Sainz frustriert: Die Leute sehen nicht, wie gut ich wirklich fahre

Carlos Sainz gehört in dieser Formel-1-Saison nicht zu den Fahrern, die regelmäßig um Podestplätze oder Siege kämpfen. Entsprechend selten steht der Spanier im Mittelpunkt der Berichterstattung. Doch genau darin sieht Sainz ein Problem: Seine Leistungen würden von Fans und Medien deutlich unterschätzt, weil das Auto schlicht nicht konkurrenzfähig genug sei.

Dabei ist der 31-Jährige überzeugt, aktuell auf einem seiner höchsten fahrerischen Niveaus überhaupt unterwegs zu sein. Wer seine Saison nur anhand der Ergebnisse bewerte, bekomme deshalb ein falsches Bild.

"Es spielt eigentlich keine Rolle, wie gut ich fahre", sagt Sainz. "Für Fans und Medien bleibt man in so einer Situation meistens unauffällig." Der Grund dafür sei die aktuelle Leistungsdichte an der Spitze der Formel 1. Eine Zehntelsekunde macht heute kaum noch Schlagzeilen

Sainz verweist darauf, dass kleine Leistungsunterschiede heute oft keine großen Auswirkungen mehr auf das Endergebnis haben. "Manchmal bist du nur eine Zehntelsekunde langsamer, aber das macht keinen Unterschied. Du qualifizierst dich trotzdem nur irgendwo im Mittelfeld."

Vor allem im Vergleich zum vergangenen Jahr habe sich die Situation verändert. "Letztes Jahr hätte dir eine Zehntelsekunde in Q2 vielleicht gereicht, um Fahrer wie Antonelli oder Hamilton zu schlagen und in Q3 einzuziehen. Dann hättest du plötzlich Schlagzeilen geschrieben."

Heute sei das anders. "Wir sind insgesamt zu weit von der Spitze entfernt. Dadurch entstehen keine Geschichten mehr, keine Aufmerksamkeit und die Leute sehen einfach nicht, wie gut du tatsächlich fährst."

"Driver Ratings" bevorzugen automatisch die Topteams

Auch die beliebten Fahrerbewertungen in den Medien spiegelten diese Problematik wider, meint Sainz. "Am Ende landen bei den berühmten Driver Ratings immer die Fahrer der besten acht Autos vorne, weil sie um Podestplätze oder Top-5-Ergebnisse kämpfen."

Für ihn selbst blieben deshalb andere Maßstäbe. "Ich verlasse mich auf meine Statistiken, auf den Vergleich mit meinem Teamkollegen und auf meine relativen Leistungen." Und genau diese Zahlen würden ihm ein sehr positives Bild vermitteln. "Meine Statistiken sind dieses Jahr unglaublich gut."

Qualifying, Rennpace und Starts sprechen für Sainz

Besonders stolz ist Sainz auf mehrere Bereiche seiner Saison. "Ich fahre starke Qualifyings, meine Rennpace ist sehr gut und ich bin der beste Starter im Feld." Dabei meint er nicht nur seine Reaktionszeiten am Start, sondern auch die gewonnenen Positionen in der Anfangsphase eines Rennens.

"Alles, was ich beeinflussen kann, liefere ich im Moment ab." Dass diese Leistungen öffentlich kaum wahrgenommen würden, störe ihn zwar, gleichzeitig glaubt Sainz aber, dass genau die richtigen Menschen trotzdem sehr genau hinschauen.

Teamchefs sehen deutlich mehr als Fans

"Ich glaube, Teamchefs und Teams schauen sich all diese Details an", erklärt der Spanier. Während Medien und Zuschauer naturgemäß vor allem die Fernsehbilder und Ergebnisse wahrnehmen, arbeiteten die Rennställe mit deutlich umfangreicheren Analysen.

"Vielleicht sehen Fans und Medien nicht jedes Detail, weil wir nicht im Fernsehen sind oder keine Schlagzeilen schreiben. Aber die Leute in der Formel 1 haben alle Daten und analysieren jede Kleinigkeit."

Deshalb blickt Sainz trotz der fehlenden Aufmerksamkeit zufrieden auf seine Saison zurück. "In dieser Hinsicht bin ich mit meinem Jahr sehr glücklich - auch wenn ich damit nicht besonders glänze."

Der zweite Winter macht den Unterschied

Dass sich seine Leistungen gegenüber der ersten Saisonhälfte des Vorjahres deutlich verbessert haben, führt Sainz vor allem auf die zunehmende Eingewöhnung im Team zurück. "Es ist ganz natürlich. Im zweiten Jahr kenne ich meine Ingenieure viel besser und verstehe das Auto deutlich besser."

