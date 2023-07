Samstagabend in Silverstone: Horner lädt alle Formel-1-Piloten zur Grillparty ein

Red-Bull-Teamchef Christian Horner ist im Fahrerlager der Formel 1 beliebt. Zumindest bei den meisten Fahrern. Am Samstagabend, direkt nach dem Qualifying in Silverstone, lud der 49-Jährige das gesamte Starterfeld zum Essen ein. "Ich hatte alle Fahrer zu einem Grillabend bei mir zu Hause eingeladen", so Horner.

Wie viele Fahrer folgten der Einladung von Horner und seiner Frau, dem ehemaligen Spice Girl Geri Halliwell? "Ungefähr die Hälfte des Feldes", sagt der Red-Bull-Teamchef. Welche Fahrer kamen, verriet Horner allerdings nicht. Ob Lewis Hamilton, der sich vegan ernährt, zur Grillparty erschien, ist ebenfalls offen.

Sicher ist jedoch, dass die Stimmung ausgelassen war und zwischen den anwesenden Fahrern eifrig diskutiert wurde. "Sie fingen sofort an, über Momente auf der Rennstrecke zu sprechen, und ihre Augen leuchteten auf, wenn sie erzählten, was hier oder dort passiert ist", berichtet Horner von der geselligen Grillparty. "Auch, wenn es um die Formel 3 oder den Kartsport ging."

Verstappen mit Burnout? Eher nicht!

An den Diskussionen beteiligten sich auch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen und McLaren-Pilot Lando Norris, die sich am nächsten Tag einen sehenswerten Zweikampf auf der Strecke lieferten. "Es hat ihm [Max] Spaß gemacht, gegen Lando zu fahren, das hat man gesehen", so Horner. "Es war ein guter Respekt zwischen den beiden."

"Er ist Rennfahrer und genießt es, Rennen zu fahren", sagt der Red-Bull-Teamchef, der nicht glaubt, dass Verstappen trotz der harten Arbeit, die er bei Red Bull leistet, Gefahr läuft, an einem Burnout zu leiden. "Ich glaube nicht an einen Burnout."

"Er ist ein ziemlich entspannter Charakter", weiß Horner. "Er genießt seine Rennen, er liebt seine Rennen, aber ich glaube nicht, dass er noch Rennen in der Formel 1 fahren wird, wenn er so alt ist wie Brad Pitt." In den kommenden Jahren wird der Niederländer der Formel 1 allerdings erhalten bleiben: Der Vertrag von Max Verstappen bei Red Bull läuft noch bis Ende 2028.

