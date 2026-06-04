Sainz rechnet ab: Williams auch ohne Übergewicht viel zu langsam

Carlos Sainz hat Williams vor dem Monaco-Grand-Prix eine bemerkenswert offene Bestandsaufnahme ausgestellt. Zwar kämpft das Traditionsteam weiterhin mit einem übergewichtigen Auto, doch aus Sicht des Spaniers liegt das eigentliche Problem deutlich tiefer.

Seit Saisonbeginn arbeitet Williams daran, mehrere Kilogramm aus dem FW48 zu entfernen. Nach und nach sollen leichtere Bauteile eingeführt werden, um das Fahrzeug näher an das vorgeschriebene Mindestgewicht zu bringen. Fortschritte seien bereits erzielt worden, vollständig gelöst sei das Problem jedoch noch nicht.

"Wir sind auf einem ähnlichen Stand wie in Kanada", erklärt Sainz. Zwar seien seit dem Saisonauftakt in Australien einige Schritte gelungen, weitere Kilogramm müssten aber noch folgen. Dass Williams trotz der schwierigen Ausgangslage konsequent am Thema arbeitet, bewertet der viermalige Grand-Prix-Sieger grundsätzlich positiv.

"Das ist ermutigend", sagt Sainz. Gleichzeitig macht er keinen Hehl daraus, dass ihm die Entwicklung nicht schnell genug vorangeht. "Es wird wahrscheinlich etwas länger dauern, als mir lieb ist, bis das Gewicht auf null reduziert ist."

Budgetobergrenze erschwert die Aufholjagd

Für Sainz ist allerdings klar, dass die Situation in der Budget-Cap-Ära komplexer ist als früher. Jede Entwicklungsmaßnahme koste Geld, weshalb Williams genau abwägen müsse, welche Teile zuerst produziert werden. Das Team müsse entscheiden, welche Updates nicht nur Gewicht sparen, sondern gleichzeitig auch zusätzliche Performance liefern.

"Man muss die Prioritäten in der richtigen Reihenfolge setzen", erklärt der Spanier. Deshalb versucht er, die Situation pragmatisch zu betrachten. "Ich muss geduldig sein." Während die Ingenieure an der technischen Aufholjagd arbeiten, konzentriere er sich auf seine eigene Leistung.

"Meine Performance war in diesem Jahr ziemlich gut." Doch obwohl das Übergewicht seit Monaten eines der dominierenden Themen bei Williams ist, sieht Sainz darin längst nicht die Hauptursache für die enttäuschenden Ergebnisse.

"Das Auto ist grundsätzlich nicht gut genug"

Auf die Frage, ob Williams durch die Gewichtsproblematik wertvolle Entwicklungsressourcen verliere und deshalb nie das volle Potenzial des Autos ausschöpfen könne, liefert Sainz die vielleicht bemerkenswerteste Aussage des gesamten Mediengesprächs.

"Wir erkennen an, dass dieses Auto grundsätzlich nicht gut genug ist - selbst ohne das Gewichtsproblem." Damit macht der Spanier deutlich, dass die Schwierigkeiten weit über einige zusätzliche Kilogramm hinausgehen. "Wir müssen als Team akzeptieren, dass wir nicht nur beim Gewicht unterliefert haben."

Auch die reine Performance des Autos entspreche nicht den Erwartungen. "Wir haben ebenfalls bei der Leistungsfähigkeit des Autos nicht geliefert." Williams sei deshalb gezwungen, gleichzeitig Geld in Gewichtsreduktion und in klassische Performance-Upgrades zu investieren.

Für Sainz ist die Analyse eindeutig: "Wenn ich ganz offen sprechen soll: Wir haben dieses Jahr in vielen, vielen Bereichen unterliefert."

Der große Schock des Jahres 2026

Besonders schwer wiegt für den Spanier die Tatsache, dass die Probleme völlig unerwartet kamen. Nach einer starken Saison 2025 hatte Williams gehofft, den positiven Trend fortsetzen zu können. Stattdessen erlebte das Team einen dramatischen Leistungseinbruch.

