Schwache Ferrari-Rennpace 2023: Erste Andeutungen schon 2022

Carlos Sainz sagt, dass die Warnzeichen für Ferraris Schwierigkeiten mit der Rennpace in der Formel 1 bereits Ende letzten Jahres aufleuchteten. Der Spanier und sein Teamkollege Charles Leclerc hatten in dieser Saison über weite Strecken Probleme mit ihrem SF-23, dem es vor allem an Sonntagen an Konstanz mangelte.

Dadurch war das Duo nicht in der Lage, Red Bull in den Grands Prix Paroli zu bieten, auch wenn das Auto im Qualifying oft sehr nahe am RB19 lag. Ferrari hat in den letzten Wochen zwar Fortschritte bei der Erkenntnis gemacht, was zu tun ist, ist aber noch nicht so weit, dass man sich sicher fühlt, alle Faktoren berücksichtigt zu haben, die eine Rolle spielen.

Zu den Gründen für die unerwarteten Schwierigkeiten bei Ferrari meint Sainz, dass es bereits im vergangenen Jahr Anzeichen dafür gab, dass hinter der Rennpace des Ferraris ein Fragezeichen stand.

Sainz: Bereits Ende 2022 hat Rennpace gefehlt

"Ich denke, wenn man das Ganze ein wenig analysiert, konnte man schon in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sehen, dass wir ein Auto hatten, das um die Poleposition kämpfen konnte, aber im Rennen wurden wir immer von Red Bull geschlagen", sagt Sainz.

"Die Leute haben es oft auf die Strategie geschoben. Aber eigentlich denke ich, dass wir im Rennen oft einfach nicht so schnell waren wie sie, wie in Budapest oder in Austin, oder an Orten, wo wir auf Pole standen und dann zurückfielen."

"Vielleicht lag der Unterschied darin, dass wir auf der Poleposition ein Zehntel Vorsprung hatten und dann im Rennen zwei oder drei Zehntel zurücklagen. Aber das Delta in diesem Jahr ist, dass wir im Qualifying eine halbe Sekunde zurückliegen und dann im Rennen acht Zehntel. Es sind also vielleicht ein paar größere Deltas."

Die Zweifel an der Konstanz der Renngeschwindigkeit des Ferrari-Autos im vergangenen Jahr kamen auf, nachdem sich das Team bereits auf das Konzept des SF-23 festgelegt hatte, sodass die Schwächen in das Design für diese Saison einflossen.

Hat Ferrari die Probleme zu spät gesehen?

Sainz sagt, Ferrari habe zu diesem Zeitpunkt nicht wissen können, wie die Situation war, zumal der Rivale Red Bull erst in der Mitte der Saison richtig in Fahrt kam. Über den Zeitpunkt, zu dem sich Ferrari auf das Design für 2023 festlegte, meint Sainz: "Ich denke, es ist etwas Interessantes, denn wenn man auf das letzte Jahr zurückblickt, waren wir zu dem Zeitpunkt, als dieses Auto geboren wurde, noch sehr konkurrenzfähig."

"Wir hatten also keine Zeit, um zu wissen, wie der zweite Teil der Saison verlaufen würde. Wir wussten nicht, dass das Auto mit der Renngeschwindigkeit zu kämpfen haben würde. In den ersten sechs, sieben Rennen der Saison waren wir schnell im Rennen und schnell im Quali. Und deshalb ist dieses Auto wahrscheinlich so geboren worden."

"Und weil man sich nach sechs oder sieben Rennen auf ein Auto oder ein Konzept festlegt, haben uns vielleicht auch diese starken ersten sechs Rennen der Saison [2022] Vertrauen in dieses Konzept und dieses Auto gegeben. Wenn die zweite Hälfte der Saison früher gekommen wäre, vielleicht wäre dann die erste Hälfte [von 2023] einfacher gewesen. Man kann es auf beide Arten sehen."

Sainz: SF-23 nicht angenehm zu fahren

"Das ist der Grund, warum die Formel 1 so kompliziert und so schwer zu verstehen ist. Es ist so einfach, von außen Kritik zu üben. Man muss es einfach hinnehmen, reagieren, sicherstellen, dass man die richtigen Schritte unternimmt und als Team weiterarbeiten."

Während Sainz einige Zeit brauchte, um sich mit dem Auto aus dem Jahr 2022 vertraut zu machen, scheint er in diesem Jahr die Dinge besser im Griff zu haben - auch wenn das Auto im Vergleich zu den Rivalen nicht so konkurrenzfähig ist. Doch trotz des äußeren Anscheins gibt Sainz zu, dass auch der SF-23 kein Auto ist, das Vertrauen erweckt, wenn man es am Limit bringt.

"Ich werde nicht lügen, das Gefühl mit dem Auto ist immer noch nicht gut", sagt er. "Es ist kein Auto, das ich bis ans Limit fahre, und ich fühle mich am Limit wohl damit. Es ist ein Auto, das dich überraschen kann. Es ist ein Auto, das schwierig ist. Man kann es von außen sehen, aber zumindest weiß ich mehr oder weniger, wie ich es einstellen und wie ich es fahren muss."

"Aber ich bin auch nicht zufrieden, denn ich möchte immer noch mehr genießen und mehr pushen, und ich möchte im Rennen nicht zurückfallen. Ich möchte nach vorne schauen. Ich möchte keine Rennen damit verbringen, in den Rückspiegel zu schauen. Und das ist es, was wir jetzt versuchen, zu verbessern."

Sainz hofft auf baldigen Ferrari-Durchbruch

Ferraris schwieriger Übergang in das Jahr 2023 fand vor dem Hintergrund eines Managementwechsels statt, als Teamchef Mattia Binotto zurücktrat und durch Fred Vasseur ersetzt wurde. Eine der Befürchtungen, die nach Binottos Rücktritt geäußert wurden, war, dass das Team die technische Kontinuität verlieren würde, da der Italiener ein tiefes Verständnis für die Designaspekte des Autos hatte.

Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, dass Binottos Ausstieg die Dinge beeinflusst habe, sagt Sainz: "Ich weiß es nicht und werde es auch nie wissen. Wir werden nie erfahren, wie sehr er sich ausgewirkt hat. Aber ich möchte glauben, dass alle Änderungen zum Besseren sind und sich bald auszahlen werden."

Sainz: Das braucht Ferrari jetzt!

"Ich glaube, alles beginnt zu funktionieren", sagt er. "Es ist nur sehr schwierig, das mit Beweisen zu untermauern, wenn man Wochenenden wie Barcelona hat, an denen man sich immer noch ein bisschen schlecht fühlt."

"Ich denke, je mehr Wochenenden wir absolvieren, wie Charles in Baku und ich in Australien, und je mehr positive Wochenenden wir haben und je mehr Beweise, desto mehr Ermutigung werden wir haben. Aber im Moment. Ich würde sagen, es ist schwierig, das zu zeigen."

"Aber ich habe volles Vertrauen in Fred, in die Art und Weise, wie er die Dinge handhabt, und in die Art, wie er das Team führt. Ich muss sagen, dass ich sehr beeindruckt bin. Und ich komme sehr gut mit ihm aus. Mir gefällt, wie er denkt, seine Ideen und die Richtung, die er für Ferrari sieht", erklärt Sainz.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.