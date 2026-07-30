Sainz & Alonso hoffen: Bald wieder ein spanischer Weltmeister

Sie stellen den aktuellen Fußball-Weltmeister der Männer und Frauen, den aktuellen Fußball-Europameister, den aktuellen Fußball-Olympiasieger, die letzten beiden MotoGP-Weltmeister oder den letzten Grand-Slam-Sieger der Australian und US Open im Tennis: Spanien ist in vielen Sportarten eine wahre Weltmacht und bringt seit vielen Jahren Spitzensportler hervor.

Dabei besitzt der iberische Staat mit 48 Millionen Einwohnern nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner von Deutschland. "Ich glaube, wir haben in Spanien unglaublich viel Glück", sagt Carlos Sainz nach dem jüngsten Triumph bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 - nur um sich dann doch noch einmal vom Begriff Glück loszusagen.

"Wenn man so viele Athleten in so vielen Disziplinen hat, die so gut sind, kann es bei einem so verhältnismäßig kleinen Land kein Glück sein", betont er. "Es liegt wohl eher daran, dass wir gut in die Sportinfrastruktur investieren."

"Selbst wenn man in das kleinste Dorf Spaniens fährt, sieht man dort immer noch ein 25-Meter-Schwimmbecken, eine 400-Meter-Laufbahn, einen Fußballplatz, einen Basketballplatz und alle möglichen olympischen Anlagen. Und das im kleinsten Dorf, das man sich vorstellen kann", stellt er heraus.

"Ich glaube, wir sind ein Land, das von klein auf sehr viel in den Sport investiert, und am Ende zahlt sich das aus." Ihn als Spanier mache das sehr stolz zu sehen, "dass ein so verhältnismäßig kleines Land in jeder Art von Disziplin so gut vertreten ist - vom Motorsport über die MotoGP, Tennis, Fußball, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen."

Sainz träumt vom Erfolg für Spanien

In der Formel 1 muss Spanien hingegen schon seit einiger Zeit auf den großen Wurf warten. Zwar fuhr Sainz bei Ferrari vereinzelt zu erfolgen, die letzten WM-Titel von Fernando Alonso liegen jedoch bereits 20 Jahre zurück, während er gerade mit Aston Martin am Ende des Feldes zu kämpfen hat.

Auch Alonso hatte es damals geschafft, die Spanier zu Formel-1-Fans zu machen, nachdem der Sport dort zuvor eher nicht groß im Blickfeld lag. Gerne würde Sainz die Erfolge seines Vorbildes wiederholen. "Ich kann nur sagen, dass es ein unglaubliches Gefühl sein muss", meint er.

"Ich habe eine kleine eigene Erfahrung damit gemacht, als ich Spanien einen Sieg in der Formel 1 beschert habe. Als ich die spanische Nationalhymne hörte, war das wahrscheinlich der emotionalste Moment meiner Karriere - ganz oben auf dem Podium zu stehen und deine Hymne zu hören, während deine Flagge hinter dir hängt. Ich denke, das ist genau das, wovon jeder Fahrer und jeder Athlet träumt."

Alonso hofft auf dritten Titel

Auch Alonso selbst sagt, ihm das "eine Menge bedeuten" würde, wenn er den Erfolg von damals wiederholen könnte. "Am Ende des Tages möchte man diese Momente mit seinem Land, seinen Fans, seinen Freunden, seinen Mechanikern und seinem Team teilen", sagt er.

"Es gibt immer dieses Gefühl, im Auto allein zu sein. Ab der Startaufstellung gehen alle Mechaniker weg, man fährt die Einführungsrunde und ist komplett auf sich allein gestellt", merkt er an.

"Wenn man dann ein Rennen gewinnt oder Erfolg hat, ist das erste Gefühl und der erste Moment auf dem Podium mit dem gesamten Team da unten, und man fängt an, mit ihnen zu feiern. Dann macht man das Foto in der Boxengasse, und dann folgt der gesamte Ablauf, bei dem man anfängt, die Freude über den Sieg zu teilen."

"Genauso ist es mit deinem Land und genauso mit den Fans", so Alonso. "Dieses Jahr in Barcelona waren 100.000 Fans da. Beim Fan-Forum waren es fünf- oder sechstausend Fans, und sie waren alle grün gekleidet. Sie haben uns alle bei 35 Grad angefeuert, und sie sind dorthin gegangen, obwohl sie wussten, dass wir auf Platz 21 und 22 landen würden. Das war ihnen egal."

"Sie sind einfach dorthin gegangen, weil sie uns unterstützen wollten - denn wenn du eines Tages gewinnst, wollen sie zusammen mit dir feiern. Das ist diese Hoffnung, die unaufhaltsam ist. Wenn man in der Lage ist zu gewinnen und Erfolg zu haben, dann ist dieser Moment und das Feiern mit ihnen und mit deinem Land etwas Magisches."