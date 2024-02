Sainz spricht über Ferrari-Aus: "Definitiv nicht das beste Gefühl"

Eigentlich kam Carlos Sainz am Montag nach Cremona, um in der italienischen Stadt sein neues Kart vorzustellen. Wenig überraschend ging es in dem Interview, das er Sky im Rahmen der Veranstaltung gab, aber auch um seine eigene Zukunft in der Formel 1.

Denn klar ist aktuell nur, dass 2024 seine letzte Saison bei Ferrari sein wird. In der vergangenen Woche gab die Scuderia bekannt, dass Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton ab 2025 für das Team fahren wird. Für Sainz ist damit kein Platz mehr.

"Es ist definitiv nicht das beste Gefühl, um die Saison zu beginnen", gesteht Sainz, der aber auch betont, das werde sich "in dem Moment" ändern, "in dem ich in Bahrain meinen Helm aufsetze und auf die Strecke gehe."

"Dies wird mein letztes Jahr bei Ferrari sein, also will ich mein Bestes geben", kündigt er an und erklärt, er starte "mit dem Ziel, die Weltmeisterschaft zu gewinnen", in die neue Saison. Das habe für ihn nun erst einmal Priorität, stellt der Spanier klar.

Sainz ahnte sein Aus bei Ferrari bereits

"Ich bin ruhig", versichert er in Bezug auf seine Zeit nach Ferrari und erklärt: "Wir arbeiten bereits an der Zukunft, aber wir wissen, dass wir eine sehr wichtige Saison vor uns haben." Zudem betont er im Hinblick auf sein Aus in Maranello: "Ich war nicht enttäuscht."

Da er Ferrari sehr gut kenne, "wusste ich bereits einige Dinge und habe mich mit dem Team auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereitet", so Sainz, der damit andeutet, dass ihn die Hamilton-Verpflichtung nicht vollkommen unvorbereitet getroffen hat.

Über seine Zukunft sagt er: "Ich bin mir bewusst, was ich als Fahrer wert bin, und deshalb blicke ich sehr gelassen in die Zukunft. Gute Dinge werden definitiv kommen, aber im Moment ist mein Ziel immer noch, mein Bestes mit Ferrari zu geben."

"In meiner Karriere habe ich immer Fortschritte gemacht, bin jedes Jahr besser geworden. Das wird immer meine Philosophie sein. Ich werde es dieses Jahr wieder tun, ich werde 2024 30 Jahre alt sein, aber ich fühle mich jünger und motivierter denn je", betont Sainz.

Der 29-Jährige wechselte zur Saison 2021 von McLaren zu Ferrari und feierte seitdem zwei Siege für die Scuderia. Sein Erfolg 2023 in Singapur ist zudem der bislang letzte Sieg der Scuderia in der Formel 1.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.