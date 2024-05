Ruth Buscombe: Die nächste Strategin aus der Formel 1 wechselt zum TV!

Das TV-Angebot von Formel-1-Rechteinhaber Liberty Media ist um eine Attraktion reicher: Ruth Buscombe, zuletzt bis Ende 2023 Leiterin der Abteilung Rennstrategie beim Schweizer Sauber-Team, arbeitet ab sofort als Expertin für F1 TV, den offiziellen Streamingdienst der Formel 1.

Buscombe verstärkt dort das Expertenteam rund um den früheren Grand-Prix-Piloten Jolyon Palmer, IndyCar-Star James Hinchcliffe, den GP2-Champion von 2012, Davide Valsecchi, und Alex Brundle, ELMS-Champion von 2016 und Sohn von Martin Brundle.

Die 34-jährige Britin ist damit die nächste junge Frau, die direkt aus verantwortungsvoller Position bei einem Formel-1-Rennstall die Seiten wechselt und jetzt fürs Fernsehen arbeitet. Bereits vor ihr vollzog Bernadette Collins, bis Ende 2022 Chefstrategin bei Aston Martin, den gleichen Wechsel zu Sky.

Collins gilt inzwischen als Sympathieträgerin in den britischen TV-Übertragungen und glänzt dort mit ihrem noch sehr aktuellen Insiderwissen aus der Formel 1. Ähnliches erhofft man sich nun wohl auch von Buscombe, die während ihrer Sauber-Zeit nur ganz selten für Interviews vor die Kamera trat.

Als es Ende 2023 zur Trennung von Sauber kam, gab es in der Formel 1 Gerüchte, sie könne womöglich ihrem ehemaligen Chef Frederic Vasseur zu Ferrari folgen. Diese bewahrheiteten sich jedoch nicht. Stattdessen arbeitet sie bereits in Miami erstmals mit dem F1-TV-Mikro in der Hand.

Buscombe begann ihre Karriere als Ingenieurin in der Formel 1 2012 bei Ferrari, wechselte dann zu Haas und war zuletzt für Sauber tätig. Dabei hat sie unter anderem mit den beiden ehemaligen Weltmeistern Kimi Räikkönen und Sebastian Vettel zusammengearbeitet.

Während Frauen in den überwiegend technischen Berufen, die Formel-1-Teams als Jobs anbieten, im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen noch immer deutlich in der Unterzahl sind, gibt es gerade in TV-Jobs vor der Kamera immer mehr kompetente Frauen, die Karriere machen.

Doch nicht alle wechseln, so wie Collins und Buscombe, die Fronten. Beim Weltmeisterteam Red Bull ist zum Beispiel nach wie vor Hannah Schmitz, eine 38-jährige Britin, Chefin der Strategieabteilung. Schmitz gilt als eine der Besten ihrer Zunft und trug maßgeblich zu Red Bulls WM-Titeln seit 2021 bei.

F1 TV Pro zeigt alle Sessions der Formel 1 und ihrer Rahmenserien Formel 2 und Formel 3 live und ohne Werbeunterbrechung. Abonnenten können dabei zwischen unterschiedlichen Kommentatorensprachen auswählen oder auch ihren Lieblingsfahrer in der Onboardperspektive verfolgen.

Der Dienst kostet zum Beispiel für Abonnenten aus Österreich aktuell 74,99 Euro pro Jahr . Für Formel-1-Fans in Deutschland ist das Angebot nicht verfügbar. Die können die komplette Saison nur beim Pay-TV-Anbieter Sky sehen, der für das Sky-Sport-Paket , das die Formel 1 beinhaltet, regulär 420 Euro pro Jahr aufruft.

Mit Bildmaterial von F1.