Sainz tobt nach Geldstrafe für Stroll-Aktion: Was ist mit Albon und Latifi?

Ferrari-Pilot Carlos Sainz hat sich während des Formel-1-Rennwochenendes in Monaco seine dritte Verwarnung der Saison 2022 eingehandelt, nachdem er Lance Stroll im dritten Freien Training nach Ansicht der Stewards auf dessen schneller Runde behinderte. Somit ist der Spanier nur noch eine Verwarnung von einer Zehn-Plätze-Gridstrafe entfernt.

Neben der Ermahnung für Sainz wurde das Ferrari-Team zudem mit einer Geldstrafe von 25.000 Euro belegt. Mit dieser Entscheidung der Rennkommissare ist man bei der Scuderia alles andere als einverstanden: "Zunächst einmal ist die Situation mit dem Verkehr in Monaco immer ziemlich schwierig", sagt Teamchef Mattia Binotto.

"Es ist wichtig, die Fahrer über den Funk zu informieren. Wir haben dabei unser Bestes getan und glauben, dass dieses Behindern definitiv nicht gefährlich war", fügt er hinzu. "Für uns ist die Geldstrafe daher eine Fehlentscheidung, weil sowohl das Team, als auch der Fahrer alles gegeben haben, diese Situation zu verhindern."

Sainz unterbricht seinen Teamchef an dieser Stelle in der Presserunde: "Man muss auch hinzufügen, dass ich selbst aufgehört habe zu zählen, wie oft ich an diesem Wochenende in Monaco behindert wurde", so der Spanier.

Sainz: Die Williams haben unser Rennen versaut

"Was ich nicht verstehe, ist, warum wir als Team 25.000 Euro für eine Aktion bekommen, die ich verursacht habe. Ich habe die Schuld auf mich genommen und mich bei Lance entschuldigt, und ich verstehe nicht, warum andere Fälle nicht untersucht und andere Fahrer nicht bestraft werden", kritisiert er.

"Es hat uns beide, mir und Charles, das Rennen gekostet und trotzdem gab es keine Untersuchung, obwohl das komplettes Blockieren war", ist Sainz frustriert. "Wir wollen diesbezüglich einfach mehr Klarheit und Konsistenz, so einfach ist das."

