Sainz: "Frustrierende" Strafe gerade dann, als "ich mich am besten fühlte"

Audio-Player laden

Vor dem Rennwochenende in Frankreich hat Carlos Sainz gesagt, dass der Motorschaden in Österreich "zur Unzeit" kam, gerade als er angefangen hat, sich mit dem Ferrari F1-75 wohlzufühlen. Mit dem Power-Unit-Wechsel für das Rennen in Le Castellet, wodurch der Spanier von Position 19 starten muss, kam ein weiterer Dämpfer obendrauf, denn seine Leistung im Qualifying war beachtlich.

Von Anfang an darauf gepolt, seinen Teamkollegen Charles Leclerc in Q3 als Windschattenspender zur Poleposition zu führen, fuhr Sainz im zweiten Qualifyingsegment die absolute Bestzeit, die in Q3 für den zweiten Startplatz knapp hinter dem Monegassen gereicht hätte.

Beim Blick auf die Runde und seine Form am gesamten Wochenende sagt Sainz: "Es ist schade, dass [die Gridstrafe] an einem Rennwochenende passiert, an dem ich mich mit dem Auto wahrscheinlich am besten fühle und ich im gestrigen Training sehr schnell war", erklärt er.

Sainz: Hätte selbst auf Pole fahren können

"Aber ich freue mich für das Team und ich freue mich, dass Charles davon profitiert und die Pole geholt hat. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich morgen wieder an die Spitze zurückkehre."

Mit dem Spenden des Windschattens nach der Mistral-Geraden für Leclerc hat Sainz jedoch tolle Teamarbeit geleistet: "Ich weiß, dass ich sicher geholfen habe, und ich denke, das Team ist sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie ich es gemacht habe und wie wir als Team zusammengearbeitet haben."

"Es ist aber frustrierend, denn die Pace an diesem Wochenende war da, um auch auf meiner Seite um die Pole zu fahren. Aber wir haben die Strafe genommen und hoffen, dass wir [das Feld] überholen können."

Sainz: Nach Tiefpunkt in Barcelona große Fortschritte gemacht

Auf die Frage, warum er glaubt, dass dieses Wochenende sein bisher bestes der Saison war, sagt Sainz, es sei das Ergebnis der "kleinen Dinge", die er seit seinem Tiefpunkt beim Heimrennen in Barcelona mit dem Auto gefunden habe.

"In Monaco, Baku und Kanada habe ich um den Sieg gekämpft, in Silverstone habe ich gewonnen, in Österreich war ich auf der Strecke Kopf an Kopf mit Charles - und hier [bin ich auch gleichauf]. Wenn überhaupt, habe ich mich sehr schnell gefühlt, was zeigt, dass sich die Fortschritte auszahlen und ich vorankomme."

Was ist im Rennen noch möglich für Sainz?

"Auf den beiden Hauptgeraden, wo die Überholmanöver stattfinden, gibt es viel Rückenwind", erklärt er. "Das bedeutet, dass der DRS-Effekt und der Windschatten minimal sind, weil der Wind dich antreibt. Es ist also schwierig, durchzukommen. Außerdem ist es nicht einfach, denn die Reifen überhitzen, wenn man einem vorausfahrenden Auto folgt, aber ich werde mein Bestes geben."

Laut Sainz habe sich dies schon in Montreal gezeigt, als Teamkollege Leclerc seine Mühe hatte, von ganz hinten durch das Feld zu pflügen: "Für Charles war es in Kanada nicht leicht, sich durch das Feld zu kämpfen. Es kommt ein Punkt, an dem man ein großes Delta braucht, um zu überholen. Aber ich werde mein Bestes geben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.