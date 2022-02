Sainz und Ferrari: Formel-1-Vertragsgespräche laufen bereits

Audio-Player laden

Charles Leclerc hatte sein erstes Jahr im Formel-1-Team von Ferrari noch nicht einmal abgeschlossen, da flatterte schon die vorzeitige Vertragsverlängerung ins Haus - bis einschließlich 2024. Wie es aber für seinen Teamkollegen Carlos Sainz nach der Saison 2022 weitergeht, das ist noch offen: Sainz steht bei Ferrari nur noch für das aktuelle Jahr unter Vertrag, nachdem er ursprünglich einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat.

Dieser Vertrag sei noch der aktuelle Stand der Dinge, betonte Sainz am Rande der offiziellen Ferrari-Präsentation des neuen F1-75. Im Scherz fügte er hinzu: "Ich muss sagen, dass es da nichts zu sagen gibt." Erste Gespräche hätten allerdings bereits stattgefunden, versichert der spanische Rennfahrer.

Der Grund: Beide Seiten sind offenbar gewillt, auch in Zukunft gemeinsam an den Start zu gehen. Das sei "ziemlich klar für Ferrari und mich", sagt Sainz. "Wir sind beide zufrieden mit der Situation und wollen weiterhin zusammenarbeiten."

Gemeinsam habe man sich vorgenommen, "baldmöglichst" eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben. "Im Augenblick aber ist noch nichts besiegelt", meint Sainz. Weitere Details nannte er nicht.

Ferrari F1-75 1 / 4 Foto: Ferrari Ferrari F1-75 2 / 4 Foto: Ferrari Ferrari F1-75 3 / 4 Foto: Ferrari Ferrari F1-75 4 / 4 Foto: Ferrari

Dafür zeigte sich Sainz zuversichtlich, mit dem neuen Ferrari F1-75 attackieren und Spitzenplätze anpeilen zu können. Er habe "keine Angst vor dem Druck, um Siege zu kämpfen", erklärt der Sohn von Rallye-Weltmeister Carlos Sainz.

"Es war schon immer mein Traum, mein ganzes Leben lang, einmal in der Position zu sein, in der Formel 1 um Siege und Titel zu kämpfen. Ich freue mich darauf. Denn ich habe täglich darauf hingearbeitet. Wenn ich also abends schlafen gehe, habe ich das im Hinterkopf."

Seine Zeit werde kommen, meint Sainz. "Vergangenes Jahr hatten wir in Monaco erstmals eine echte Chance, um Poleposition und Sieg zu fahren. Und ich habe das geliebt! Jetzt freue ich mich auf mehr davon."

Der neue Ferrari F1-75 absolviert noch in dieser Woche eine erste kurze Ausfahrt, ehe Ferrari unmittelbar vor Beginn der Formel-1-Wintertests in Barcelona ab 23. Februar noch einen 100-Kilometer-Shakedown unternimmt, ebenfalls in Barcelona.

Mit Bildmaterial von Ferrari.