Bereits nach der Sommerpause der vergangenen Saison habe sich sein Leistungsniveau spürbar verändert. "Seit der zweiten Saisonhälfte des vergangenen Jahres fahre ich auf einem sehr hohen Niveau." Die zahlreichen Podestplätze im weiteren Saisonverlauf sowie seine konstanten Leistungen in diesem Jahr seien dafür der beste Beleg.

Warum Fahrer Zeit brauchen

Für Sainz bestätigt diese Entwicklung eine Überzeugung, die er schon lange vertritt. "Deshalb sage ich immer: Ein Fahrer braucht Zeit, um sich in einem Team einzuleben, bevor er regelmäßig 100 Prozent seines Potenzials abrufen kann."

Seine grundsätzliche Arbeitsweise ändere sich jedoch unabhängig von der Konkurrenzfähigkeit des Autos kaum. "Es spielt für mich keine Rolle, ob ich um Siege kämpfe oder um Platz 16. Ich gehe jedes Wochenende mit derselben Mentalität an die Arbeit."

Natürlich würde er lieber um Rennsiege fahren. "Ehrlich gesagt würde ich viel lieber um Siege und Podestplätze kämpfen." Seine eigene Leistung hänge davon aber nicht ab. "Vielleicht würde es anders aussehen, wenn ich fünf Jahre lang nur um Platz 16 kämpfen müsste. Aber im Moment bin ich hochmotiviert und versuche einfach, jedes Mal das Maximum herauszuholen."

Ferrari überraschte ihn mit einem detaillierten Scouting

Besonders eindrucksvoll schildert Sainz, wie akribisch Topteams ihre Fahrer analysieren. Als Ferrari ihn damals verpflichtete, sei er regelrecht überrascht gewesen, wie tief die Scuderia seine Karriere ausgewertet hatte.

"Als ich zu Ferrari kam, haben Mattia Binotto und Laurent Mekies mir ein Dokument mit all meinen Leistungen der vergangenen sechs Jahre gezeigt." Die Detailtiefe habe ihn regelrecht schockiert. "Ich war wirklich überrascht, wie viel sie wussten."

Ferrari habe sämtliche Bedingungen ausgewertet - Qualifyings, Rennen, Vergleiche mit Teamkollegen sowie Leistungen bei Trocken-, Regen- und Mischbedingungen. "Sie hatten Statistiken über meine Leistungen in Q1, Q2 und Q3, über Rennen im Trockenen, im Regen und bei wechselnden Bedingungen."

Besonders bemerkenswert: Ferrari zeigte ihm sogar exakt jene Schwächen auf, an denen Sainz selbst bereits gearbeitet hatte. "Sie präsentierten mir genau die Statistiken, von denen ich selbst wusste, dass ich mich dort verbessern musste."

Erst dadurch habe er verstanden, wie professionell das Scouting der Topteams tatsächlich funktioniert. "Sie haben mich gescoutet und deshalb ausgewählt." Damals habe Ferrari mehrere Kandidaten für das Cockpit geprüft, darunter auch Daniel Ricciardo. Letztlich fiel die Entscheidung auf Sainz - nicht wegen einzelner Schlagzeilen, sondern aufgrund langfristiger Datenanalysen.

"Ich war beeindruckt und gleichzeitig sehr froh zu sehen, dass Topteams mit ihren Möglichkeiten tatsächlich jedes Detail erkennen."

Zukunft? Sainz denkt nur an sein aktuelles Projekt

Auch wenn der Fahrermarkt bereits wieder Fahrt aufnimmt und Williams aktuell weit von den eigenen Ansprüchen entfernt ist, beschäftigt sich Sainz nach eigener Aussage nicht mit möglichen Alternativen. "Natürlich hilft es immer, gute Leistungen zu zeigen, auch wenn sie nicht besonders auffallen."

Seine Prioritäten seien jedoch klar. "Ich weiß ganz genau, was ich mir für meine Zukunft wünsche." Und diese Zukunft sieht er weiterhin bei seinem aktuellen Team. "Ich möchte, dass dieses Projekt funktioniert."

Wie ernst es ihm damit ist, unterstreicht Sainz mit deutlichen Worten. "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit ich in dieses Projekt investiere und wie sehr ich versuche, dem Team zu helfen. Genau so wird es auch weitergehen. Mein voller Fokus liegt auf diesem Projekt."