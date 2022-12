Sainz will nächstes Jahr wieder der "konstante Carlos von 2021" sein

Audio-Player laden

Carlos Sainz krönte sich in diesem Jahr mit Ferrari zum Formel-1-Rennsieger, als er den Grand Prix von Großbritannien gewann, nachdem er dort auch seine erste Poleposition gefeiert hatte. Insgesamt war es für den WM-Fünften seine bisher erfolgreichste Saison in der Königsklasse.

Aber Sainz hat auch 62 Punkte Rückstand auf seinen Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc, dem sechs Ausfälle zum Verhängnis wurden - darunter in Austin, wo er in der ersten Kurve abgeschossen wurde, und in Österreich, wo er auf Platz zwei lag.

Trotzdem findet Sainz, dass es 2022 "viele gute Dinge" gab, an die er sich "immer erinnern wird". Gleichzeitig zeigt sich der Spanier bestrebt, einige der "sehr harten Momente" auszumerzen und im nächsten Jahr eine konstantere Saison zu haben.

"Am Anfang hatte ich zwei Ausfälle in Folge (in Melbourne und Imola; Anm. d. R.)", erinnert sich Sainz an einen zähen Beginn. "Am Ende fuhr ich gut. Aber dann hatte ich den Unfall in Austin, als ich von der Poleposition gestartet war, und auch das Auto war nicht mehr da, um zu gewinnen. Ich hatte viele Hochs und Tiefs."

Sainz will die Konstanz wiederfinden

"Nächstes Jahr wird es hoffentlich weniger Tiefpunkte und viele Höhepunkte geben, um eine geradlinigere Saison zu haben", blickt der Ferrari-Pilot auf 2023 voraus.

Dabei betont Sainz, dass er nun wisse, was es braucht, um ein Rennen in der Formel 1 zu gewinnen und ganz vorne mitzufahren. Der nächste Schritt sei, dies über eine ganze Saison aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass es über das Jahr hinweg konstante Ergebnisse gibt - etwas, das er seiner Meinung nach 2021 erreicht hat.

"Mein Ziel ist es, konstant zu sein", sagt er. "Ich weiß, wie es ist, ein Rennen zu gewinnen, aber wenn man um die Weltmeisterschaft kämpfen will, muss man konstant sein."

Titelchance 2023 "nah und fern zugleich"

Indem er diese Lektionen lernt und "wieder der konstante Carlos von 2021" wird, der alle Rennen beendet, glaubt Sainz, nächstes Jahr im WM-Kampf mitmischen zu können. Wobei sich die Chance, um einen Titel zu kämpfen, "nah und fern zugleich" anfühle.

"Nah, weil ich in einem der besten Teams der Welt bin. Aber in der Formel 1 herrscht ein hohes Niveau, sowohl bei den Teams als auch bei den Fahrern", weiß der Spanier. "Ich werde Jahr für Jahr mein Bestes geben, aber dann müssen die Umstände so sein, dass ich eines der besten Autos habe und es ausnutzen kann."

"In diesem Jahr hatte ich zum ersten Mal ein wirklich konkurrenzfähiges Auto und habe ich viel gelernt. Ich bin sicher, dass ich das nutzen werde, um mich in Zukunft zu steigern."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.