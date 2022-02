"Sah albern aus": Brawn freut sich über Ende des "High Rake"-Konzepts

Audio-Player laden

Ross Brawn freut sich über das Ende der Ära der stark angestellten Formel-1-Fahrzeuge im Zuge des neuen Reglements für die Saison 2022. Seines Erachtens hätten sie "ein bisschen albern" ausgesehen.

Techniker haben die Regelnovelle für 2022 als die größte Regeländerung in der Geschichte der Formel 1 beschrieben. Sie soll das Spektakel auf der Strecke verbessern, indem engeres Racing ermöglicht wird.

Die bisher präsentierten Fahrzeuge weisen deutliche Unterschiede zu den Modellen von 2021 auf, außerdem unterscheiden sich die Boliden der Teams voneinander.

Ein Aspekt der alten Fahrzeuge, der komplett vom Tisch gefegt worden ist, ist das "High Rake"-Konzept, das insbesondere von Red Bull verwendet worden ist. Das Heck des Fahrzeugs ragte hoch hinaus, während die Nase fast auf dem Boden kratzte.

Formel-1-Sportdirektor Ross Brawn hat eine Schlüsselrolle bei der Formulierung der neuen Regeln für 2022 gespielt. Der Ex-Teamchef zeigt sich zufrieden mit den Fahrzeugen, die die Teams bislang vorgestellt haben. Vor allem, weil sie nicht mehr so stark angestellt sind.

Zufrieden mit unterschiedlichen Konzepten

"Sie sehen großartig aus, die Fans werden begeistert sein", sagt er. "Die Autos stehen nun wesentlich tiefer da. Ich meine, diese hoch angestellten Fahrzeuge haben schon ein wenig albern ausgesehen. Die Nase hat sich fast in den Boden gebohrt und der Hintern hing hoch in der Luft. Sie haben nie ausgesehen, wie ein Rennwagen aussehen sollte. Ich denke, die Neuen werden einen besseren Eindruck machen."

Die Rückkehr zum Ground Effect in der Formel 1 bedeutet, dass die Teams ihre Fahrzeuge mit deutlich weniger Bodenfreiheit abstimmen müssen, um den Abtrieb am Unterboden zu maximieren.

Auch hat es bereits unterschiedliche Designs bei den Teams gegeben. Aston Martin fällt mit einem aggressiven Look an den Seitenkästen auf, der sich von Williams und McLaren deutlich unterscheidet. Brawn ist zufrieden, dass sich unterschiedliche Herangehensweisen der Teams in einem Reglement zeigen, das deutlich restriktiver ist, um engere Rennen zu ermöglichen.

"Es ist schön, diese Variationen zu sehen", so Brawn. "Als die Regeln veröffentlicht wurden, hat es Beschwerden gegeben, dass die Autos alle gleich aussehen werden. Wir haben das nicht geglaubt, und genauso kommt es nun."

"Ganz ehrlich, ich muss die Autos erst live sehen, um mir wirklich einen Eindruck machen zu können. Ich gehe nach Barcelona zum ersten Test. Dort und in Bahrain bekommen wir wahrscheinlich ein besseres Gefühl dafür, wie die Autos wirklich aussehen werden. Aber die vielfältigen Konzepte machen Mut."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.