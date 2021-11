Sao Paulo: Carlos Sainz fordert Kiesbett für Kurve 4

Lewis Hamilton attackierte in Runde 48 des Grand Prix von Brasilien Max Verstappen im Kampf um Platz eins. In Kurve 4 kamen beide Fahrer von der Strecke ab, doch die asphaltierte Zone bremste weder den Red-Bull-Piloten auf Rang eins noch den Angreifer im Mercedes ein. Das ist Ferrari-Pilot Carlos Sainz ein Dorn im Auge, der sich Kiesbetten zurückwünscht.

Wäre die Auslaufzone in Kurve 4 nicht asphaltiert gewesen, hätte es sicher einen dramatischeren Ausgang im Duell der beiden Titelkandidaten gegeben, doch da dort eine Asphaltzone liegt, konnten beide ohne jegliche Probleme wieder zurück auf die Strecke fahren. Die Fehler, die beide zwangen, die Strecke zu verlassen, blieben quasi unbestraft.

In Runde 59 kam Hamilton dann vor Kurve 4 an Verstappen vorbei. Der Brite übernahm die Führung und fuhr zum Sieg, der womöglich nicht mehr drin gewesen wäre, hätte es außen in Kurve 4 eine unsanftere Auslaufzone gegeben. Außerdem gab es auch seitens der Rennleitung keine Strafe, die die Situation schnell bewertete und nicht weiter untersuchte.

"Ich persönlich denke, dass sich das Problem von selbst gelöst hätte, wenn es ausgangs von Kurve 4 ein Kiesbett gegeben hätte", meint Sainz, der in Sao Paulo auf Platz sechs ins Ziel kam. "Wir haben auch beim Start gesehen, dass viele Autos - darunter auch wir - weit rausgekommen sind. Wäre dort ein Kiesbett, wäre da keiner so weit rausgefahren."

Verstappen und Hamilton kamen in Kurve 4 weiter von der Strecke ab Foto: Motorsport Images

Sainz pocht auf eine Veränderung, auch weil die MotoGP, die asphaltierte Auslaufzonen aufgrund der Sicherheit bevorzugt, nicht in Interlagos startet. "Wir müssen uns einfach weiterhin für Kiesbetten einsetzen", so der Spanier. "Ich hoffe, dass wir in Sao Paulo wieder Kiesbetten sehen werden, denn wir würden niemals vor Kurve 4 so spät bremsen!"

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.