Sainz stellt klar: Ferrari wurde nicht in meine Richtung entwickelt

Audio-Player laden

Obwohl es für Carlos Sainz 2022 nicht gerade die leichteste Formel-1-Saison war, konnte er einige wichtige Meilensteine erreichen: Sein erster Grand-Prix-Sieg in Silverstone sowie seine erste Poleposition in der Königsklasse an selber Stelle.

Dennoch ist der Ferrari-Pilot mit seiner Saison nicht zufrieden, da der Ferrari F1-75 besonders zu Beginn der Saison sehr konkurrenzfähig war, was er aber nicht nutzen konnte, da er einige Schwierigkeiten mit dem Fahrverhalten hatte.

Daher hat er sich für 2023 vorgenommen: "Ich möchte diese Saison viel stärker beginnen, ein bisschen mehr so, wie ich diese beendet habe. Als besserer Fahrer mit mehr Wissen und mit viel mehr Wissen über diese Generation von Autos, das sollte mich nächstes Jahr stärker machen", ist er sich sicher.

Sainz: Leclerc hat mir 2022 meine Grenzen aufgezeigt

Gleichzeitig wurmt ihn noch der schwierige Saisonstart, als sich auch für ihn untypische Fahrfehler eingeschlichen haben: "Ich bin nicht ganz zufrieden mit meiner Saison", sagt er. "Ich werde nicht lügen, die erste Hälfte war auch für mich zu hart, verglichen mit dem, was ich erwartet hatte."

"Mit jedem Auto, das ich gefahren bin, war ich immer sofort auf der Höhe der Zeit. Dies war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich zwei oder drei Zehntel hinter der Pace lag, und ich musste wirklich den Kopf einziehen und versuchen, herauszufinden, wo diese zwei oder drei Zehntel waren."

"Charles [Leclerc] fuhr in der ersten Hälfte der Saison extrem gut, was mir meine Grenzen etwas mehr aufzeigte, und am Ende fand ich sie. Ich habe mich mit diesem Auto auf ein gutes Niveau gebracht und das ist jetzt die Basis und die Pace, die ich nächstes Jahr von Anfang an fahren kann", hofft Sainz.

Sainz über Update-Theorie: "Das ist völlig falsch!"

Besonders in den letzten Rennen machte er bereits einen genauso schnellen, wenn nicht sogar etwas schnelleren Eindruck als Teamkollege Leclerc. Die Theorie, dass der F1-75 mehr in seine Richtung entwickelt wurde, dies jedoch zu Lasten der Gesamtperformance ging, weist Sainz jedoch zurück ins Reich der Fabeln.

"Ich habe das irgendwo gelesen, dass sich das Auto in Richtung meines Stils entwickelt hat, und ich weiß, das ist völlig falsch!", betont er. "Das Auto fühlt sich genauso an wie zu Beginn der Saison. Wir sind im Vergleich zu Red Bull und den Mercedes einfach weniger schnell."

"Ich habe einfach gelernt, wie ich es fahren muss. Ich habe meinen persönlichen Fahrstil geändert und das Set-up etwas mehr nach meinem Geschmack abgestimmt, aber das Auto hat sich nicht in meine Richtung entwickelt oder so etwas."

"Ich hoffe also, dass das nicht an die große Glocke gehängt wird, denn es ist völlig falsch und nicht die wahre Geschichte des Jahres. Wir wurden einfach von Mercedes und Red Bull überholt, fertig", stellt er klar.

Sainz: Erster Sieg Highlight der Saison, aber nicht bestes Wochenende

Mit seinem ersten Sieg in der Formel 1 beim Großen Preis von Großbritannien konnte er trotzdem ein Highlight setzen. Für Sainz der Moment des Jahres 2022: "Natürlich ist es der Sieg. Der erste Sieg in der Formel 1 ist etwas Besonderes, vor allem in Silverstone für Ferrari. Es ist ein ganz besonderer Ort."

