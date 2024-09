Russell-Turnaround: Singapur schlechtester Freitag bei Mercedes

George Russell freut sich über den tollen Turnaround, den Mercedes nach dem wahrscheinlich "schlechtesten Freitag" seit Jahren in Singapur hingelegt hat. Die Silberpfeile hatten trotz einiger Probleme am Freitag die Plätze sieben und elf belegt, starten am Sonntag aber gemeinschaftlich von der zweiten Startreihe aus.

"Unglaubliche Wende im Vergleich zu gestern", atmet er nach dem Qualifying durch. "Das war zweifellos unser schlechtester Freitag seit wahrscheinlich drei Jahren."

"Es war einfach so, dass wir mit der Abstimmung im völlig falschen Fenster waren", versucht er die Schwierigkeiten zu beschreiben. "Wir haben [am Freitag] ein paar Dinge ausprobiert, wo es vielleicht nicht der richtige Ort dafür war, und wir haben es eindeutig umgedreht."

Das dritte Training beendete Russell auf Platz zwei, drei Zehntelsekunden vor der nächsten Konkurrenz. "Das Auto war wie ausgewechselt", meint er. "Ein großes Lob also an das Team für die geleistete Arbeit."

Dabei schließt er auch die Bemühungen im Simulator ein, die laut ihm eine "immense" Rolle gespielt hätten. Aber: "Es sind nicht nur die Leute, die im Simulator arbeiten, sondern auch Leute, die die ganze Nacht hindurch die Daten durchgehen. Die Ingenieure sind sogar hier und arbeiten buchstäblich die ganze Nacht durch."

Trotz seines zweiten Platzes hatte Russell im dritten Training noch einige Schwierigkeiten gehabt und sich nicht nur einmal in die Auslaufzone begeben. Danach gefragt antwortet er: "Ich hatte ein gutes Selbstvertrauen, also habe ich geschaut, ob noch etwas im Tank ist - und das war nicht der Fall."

"Vor der Session hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber nach Q1 und Q2 war ich sehr froh, dass ich P4 retten konnte."

Was für die Silberpfeile im Rennen drin sein wird, ist für Russell schwierig zu beantworten. Als größte Gefahr von hinten sieht er McLarens Oscar Piastri, der auf Rang fünf steht, doch der Brite hofft, dass Mercedes eher nach vorne schauen und Max Verstappen angreifen kann.

"Aber ich denke, realistisch betrachtet, wenn Lando [Norris] nach der ersten Runde führt, wird er das Rennen locker gewinnen."