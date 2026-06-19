Sainz-Klartext: Williams-Saison ist bislang eine große Enttäuschung

Nach einem komplett verkorksten Saisonstart 2026 hat Williams in der Formel 1 mittlerweile zumindest wieder etwas die Kurve bekommen. In Miami, Kanada und Monaco punktete das Traditionsteam dreimal in Folge und liegt in der Konstrukteurs-WM aktuell immerhin auf P8.

Carlos Sainz stellt trotzdem klar, dass damit niemand in Grove zufrieden sein könne. "Das ist nicht das, was wir uns für dieses Jahr vorgenommen hatten", betont der Spanier. Denn Williams hatte 2026 wegen des komplett neuen Reglements immer wieder als große Chance bezeichnet.

Ein achter Platz in der Weltmeisterschaft sei daher "nicht das, was wir erreichen sollten, wenn man bedenkt, wie viel Zeit wir im Windkanal verbracht haben und wie viele Entwicklungsstunden in dieses Auto geflossen sind", sagt Sainz unmissverständlich.

2025 hatte Williams die Weiterentwicklung des Autos früh eingestellt, um sich komplett auf den neuen Boliden für 2026 konzentrieren zu können. Die WM beendete man damals auf P5 und Sainz holte im Verlauf des Jahres sogar zwei Podestplätze für den Rennstall.

Sainz: Kommende Strecken liegen Williams nicht

Umso enttäuschender war daher der Umstand, dass Williams anschließend einen schwierigen Winter erlebte. Der FW48 ist bis heute deutlich zu schwer und den Shakedown vor der Saison in Barcelona musste das Team auslassen, wodurch man direkt mit einem Handicap in die neue Formel-1-Ära startete.

Obwohl man zuletzt trotzdem mehrfach in die Punkte fuhr, stellt Sainz klar, dass das eher eine Momentaufnahme gewesen sei. Einen größeren Sprung nach vorne dürfe man erst "im letzten Drittel der Saison" erwarten, erklärt der ehemalige Ferrari-Pilot.

"Im Moment stehen wir meiner Meinung nach vor einem schwierigen mittleren Saisonabschnitt, da einige Strecken anstehen, die unserem Auto nicht liegen: Silverstone, Spa, Ungarn. Vielleicht ist Österreich etwas besser, aber normalerweise tun wir uns auch dort schwer", so Sainz.

Er erwartet daher bis zur Sommerpause "eine schwierige Phase", in der Williams im Normalfall keine größeren Highlights setzen dürfte. In diesem Zusammenhang stellt Sainz auch klar, dass es nicht nur das Übergewicht des Autos sei, das dem Team aktuell Probleme bereite.

Selbst am Gewichtslimit würde Williams eine Sekunde fehlen

"Ich glaube, wenn man das Übergewicht loswird, ist man im Rennen um die Punkte dabei", sagt Sainz zwar. "Aber das reicht eigentlich nicht aus", betont er auch. Denn selbst mit einem Auto am Gewichtslimit läge man seiner Meinung nach noch immer rund eine Sekunde hinter der Spitze.

"Eine Sekunde Rückstand pro Runde auf die Spitze ist natürlich nicht gut, daher sind wir noch weit davon entfernt, dort zu sein, wo wir sein müssen", sagt er und betont: "Das Auto ist noch weit davon entfernt, dort zu sein, wo wir es gerne hätten und wo es eigentlich schon hätte sein sollen."

Erschwerend komme hinzu, dass auch die anderen Teams gleichzeitig Fortschritte machen. Selbst wenn Williams den FW48 in den kommenden Monaten also schneller machen kann, heißt das nicht, dass der Rückstand automatisch kleiner wird.

"Wir müssen uns also doppelt so stark verbessern wie sie", sagt Sainz über die anderen Teams. So oder so stehen Williams wohl noch einige harte Wochen bis mindestens zur Sommerpause bevor.