"Aber ehrlich gesagt, bin ich in Brasilien oder Austin viel besser gefahren als zum Beispiel in Silverstone. Mein bestes Wochenende in dieser Saison war wahrscheinlich Brasilien, wo ich ohne die Strafe wohl auf P2 gestartet wäre und im Hauptrennen um den Sieg hätte kämpfen können", glaubt er.

"In Austin habe ich die Pole geholt und wir wären im Rennen sehr schnell gewesen, wenn ich das Rennen gefahren wäre. Ich denke also, dass ich in der zweiten Saisonhälfte schnell war und ich werde die Rennen der zweiten Saisonhälfte behalten, aber ich werde mich natürlich immer an den ersten Sieg erinnern."

Mattia Binotto lobt Formkurve von Sainz

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto betont, dass Sainz 2022 eine starke Saison gezeigt hat, obwohl er "am Anfang seine Schwierigkeiten hatte". "Er musste sich an die neue Ära und das neue Design der 2022er Autos und die Art, wie sie gefahren werden müssen, anpassen", sagt er.

"Ich denke, er hat gelernt, er hat sich verbessert, und die zweite Hälfte des Jahres war großartig. Es zeigt, dass er ein gutes Tempo hat und er ein starker Rennfahrer ist. Er hatte ein paar DNFs. Nicht ins Ziel zu kommen ist das Schlimmste, was einem Fahrer passieren kann, nämlich keine Punkte zu holen."

"Aber insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Tatsache, dass er sich verbessert hat. Und er ist wieder sehr konkurrenzfähig, was Geschwindigkeit und Tempo angeht, und ich weiß, dass man auch im nächsten Jahr auf ihn zählen kann", so Binotto.

Ferrari verfehlt Ziel: Kein Sieg mehr nach der Sommerpause

Das teaminterne Ferrari-Ziel, nach der Sommerpause noch einige Rennen zu gewinnen, hat man jedoch verfehlt. In den neun Rennen der zweiten Saisonhälfte holte sich achtmal Red Bull den Sieg, während Mercedes in Brasilien triumphieren konnte.

"Natürlich haben wir keinen weiteren Sieg errungen, was das Ziel war, aber ich denke, dass wir in der zweiten Hälfte von Red Bull und Mercedes einfach im Entwicklungsrennen überholt wurden, was unsere zweite Saisonhälfte relativ schwächer machte als die erste", vermutet Sainz.

"Ich denke, wir als Team wissen, warum. Wir versuchen, für das nächste Jahr Maßnahmen zu ergreifen, um unser Entwicklungstempo zu verbessern, aber auch immer dann, wenn wir eine Chance auf den Sieg hatten, waren wir vielleicht nicht das stärkste Team bei der Durchführung von Rennen. Wir wissen also, dass dies die beiden Hauptziele für die nächste Saison sind."

Sainz froh, dass Saison 2022 zu Ende ist

Zudem habe Ferrari auch einiges an Pech gehabt, wie der Spanier betont: "Ich denke, Austin wäre ohne den Unfall mit George sehr stark gewesen. Ich hatte eine großartige Pace im Qualifying und eine großartige Pace im Rennen in dieser Woche."

"Ich denke, in Austin hätten wir mit der Pace, die wir hatten, gewinnen können, aber so ist es nun mal. Das zeigt auch ein bisschen mein Pech in diesem Jahr. In Austin war ich sehr stark, in Brasilien war ich sehr stark, aber in Austin wurde ich von George aus dem Rennen geworfen, und in Brasilien hatte ich eine Gridstrafe und ein Abreißvisier in der Bremsbelüftung."

"Deshalb habe ich mich darauf gefreut, dass diese Saison zu Ende geht und dass ich in der zweiten Saisonhälfte zeigen konnte, wie stark ich bin, um sicherzustellen, dass ich im nächsten Jahr von Anfang an im Kampf dabei bin."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.