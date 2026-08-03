Saison in zwei Hälften: Kann Ferrari das Momentum halten?

Ferrari hat in der Formel-1-Saison 2026 bislang vielleicht nicht ganz höchsten Höhen und ganz tiefsten Tiefen erlebt, aber Teamchef Frederic Vasseur sieht die ersten elf Läufe des Jahres dennoch von einem zweigeteilten Muster geprägt.

Ferrari belegt seit dem Auftaktrennen der Saison den zweiten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft, hat die dominanten Silberpfeile von Mercedes jedoch immer konsequenter herausgefordert - mit Siegen von Lewis Hamilton in Barcelona und Charles Leclerc in Silverstone.

"Der erste Teil der Saison verlief, würde ich sagen, wahrscheinlich in zwei Phasen", kommentierte Vasseur nach dem Großen Preis von Ungarn. "Die erste reichte bis Spanien, als Mercedes flog und in vier oder fünf Veranstaltungen rund 100 Punkte mehr holte als wir. Und nach Spanien, als wir zurückkamen, haben wir in diesen vier oder fünf Rennen mehr Punkte gesammelt als Mercedes."

Vasseurs Analyse trifft gemessen an den tatsächlich von jedem Team erzielten Punkten im Großen und Ganzen zu, obwohl man anmerken sollte, dass die Mercedes-Fahrer in letzter Zeit etwas mehr Pech hatten - darunter George Russells technischer Ausfall in Führung liegend in Kanada und seine unglückliche Durchfahrtsstrafe in Monaco, während ein mechanischer Defekt Kimi Antonelli in Silverstone vom zweiten Platz riss.

Russell wurde beim Rennen in Spa-Francorchamps vom Ferrari von Lewis Hamilton gedreht und holte in Ungarn nur sechs Punkte, wobei diese Ereignisse auf verschiedene technische Probleme zurückzuführen waren.

Natürlich war auch Ferrari in den jeweiligen Sessions nicht gefeit vor Problemen, wie das zerfahrene Wochenende auf dem Hungaroring zeigte.

"Wo wir uns verbessern müssen - wenn ich auf Basis von heute ein Fazit ziehe -, würde ich sagen: bei der Ausführung", betont Vasseur. "Aber die Ausführung war für uns von Beginn der Saison an eigentlich eine gute Seite."

"Wir wissen, dass wir uns auf der Motorenseite verbessern müssen, und das werden wir tun, auch wenn die Trägheit beim Motor viel höher ist als beim Chassis [da die Entwicklung mehr Zeit in Anspruch nimmt]. Das Wichtigste wird sein, das Tempo bei der Entwicklung halten zu können."

Ferrari hat aufgeholt - zumindest auf Mercedes

Blickt man auf das Qualifying, lag Ferraris Rückstand auf die Poleposition bis Monaco bei durchschnittlich 0,442 Sekunden, beträgt seit Barcelona jedoch nur noch 0,204 Sekunden, was auf ordentliche Fortschritte hindeutet - insbesondere im Vergleich zu Mercedes.

Dennoch haben auch die rivalisierenden Topteams keineswegs geschlafen: Im gleichen Zeitraum schrumpfte das Defizit von Red Bull von 0,577 auf 0,466 Sekunden, während sich das von McLaren von 0,469 auf 0,383 Sekunden verringerte, wobei Lando Norris in Ungarn im Zuge weiterer Updates für den MCL40 die Pole holte.

"McLaren hat einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, aber sie haben nicht ganz dieselbe Philosophie, weil sie ein großes Gesamtpaket bringen", merkt Vasseur an. "Ich glaube, das letzte war in Miami oder Kanada. Sicherlich machen sie jedes Mal, wenn sie etwas bringen, einen riesigen Schritt."

"Aber wir haben einen anderen Ansatz und versuchen, zu jedem Rennen Teile mitzubringen. Und wir müssen diesen Schwung beibehalten, denn es stehen noch zwölf Rennen aus - ich weiß nicht, ob es elf, zwölf oder zehn sind, aber es sind viele. Und wir haben überall am Chassis Spielraum für Verbesserungen, und dieses Tempo müssen wir beibehalten."

Hamilton lobt "fantastische erste Hälfte"

Unterdessen zeigt sich Hamilton durchaus optimistisch, dass Ferrari die Lücke zu Mercedes schließen kann, sobald das aufstrebende Team aus Maranello in Monza endlich seine Power-Unit aufrüstet.

"Es war eine fantastische erste Hälfte, wenn man bedenkt, dass wir in der ersten Saisonhälfte auf den Geraden leistungsmäßig wahrscheinlich drei oder vier Zehntel zurücklagen", meint Hamilton. "Ich weiß, dass die Jungs hart pushen, um dafür Upgrades zu bringen."

"Wir haben Wochenende für Wochenende Upgrades gebracht. Hoffentlich kommt in der zweiten Hälfte noch mehr, und wir pushen einfach weiter. Ich denke, die zweite Hälfte wird stärk sein. Nomalweise ist die zweite Hälfte für mich eine stärkere Phase. Ich werde diese Zeit also wirklich nutzen, um mich neu auszurichten und zu versuchen, dynamischer, fitter und mental besser vorbereitet zurückzukommen."

Was Leclerc betrifft, glaubt auch er, dass das Entwicklungsrennen in der verbleibenden Saison entscheidend sein wird: "Es ist wieder eine Meisterschaft, in der Upgrades so viel bedeutender sind als in der Vergangenheit, weil sie uns so einen großen Schritt nach vorne machen lassen", betont der Monegasse.

"Wir haben es an diesem Wochenende mit McLaren [in Ungarn] gesehen. Es wird also wichtig sein, dass wir am Drücker bleiben und beim Entwicklungsprogramm weiterhin so aggressiv vorgehen wie bisher. Und dann werden wir sehen, wie es in Zandvoort läuft."