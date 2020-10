Sainz über Mick Schumacher: Manche brauchen halt ein bisschen länger ...

Obwohl er Formel-3-Europameister und möglicherweise bald Formel-2-Meister ist, zweifeln nicht wenige daran, ob Mick Schumacher eine große Formel-1-Karriere hinlegen kann. Denn der Deutsche bleibt in seinem ersten Jahr in einer Meisterschaft meist recht blass, bevor ihm in der zweiten Saison auf wundersame Weise der Turnaround gelingt.

Im ersten Jahr in der Formel 4 wurde er Zehnter, im ersten Formel-3-Jahr Zwölfter - genau wie in seiner ersten Formel-2-Saison. Andere Fahrer wie Charles Leclerc, George Russell oder Lando Norris haben die Nachwuchsserien bereits von Beginn an beherrscht. Das findet Carlos Sainz jedoch nicht schlimm.

"Mick hat bewiesen, dass er Talent hat", sagt der Spanier. "Nicht alle Fahrer sind gleich. Manche gewinnen in jeder Serie sofort und sind auf Anhieb schnell, andere wie Mick brauchen etwas länger." Doch Sainz betont: "Wenn sie es schaffen, dann sind sie genauso gut oder sogar besser als die, die vom ersten Tag an gewonnen haben."

Mick selbst arbeite laut Sainz sehr hart und sei sehr schnell, wenn er sich erst einmal an das Auto angepasst hat. "Mick zeigt, dass er sich die Möglichkeit in der Formel 1 verdient. Er muss seine Arbeit in der Formel 2 beenden und in den Trainingssessions performen, die er bekommt."

Dass mit Schumacher ein potenzieller Gegner im Ferrari-Kosmos kommt, stört ihn dabei aber noch nicht: "Es ist noch ein langer Weg, bis ich ihm im Ferrari-Orbit begegne, von daher interessiert mich das noch nicht", winkt er ab. "Und wer weiß: Wenn ich anfange, Rennen und Meisterschaften zu gewinnen, dann werden sie mich nicht rausnehmen."