"Wir haben zu Beginn des Jahres einen ziemlich großen Rückschlag erlebt", sagt Sainz. Die Zahlen verdeutlichen das Ausmaß. Während Williams Ende 2025 noch regelmäßig um Podestplätze kämpfte, lag das Team zu Beginn dieser Saison teilweise zweieinhalb Sekunden pro Runde hinter der Spitze.

"Wenn du von Podestplätzen plötzlich zu einem Rückstand von zweieinhalb Sekunden kommst, dann ist das ein echter Test deines Glaubens." Sainz gibt offen zu, dass ihn die Situation erschüttert habe. "Es war ein großer Schock für das System."

Auch intern habe niemand mit einem derart drastischen Rückschritt gerechnet. "Ich war der Erste, der James und dem Management gesagt hat, dass das nicht erwartet worden war."

Warum Sainz seinen Glauben zurückgewonnen hat

Trotz der harten Worte hat der Spanier den Glauben an das Projekt Williams inzwischen wiedergefunden. Der entscheidende Faktor war nach seiner Darstellung die Reaktion des Teams auf die Krise. Nach den enttäuschenden ersten Rennen analysierte Williams laut Sainz sehr detailliert, wie es überhaupt zu diesem Rückschritt kommen konnte.

"Wir hatten sehr offene und klare Gespräche darüber, wo die Dinge schiefgelaufen sind." Gemeinsam mit wichtigen Entscheidungsträgern sei eine umfassende Untersuchung durchgeführt worden. Als die Ursachen identifiziert worden seien, habe sich seine Sichtweise verändert.

"Sehr schnell wurde mir klar, dass dieser Rückschlag dem Team sogar geholfen haben könnte." Sainz geht sogar noch einen Schritt weiter: Nach seiner Einschätzung hätte Williams ohne die Krise womöglich entscheidende Schwachstellen innerhalb der Organisation niemals erkannt.

"Wenn wir diesen Rückschlag nicht erlebt hätten, hätten wir manche Dinge im Team vielleicht nie verändert." Gerade die Wucht des Problems habe das Management zum Handeln gezwungen. "James und sein Team haben sehr starke Maßnahmen ergriffen."

Ziel sei es gewesen, die identifizierten Probleme dauerhaft aus den Abläufen zu entfernen und sicherzustellen, dass sich ähnliche Fehler künftig nicht wiederholen. Diese Konsequenz habe ihm neues Vertrauen gegeben. "Das hat einen großen Teil meines Glaubens und meines Vertrauens in das Projekt zurückgebracht."

Williams zwischen Über- und Unterperformance

Interessanterweise sieht Sainz sowohl die starke Saison 2025 als auch die schwache Saison 2026 als Extreme. Nach seiner Einschätzung hatte Williams im vergangenen Jahr teilweise sogar über den eigenen Möglichkeiten performt. "Ich denke, wir haben 2025 überperformt."

Der FW47 sei zwar ein gutes Auto gewesen, doch die regelmäßigen Podestkämpfe hätten selbst ihn überrascht. "Ich habe nicht erwartet, dass wir direkt gegen Mercedes und Ferrari kämpfen würden." Die starken Ergebnisse hätten möglicherweise auch seine Erwartungen an die neue Saison erhöht.

Dann folgte jedoch die kalte Dusche. "2026 kam, und plötzlich war es fast das komplette Gegenteil." Trotz aller Schwierigkeiten blickt Sainz bereits nach vorne. Besonders große Hoffnungen setzt er auf den FW50 für die kommende Saison.

"Ich glaube, dass der FW50 ein deutlich besseres Gesamtpaket werden sollte als das aktuelle Auto." Für das laufende Jahr formuliert er dagegen deutlich bescheidenere Ziele. "Wenn wir es mit diesem Auto schaffen, die Spitze des Mittelfelds zu erreichen, wäre ich zufrieden."