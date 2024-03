Russell: Wenn es Chance auf Verstappen gibt, muss Mercedes zuschlagen!

Wechselt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen im Zuge der aktuellen personellen Querelen bei Red Bull Racing zum Rivalen Mercedes? Nach aktuellem Stand der Dinge ist dieses Szenario nicht auszuschließen, wenngleich Verstappens Red-Bull-Vertrag eigentlich noch bis Ende 2028 läuft.

Für 2025 steht bei Mercedes derzeit nur George Russell als Stammfahrer unter Vertrag. Teamkollege Lewis Hamilton verlässt den Rennstall bekanntlich am Jahresende 2024 in Richtung Ferrari. Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass ausgerechnet Verstappen der Hamilton-Nachfolger wird, dann hätte Russell nichts dagegen. Er fordert seinen Arbeitgeber sogar dazu auf zuzugreifen, sofern sich die Chance bietet, den dreimaligen und aktuellen Weltmeister zu verpflichten.

"Ich denke, jedes Team wünscht sich das bestmögliche Fahrerduo. Momentan ist Max der beste Fahrer im Feld. Wenn es für ein Team die Chance gibt, Max zu verpflichten, dann sollte diese Chance zu 100 Prozent ergriffen werden", sagt Russell. Ob sich ein solcher zweiter Megatransfer (nach dem Hamilton-Wechsel zu Ferrari) ergeben wird oder nicht, dazu sieht Russell derzeit weniger bei Mercedes als vielmehr bei Red Bull noch Fragezeichen.

"Ich denke, es geht wohl eher um die andere Seite, also um seine Seite und die Seite von Red Bull", so Rusell über Verstappen. "Dort tut sich ja gerade einiges. Wer weiß schon, was hinter verschlossenen Türen passiert. Letzten Endes ist das nichts, was uns angeht", sagt der Mercedes-Pilot, fügt aber sofort hinzu: "Es wird interessant."

Angst vor einem Teamkollegen Max Verstappen hätte George Russell jedenfalls keine, wie er versichert: "Das ist jetzt meine dritte Saison als Teamkollege von Lewis, dem Größten aller Zeiten. Ich denke doch, dass mich an seiner Seite recht gut geschlagen habe. Deshalb würde ich jeden begrüßen, der im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren neben mir im Team fahren würde. Ich würde die Herausforderung annehmen."

Lewis Hamilton verabschiedet sich Ende des Jahres von Russell und Mercedes Foto: Motorsport Images

"Man will doch immer gegen die Besten antreten", erklärt Russell seinen Standpunkt und macht Werbung für sich selber, indem er sagt: "Ich glaube an mich. Ich glaube daran, dass ich jeden in diesem Feld schlagen kann. Diese Mentalität braucht es einfach. Die Tatsache, dass ich Lewis über mehrere Jahre als Teamkollege hatte, ist ein richtig guter Maßstab."

Die Zahlen belegen Russells Einschätzung zum Teil. In der Saison 2022, seiner ersten als Hamiltons Teamkollege, unterlag er im Qualifying-Duell mit 9:13, während er das Renn-Duell mit 12:10 für sich entschied. Beim damaligen Grand Prix von Brasilien war es Russell, dem der einzige Mercedes-Saisonsieg und der bis heute letzte Mercedes-Sieg überhaupt gelungen ist. Die WM beendete Russell 2022 als Vierter, Hamilton als Sechster.

In der Saison 2023 allerdings verlor Russell das Renn-Duell gegen Hamilton deutlich mit 7:15. Im Qualifying-Duell lagen die beiden Mercedes-Piloten mit 11:11 gleichauf. Hamilton schloss die Saison als WM-Dritter ab, Russell nur als WM-Achter. Ein Sieg gelang 2023 keinem der beiden, aber in puncto Podestplätzen hatte Hamilton mit 6:2 klar die Nase vorn.

