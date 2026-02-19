Safety-Car zu kaufen! So viel kostet das wohl umstrittenste Auto der Formel 1

Ein echtes Stück Formel-1-Geschichte steht zum Verkauf: Der Aston Martin Vantage, der unter anderem beim umstrittenen Saisonfinale 2021 in Abu Dhabi als Safety-Car im Einsatz war, wird aktuell über die Plattform Auto Trader angeboten.

Wer Interesse hat, muss 599.990 britische Pfund, also rund 690.000 Euro, auf den Tisch legen. Dafür gibt es allerdings ein Auto mit Seltenheitswert, wie das Inserat verrät: Es handelt sich um das Chassis "SC02" mit der Fahrgestellnummer N00045, das bei 20 Formel-1-Rennen im Einsatz war und dabei insgesamt 4.280 Kilometer zurückgelegt hat.

Das rund 665 PS starke 4-Liter-V8-Coupe von Aston Martin wurde von Bernd Mayländer zwischen 2021 und 2023 bei insgesamt 34 Rennen gefahren, allerdings gab es im Laufe der Jahre drei Fahrzeuge. Zwei davon stehen nach dem Rückzug von Aston Martin als offizieller Safety-Car-Lieferant nun zum Verkauf.

Zum Verkauf: Safety-Car mit Formel-1-Geschichte

Die Fahrzeuge sind von Fernando Alonso und seinem Aston-Martin-Teamkollegen Lance Stroll signiert. Besonders bekannt wurde das Modell "SC02" beim Großen Preis von Abu Dhabi in der Saison 2021: In den letzten Runden des Jahres wurde das Safety-Car nach dem Unfall von Williams-Pilot Nicholas Latifi eingesetzt.

Dabei kam es zur umstrittenen Entscheidung von Rennleiter Michael Masi, als sich nur die überrundeten Autos zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen zurückrunden durften. Damit konnte das Rennen für die letzte Runde wieder freigegeben werden, was Red-Bull-Pilot Max Verstappen seinen ersten Weltmeistertitel ermöglichte.

Aston Martin lieferte Safety- und Medical-Cars für die Formel 1 bis einschließlich der Saison 2025 und verlängerte den Vertrag anschließend nicht. Ab 2026 übernimmt Mercedes wieder die Exklusivrolle. Dann wird der Mercedes-AMG GT Black Series als offizielles Safety-Car und der Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ als Medical Car eingesetzt.