war eine gute Vorbereitung, denn er hatte nie ein Auto, das man perfekt ausbalancieren konnte."

"Es ging darum, herauszufinden, was das Auto macht, und das Beste herauszuholen", erklärt der leitende Renningenieur bei Mercedes. "Wir haben daran gearbeitet, er hat daran gearbeitet." Und am Ende konnte man die Früchte dieser Arbeit ernten, etwa bei Doppelsieg von Russell im Sprint und Rennen von Brasilien.

"Schon als George bei Williams war, wussten wir, dass er weiß, wie man Rennen fährt. Und er ist sehr gut im Überholen. Es war also keine Überraschung, was er geleistet hat", schwärmt Shovlin etwa über Russells Sprint-Duell gegen Weltmeister Max Verstappen.

"Er hat eine absolut fehlerfreie Leistung gezeigt. Wir waren überrascht, dass er Max so viel Druck machte, wie er ihn später einholte und ihn wirklich zu jagen begann."

In dem Zusammenhang hebt der Mercedes-Ingenieur vor allem Russells fahrerische Qualitäten hervor: "Ich denke, er hat seine Fähigkeiten weiter hinten im Feld verfeinert, wo man oft viel mehr zu tun hat. Die Lehrzeit bei Williams hat ihm wirklich gut getan."

"Es ist schön zu sehen, wie er angreift. Er denkt wirklich darüber nach, wo er das Auto hinstellt, er probiert Runde für Runde verschiedene Dinge aus. Und ich denke, er ist einer der wirklich cleveren Fahrer, um herauszufinden, wie er die Leute überrumpeln kann."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.